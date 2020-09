¡PUROS CUENTOS CHINOS!

HIPÓDROMO POLÍTICO

¿Una marcha de cien mil y se va el presidente López Obrador? No, para nada.

En la elección de 2021, habrá voto de castigo para MORENA; Cárdenas del Avellano.

Que el Gobierno Federal haga un reparto equitativo de los dineros públicos en el PEF de 2021: Cachorro.

Estados Unidos: Debate que no fue Debate.

Alejandro Rojas Díaz Durán, “Lástima Margarito”: González Barba.

En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó un distractor de la chistera, que a prácticamente a todos nos dio risa. El inquilino de Palacio Nacional retó que a la primera manifestación de cien mil personas en su contra y a que “en las encuestas ya no tenga apoyo”, dijo que no esperará la revocación de mandato en 2002 y se irá a su finca de Palenque, Chiapas. Esa que se llama “La Chingada”.

Y de ahí, el presidente empezó a filosofar: “cómo se derrumban los gobiernos autoritarios, con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle cientos, miles, millones, y en mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación de mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios e ideales”.

El primer argumento, la manifestación de las cien mil personas, no está nada complicado y si FRENAA, por sólo poner un ejemplo, se empeña, le llena el Zócalo con 100 mil y más la próxima semana. La segunda no está fácil. No hay un parámetro para que se acepte que las encuestas no le favorecen. Puede tener un 90 por ciento de rechazo y un 10 por ciento de aprobación y él puede decir que ese apoyo es “suficiente para sacrificarse por México”.

¿Entonces, me preguntará Usted no es cierto que Andrés Manuel se irá con la primera manifestación de cien mil o más? No, por supuesto que no. Me parece que esa estrambótica declaración presidencial es un distractor más, de una larga serie de ellos, como el del avión presidencial, “jugosísimo negocio” en donde México perdió por todos lados.

¿Y con que objeto emitió el presidente esa declaración? Distraer al pueblo sabio de la crisis económica que se va a complicar más en los próximos meses, cuando se haga público que, entre otros problemas que enfrenta México, está un decrecimiento del Producto Interno Bruto de dos dígitos. La promesa de irse con una marcha de cien mil mexicanos, son lo que en el argot popular se llama “puros cuentos chinos”.

1. Enrique Cárdenas del Avellano, es, sin duda, un experimentado político tamaulipeco, con muchas horas de vuelo, dijeran en el argot aeronáutico. Y con esa experiencia sabe que, en Tamaulipas, los ciudadanos propinarán tremendo voto de castigo al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, ante la falta de resultados del gobierno federal.

Los tamaulipecos -ha dicho el ex alcalde de Ciudad Victoria- están teniendo cada vez más conciencia gracias a la oportunidad de ver el trabajo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación y por ello se espera un voto de castigo en las urnas para MORENA.

Y aunque Enrique Cárdenas del Avellano señala no estar en la búsqueda de la candidatura por la alcaldía de Victoria, sí reconoce que “todos somos políticos y tenemos aspiraciones”. Y los priístas estamos buscando llegar a los acuerdos necesarios para poder “sacar los mejores candidatos para los 43 municipios, y los Congresos local y federal”, de cara al proceso electoral del próximo seis de junio de 2021.

2. Luis René Cantú Galván, presidente del PAN en Tamaulipas, señaló que los mandatarios estatales defienden el interés de las mexicanas y mexicanos y exigió al gobierno federal de MORENA revertir los injustos recortes en el presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Y ante esos injustos tijeretazos, el Partido Acción Nacional de Tamaulipas respalda la postura de los gobernadores de la Alianza Federalista que buscan revertirlos.

Cantú Galván, el joven líder panista tamaulipeco resaltó la labor del mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, porque ha propuesto un mejor manejo de los recursos en el país e insistió en señalar que Tamaulipas es de las entidades del país que más recauda para la federación, pero, lamentablemente, no recibe un trato justo en materia presupuestal.

El dirigente del PAN en Tamaulipas señaló que los diputados y senadores de su partido también están haciendo la defensa de los recursos para el Estado y aseguró que los gobernadores y los legisladores federales del Partido Acción Nacional no descansarán hasta lograr una distribución justa y equitativa de los recursos federales a los Estados, en especial a Tamaulipas.

Finalmente, Cantú Galván criticó al gobierno federal al considerar que se equivoca al asignar recursos a obras monumentales que en estos momentos no son necesarias para el país, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía.

Urge, pues una definición, porque incrementos como el que está marcado en el PEF del 13% y reducciones para Tamaulipas por más de 4 mil millones de pesos de presupuesto no es justo, sobre todo cuando Tamaulipas, y se ha dicho hasta la saciedad, es la segunda entidad en aportar recursos al Gobierno Federal. Ni tampoco es justo que mientras a Oaxaca la regresa la federación siete pesos por cada peso de recaudación, a Tamaulipas sólo le regresen 14 centavos por cada peso de recaudación.

Y tampoco se vale que el presidente en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores les haya espetado un “pónganse de acuerdo” porque lo que se requiere es justicia y equidad para todas las entidades de país, que se reparta el pastel presupuestal de una manera justa, equitativa y acorde a lo que cada entidad aporta. Hay que cambiar con urgencia la fórmula de distribución de los dineros públicos.

3. La noche de este martes se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Debate, lo que se dice debate, hubo muy poco. Nada que resaltar del encuentro entre ambos personajes. Eso es lo que sacamos del primer debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. La explicación de los programas de gobierno de los candidatos brilló por su ausencia.

La elección del próximo tres de noviembre en la unión americana serán elecciones sin parangón, que se celebran en medio de una pandemia que prácticamente ha impedido que haya campaña. Así que, estos noventa minutos debieron servir a muchos estadounidenses para aclarar sus ideas. A lo largo de la hora y media que duró el encuentro, se dieron más ataques personales que propuestas de gobierno.

Y hay quienes aseguran que el gran perdedor de este debate ha sido el pueblo estadounidense, que sale de este cruce de reproches sin saber cuál es el plan a medio, corto y largo plazo.

Chris Wallace, el moderador de este debate, fue el mayor damnificado del encuentro. Y aunque Wallace tiene fama de ser un entrevistador relativamente duro, lo que vivió ayer en la Universidad del Estado de Ohio fue, probablemente demasiado para él.

Y aunque Biden logró articular algunas ideas políticas en áreas como la lucha contra el Covid-19 o la economía, no fue más consistente que su adversario. Sin embargo, es probable que Trump mejore su actuación en los próximos dos debates con Biden el mes que viene, aunque el resultado de la elección aún es un enigma.

4. El priísta tampiqueño, Don Roberto González Barba, le envió nueva misiva a Alejandro Rojas Díaz Durán, el ya famoso “Perrito Pantorrillero”, a quien no le va a dar el esfuerzo para llegar a la dirigencia nacional de MORENA.

Don Roberto le dice sentirse triste por el momento político que está viviendo “y veo que sufres. Pusiste la mira muy alto en ocupar la presidencia de Morena. No mediste que ese Partido nació de las sobras de otras organizaciones políticas. Y su ADN es como el Coronavirus, Letal.

Y le agrega: “Tu Mecenas Ricardo “Zacateco” Monreal es tan confiable como un coralillo toreado. Debiste haber considerado el invitar a personajes que te hubieran sido de gran ayuda en tus sueños húmedos. Por ejemplo…Bartlett como director de tu campaña. Es especialista en caída de sistemas de cómputo. En Finanzas te hubieran servido Pío y Bejarano, tendrías suficiente lana en ligas o en bolsas de papel”.

González Barba le dice a Rojas Díaz Durán Que “hoy exiges piso parejo, no encuestas “patito” como la del NAIM y no con dedazos como se otorgan los contratos en el gobierno federal. Dices que Morena es un bulto y una carga para AMLO. Pero ese bulto lo creo AMLO con Muñoz Ledo, Bartlett, Sánchez Cordero, Jiménez Espriú, Ebrard, Napito, Layda Sansores, y Durazo. Imagínate, pura fichita digna del “circo mercantil y propagandístico” que hoy denuncias.

Además, el tampiqueño le recuerda que “ya anuncias que recorrerás el país para exigir piso parejo en el 2021 e impedir imposiciones. Vaya, vaya, vaya. No te has dado cuenta que en Morena a los candidatos hasta los sortean en una tómbola. ¿O que ya están buscando los sobrantes de otros partidos porque no tienen en Morena a militantes que presumir?

Y le reitera: “De verdad siento pena por ti. Abre los ojos y siéntate a ver la función de ese circo que es Morena. Por lo que se ve, ganará Mario Delgado quien es la avanzada de Ebrard para el 2024. Las pugnas de Lujan, Ramírez Cuellar, Muñoz Ledo contra Ebrard son estériles. AMLO ya decidió por el equipo de Ebrard. Búscale por ese lado y súmate a la cargada. Y en buen plan te digo…Ya déjate de payasadas. Perdiste por ingenuo, inmaduro y por creer en el “Zacateco”.

Y, además, Don Roberto le comparte su experiencia política de tantos y tantos años y de tantas y tantas batallas: “En política se requiere olfato, inteligencia, suerte y estar en el lugar y momento correcto. Ni modo. Lástima Margarito. No esperes que te digan “Gracias por participar. Solo lograste un 1 % de las preferencias”.

Hasta aquí la misiva de Don Roberto González Barba al “Perrito pantorrillero” quien, al perder la elección, no tendrá de otra -por ser tan traidorzuelo y chapulín- que decirse robado, abusado, transado y engañado, lo que evidentemente no concordará con la realidad. Y yo reitero, a Rojas Díaz Durán le ganó la ambición, el ansia de poder y la egolatría. Y esos mismos factores son los que lo hicieron morder el polvo en una arena que no estaba construida para él.

