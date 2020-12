HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas ya investiga presuntos actos de corrupción en tránsito y seguridad pública de Ciudad Madero.

Tamaulipas recibirá más de $3,300 millones de dólares en inversión energética.

¿Qué a Héctor Garza González lo despidieron de Gobernación?

Alejandro Rojas Díaz Durán se siente lo que no es: ni perverso ni político.

Javier Lozano Alarcón: “La economía está del nabo”.

Este miércoles, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se encontró con la prensa de la Capital de Tamaulipas, en estas conferencias que ofrece cada semana. Ahí, el mandatario tamaulipeco habló de varios temas. Pero el que es más importante, desde mi punto de vista, es el tema de la corrupción.

¿Y por qué este tema? Simple. Hará un par de semanas, se hizo público a nivel nacional un caso de extorsión ocurrido en la delegación de tránsito de Ciudad Madero, en el sur del estado. Y por lo que se pudo observar en esta serie de videos, se denota a leguas que la corrupción está institucionalizada. Le decía el agente de tránsito al manejador: “nos arreglamos y si lo llegan a detener, entonces, da la clave y no pasa nada”. Eso significa que todos los agentes de tránsito están inmiscuidos en el problema. Es una verdadera cadena de corrupción.

Y, entonces, yo me imagino que, al estilo de los restaurantes, se hace una bolsa de las propinas que los comensales dejan al terminar sus alimentos. Y entonces se suma todo el dinero y se reparte en porcentajes, de acuerdo al trabajo de cada quien. Los de cocina, un porcentaje; los meseros, otro; los garroteros, otro; y los demás, intendentes, cajeros y demás, otro porcentaje. Y en las propinas, el gerente del negocio se lleva un pequeño porcentaje, pero de que le toca, le toca.

En el caso de los agentes de tránsito, en Ciudad Madero, donde por cierto gobierna MORENA, es claro que los “agentes” si están de acuerdo y a cada quien le toca su porcentaje de la operación. Y entonces, el tema que se está investigando es si el Director de Tránsito maderense, Adán González Romero, también está involucrado en dichos actos de corrupción, aunque hay quienes aseguran que la cadena de estos desafortunados eventos llega hasta el alcalde, Adrián Oseguera Kernión, pasando, por supuesto, por el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, quien por cierto, apoyó a los agentes viales en su necedad de negarse a hacerse los exámenes antidoping. ¿Pues que esconden los agentes y sus jefes? ¿Por qué se negaron a hacerse el antidoping? ¿Entonces no es cierto aquella máxima de que “quien nada debe nada teme”? Mmmmmmmmm… Pues está raro.

Lo malo de todo esto para Oseguera Kernión es que la denuncia pegó directo en la línea de flotación del Ayuntamiento de Madero y pone en riesgo los sueños y aspiraciones de reelegirse el próximo año.

Pues en la conferencia de ayer, el Gobernador de Tamaulipas aseguró que todo agente de tránsito que se niegue a practicarse el examen antidoping está ocultando algo, y ello llamó mucho la atención la negativa de los elementos “y que un mando medio haya obstaculizado el trabajo de las autoridades estatales”.

El gobernador Cabeza de Vaca insistió, con respecto a los exámenes antidoping, que estos se hacen por la autoridad competente y advirtió que todo aquel agente de tránsito que se niegue a practicárselos, es porque ya es sospechoso y porque no cumple con las especificaciones.

Y el primer avance de la investigación indica que hay también elementos que no cuentan con las características que se requieren para ser ni siquiera agentes de tránsito y de ahí para adelante, ya podrá usted imaginarse.

Y no es el único hecho que pesa sobre el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión. En abril, prácticamente al inicio de la pandemia, quiso sacarle raja política a la pandemia, a la tragedia de las familias, y mandó producir un video titulado “La esperanza es más fuerte que cualquier pandemia” y le dio vuelo a la difusión en redes sociales, lo que, claro, que enojó a las familias, porque no se vale medrar con la tragedia y el dolor de la gente.

También, se le acusó durante la anterior elección en 2019, de ser el principal promotor financiero de la campaña de Azael Portillo Alejo, candidato a diputado local del distrito 20, con cabecera precisamente en Ciudad Madero. Y ahí, Oseguera traicionó al partido político que le dio el apoyo para ser candidato primero y después presidente municipal de Madero, operando abiertamente en contra de los intereses del partido marrón.

Ya rondan muchos secretos a voces en Ciudad Madero sobre irregularidades, actos de corrupción y abusos del poder, en donde involucran no sólo al presidente, Adrián Oseguera sino también a su secretario del Ayuntamiento, José Antonio Ortega Juárez y a otros funcionarios, y de los cuales le vamos a estar platicando.

1. Y una buena noticia en medio de muchas malas. Tamaulipas recibirá una inversión superior a los $3,300 millones de dólares, derivado de los contratos adjudicados a empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos, de acuerdo a datos revelados por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, durante el Foro Web “Avances de la Exploración de Áreas Adjudicadas en Tamaulipas por Rondas Petroleras”.

El evento, organizado por la Comisión Estatal de Energía, fue inaugurado por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio la bienvenida virtual a los directivos de Jaguar E&P, Shell, BHP México y la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNOOC, 4 de las principales empresas que invierten en Tamaulipas.

El objetivo de este importante foro fue dar a conocer los programas de trabajo, las inversiones, las oportunidades de integración de proveedores y empleos, a partir de los contratos adjudicados en las rondas petroleras en tierra y aguas del estado de Tamaulipas.

En su intervención online, el mandatario tamaulipeco dijo que “Tamaulipas se ha caracterizado por ser el estado energético por excelencia y eso no sería posible sin las empresas que han tenido a bien invertir en Tamaulipas. Reitero el compromiso del Gobierno de Tamaulipas para garantizar a las empresas que lleven a cabo sus trabajos en tierras tamaulipecas. En nosotros encontrarán siempre un aliado consciente del potencial que tienen estas inversiones y de la derrama económica que están generando”.

A pesar de lo que pueda ocurrir en el entorno exterior de Tamaulipas, el estado avanza y tiene todo para ser una gran potencia energética, por todas sus características propias de las diferentes regiones del estado.

2. ¿Será verdad que a Héctor Garza González ya no lo quisieron en la Secretaría de Gobernación al igual que tampoco lo quisieron en la Secretaría de Educación Pública? Eso es lo que se rumora en radio pasillo de la 4T. 3. Quien fue un verdadero fracaso en la interna por la dirigencia de MORENA fue Alejandro Rojas Díaz Durán. Con todo y sus bravuconadas, a la primera de cambio salió disparado como tapón de sidra. Y entonces, otra vez viene a jeringar a Tamaulipas. ¿Acaso no entiende Rojas Díaz Durán que a donde llega se hace odiar de inmediato? Yo creo que su “presunta animadversión contra el Gobernador de Tamaulipas es porque lo admira. Ese es un principio de psicología. Desde que puso su vista en Tamaulipas, no suelta, pero con puras hilaridades. Rojas Díaz Durán no es un político serio. Bueno, no es ni político. Es un personaje petulante que se siente que vale mil, lo que verdaderamente no es. Nomás que se acuerde porque lo corrió el hoy canciller, Marcelo Ebrard y le tuvo tal pánico que hasta tuvo que regresar la renuncia por fax, por el miedo y terror que le tiene a Ebrard. ¿Te acuerdas Alejandro?

DESDE LA REDACCIÓN. Esta mañana, Desde la Redacción, conversamos con el ex senador y ex secretario del Trabajo en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón, quien se refirió al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado primero de diciembre. Entre otras cosas, Lozano Alarcón, la calificó como “una mañanera pero a las 5 de la tarde, no dijo nada nuevo y siguió con sus mentiras”. Dijo que la economía está “del nabo” desde 2019, y está peor después de la pandemia porque se negó a apoyar a las medianas y pequeñas empresas, han salido capitales, se cayó la Inversión Extranjera Directa se han perdido millones de empleos que no vamos a recuperar en años. Y en la pandemia, “hasta un jalón de orejas nos llevamos de la Organización Mundial de la Salud”. La gente está viviendo la realidad y ve que no estamos bien en nada. No hay nada que celebrar.

Dijo que López Obrador está metido de lleno en el proceso electoral y por eso el presupuesto del 2021 está encaminado a atender a su clientela electoral. Le comparto la liga de esta interesante entrevista, Desde la Redacción.

