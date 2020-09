LAS AGENDAS

¿Qué hay detrás de las protestas contra Molina?

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Juzgar a ex presidentes es cortina de humo para desviar opinión pública. Los morenistas están empeñados en “levantar ámpula” política para ir tras los panistas y priístas que gobernaron a México en los últimos sexenios, sin embargo, ya suenan reacciones que manifiestan que sólo es una “cortina de humo” para desviar la atención de la opinión pública toda vez que hay fuertes desacuerdos y malestar por el II Informe de Gobierno del Presente Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, el diputado local, Roque Hernández Cardona, legislador por MORENA declaró a los medios que si el pueblo apoya la iniciativa para iniciar juicios contra los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, así como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, él mismo promoverá ante las instancias correspondientes se tomen acciones.

La realidad es que llama mucho la atención todo este movimiento que hacen los morenistas, debido a que si quisieran y como representantes del pueblo, no necesitan las firmas para proceder, están en el lugar idóneo para hacerlo, y si no lo hacen es porque no tienen pruebas para proceder contra los ex presidentes, solo bla, bla, bla y más de eso.

Algo hay de razón en la tesis que hay mucho detrás de esta cortina de humo, por lo pronto, el Informe de Gobierno de AMLO es historia, también hay que ver hacia enfrente y en este momento la guerra por los votos en las elecciones del próximo año, si no es a morir, por lo menos a enlodar a los adversarios, llámense como se llamen.

Agenda de medios: Continúa sindicato de salud y trabajadores presionando al gobierno. Adolfo Sierra Medina está aferrado en “darle duro” a la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, pues el líder sindical mantiene varias demandas, que sabe bien que no son competencia de la funcionaria estatal, es más el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, salió a los medios de comunicación para enviarle un mensaje al líder sindical de la secretaría de Salud: “Esta pateando la puerta equivocada”.

Los plantones, movilizaciones, recorridos en vehículos con protestas, siguen presionando al gobierno tamaulipeco, entre algunas cosas, Sierra y sus seguidores entre muchas cosas, miden fuerzas y quieren la salida de Molina Gamboa, sin embargo, el asunto es muy similar al fenómeno en el ámbito federal, en donde varios gobernadores pidieron la salida del sub secretario Gattel y lo único que lograron, es que el Presidente lo respaldara.

La secretaria de Salud en Tamaulipas, goza del respaldo del gobernador, así que por el momento el líder sindical tendrá que conformarse, si bien le va, con la liberación de unas plazas que el gobierno les congeló…la pregunta es ¿Qué hay y quién está detrás de este movimiento?

Agenda ciudadana: ¿Serán las Fiestas Patrias en plataformas en la nueva normalidad? Algunos Ayuntamientos ya empiezan a organizar las fiestas patrias, en Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, no dejará pasar la oportunidad de mantenerse “cercano” a la gente, de hecho, el Presidente Municipal dejará la responsabilidad y prudencia para asistir al “grito” de independencia a la propia ciudadanía. En Altamira, el alcalde hizo un llamado a la sociedad para no arriesgarse, ello, además que los sitios de recreación y no esenciales, permanecen cerrados, ello incluye la plaza principal.

Hoy que está de moda que todos los encuentros se hagan por Zoom, por facebook live o cualquiera de las muchas plataformas virtuales interactivas y de transmisión en tiempo real, ¿será posible que algunos alcaldes hagan sus fiestas patrias con su “cuadro chico” de funcionarios públicos y transmitirlo en sus redes sociales?

Por lo pronto, el gobierno del Estado no se ha pronunciado en el tema, pero es posible que por lo menos sea televisado y difundido en medios digitales.

