Guadalupe E. González

“QUE CANTE BIEN EL TESORERO, PARA CUANDO TENGA QUE CANTAR, ANTE LA LEY”.

QUE BUENO que, el mega-trampa Tesorero Municipal de Victoria JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ “la chuleta”, sea animado por sus amigos, “para que cante bien” y con tiempo, “vaya afinando bien sus cuerdas bucales” y por supuesto, cante de la mejor forma, para “cuando tenga que cantar ante la ley”, lo haga sin verse o sentirse afónico, porque, “tendrá que cantar con toda claridad”, sobre las innumerables trapacerías financieras que, este mercenario sujeto, ha venido consumando, “al amparo del poder político municipal”, gracias al apoyo que ha venido recibiendo, de su compadre, el cínico “galeno del mal” XICOTENCATAL GONZÁLEZ URESTI, quien para las familias de la capital tamaulipeca “este alcalde, es el peor cáncer” que la población victorense, ha venido padeciendo.

LO ESENCIALMENTE lamentable es que, las familias de Victoria, pensaron que Xico González y su gavilla de “presuntos delincuentes de cuello blanco”, harían un papel preponderante por el bien de las familias de esta ciudad, pero al paso de un año y meses, la comunidad victorense, “se ha venido quejando amargamente” porque el sátrapa edil y el Tesorero Municipal Peña Flores, han resultado “más largos que anchos”, porque “tienen a Victoria en condiciones infrahumanas”, es decir en muy claro abandono, por cuyo motivo, la gente, esta marcadamente inconforme e indignada, pero eso, “a este par de presuntos ladrones”, les es ambiguo, ecuánime e indiferente.

AYER TRAS generarse “un tremendo escándalo político” entre la población victorense, al percatarse que el Tesorero del alcalde Xico, “andaba alegre y bailando a buen ritmo”, con una empleada de Obras Públicas municipales y darse a conocer en redes sociales, que éste funcionario, le regaló un auto Mazada del año, “eso no es el problema”, sino que, explique al pueblo, con qué dinero pagó el vehículo nuevo y la casa que, dicen adquirió para la jovencita, pues en las mismas redes, le hicieron saber al “presunto raterazo” José Alfredo Peña Rodríguez, “se acordara que hace dos años, “andaba de perra flaca”, porque aluden que, “ni para tragar tenía” y “era el mandadero” o secretario particular de Ivés Soberón, ex Procurador de Justicia de Tamaulipas.

AQUÍ lo indignante, es que, tanto el Presidente Municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti y su compadre “la chuleta” José Alfredo Peña, están aprovechándose del dinero público, cuyos recursos son del pueblo y no de ellos y por eso la gente, señala candente y con toda la razón del mundo que, este gobierno municipal de Victoria, es el más acentuado cáncer que sufren las familias y, lo peor de este agudo problema, es que hasta el momento “no hay la respectiva dosis”, para la cura de este grave malestar”. Detalle por el cual creo y considero que, en un marco de tangible sensatez, “las autoridades, encargadas de frenar” este tipo de trapacerías o actos fraudulentos, tendrán que intervenir, para que los millonarios saqueos, que están a la vista del pueblo, no sigan consumándose de manera descomunal en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento victorense.

Y SI EL TESORERO José Alfredo, “quiere seguir afinando sus cuerdas bucales”, que lo haga y se aliste, para que sus melodías, sean del agrado de la gente, pero que, no siga haciendo mal uso de los dineros públicos, porque eso, de acuerdo a la ley penal, “es un delito grave” o sea de los que no permiten el derecho a la libertad bajo caución o sea (bajo fianza) y es de los que llevan a prisión a funcionarios oportunistas que, agarran lo que no es suyo, como es el caso que hoy nos ocupa. Y si al referido Tesorero Peña Flores, “le encanta ser alegre y feliz”, que lo sea, está en su derecho, pero que este infeliz sujeto, no obre por seguir, (presuntamente), robándose junto con su compadre Xico, los dineros del pueblo de Victoria, “ese es el problema”.

PORQUE a la vista del contexto ciudadano, de todos los núcleos poblacionales de Victoria, el gobierno municipal de González Uresti, es el que más daño, le ha venido causando a las familias de los distintos estratos sociales, “perjudicando más a las que menos tienen”, al grado de comentarse que, los también “presuntos delincuentes de cuello blanco” ex alcaldes Oscar Almaraz Smer, Miguel Ángel González Salum y Alejandro Etiene, “estos, frente a Xico”, HAN RESULTADO SER NIÑOS DE PECHO”, porque “el galeno del mal”, ha sido más astuto que sus antecesores, para los atracos financieros, pues los hechos “están a la vista” de todo mundo en ciudad Victoria, incluso en redes sociales y en los diversos medios de comunicación, se han señalado con índice de fuego, “los exagerados saqueos millonarios” ejercidos por Xico y su compadre “la Chuleta” José Alfredo Peña Flores.

Y PARA FINALIZAR, les diré que, en virtud de lo ya expuesto, las Contralorías del Estado y la Federación, “tendrán que escudriñar muy bien, los manejos financieros del Gobierno Municipal de Victoria”, para que, naturalmente, se rindan cuentas claras, porque de no hacerlo, el edil municipal Xicoténcatl González Uresti y “su camarilla” de presuntos ladrones, muchos “tendrán que huir del pueblo” o bien “ir a parar al fresco bote”, porque adjudicarse dinero ajeno, es un delito al que, por supuesto, tendrán que responder en el marco jurídico, llegado el momento. Y si al Tesorero Peña Flores, le fascina cantar que lo siga haciendo y cuide sus cuerdas bucales, para cuando “sea obligado a cantar en el banquillo de los Tribunales de Justicia, lo haga de la mejor forma”.

