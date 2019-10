PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Que ingratitud

Vaya días que se han vivido en Matamoros, donde el alcalde Mario López tuvo que intervenir para que el grupo de migrantes, que abusiva mente bloquearan el puente Nuevo Internacional, según ellos como medida para presionar al gobierno de los Estados Unidos, para que les agilizaran el proceso para las entrevistas para su tramite de asilo político, esto sin importar afectar a miles de matamorenses que estudian, trabajan o acuden a la vecina población, una comunidad que los ha apoyado en su estadía en esta localidad, reclamando a la falta de apoyo que según ellos no han recibido, exigiendo lo que en su país no hicieron, confrontando incluso a la representante de la asociación Civil “Ayundando a Triunfar”, la que se ha dedicado en cuerpo y alma a apoyarlos, que malagradecidos, situación de la cual fueron testigos los medios de comunicación.

Pues ante la negativa de los migrantes el alcalde Mario López le entro al dialogo con migrantes y representantes de las autoridades estatales y federales, esto con el fin de que ya no se estuviera afectando a la economía fronteriza, logrando finalmente que los manifestantes liberaran el cruce internacional, hay que admirarle al alcalde su paciencia para poder dialogar con necios que se negaban a entrar en razón, que por mas que se les explicaba que ese no era el método, independientemente que esto les vendría afectar su situación ante las autoridades norteamericanas, estos insistían en su postura de seguir con el bloqueo, para las autoridades de Matamoros no fue fácil pero lograron.

Claro que estas acciones generaron un rechazo generalizado de los matamorenses hacia los migrantes, a los que les abrieron las puertas y como siempre mostraron su generosidad y solidaridad con quienes creían eran mas desafortunados, pero ante estos actos de ingratitud, son muchas las voces que desaprueban su presencia en esta localidad.

No cabe duda que los regidores del ayuntamiento de Matamoros, están más preocupados por el protagonismo que por la ciudadanía, esto debido a que el titular de Transito municipal, Jorge Mora Solainde ante medios de comunicación, informaba que este viernes iniciarían en Matamoros lo tan demandados operativos antialcohol, por lo que al enterarse el polémico regidor Iván Puente casi puso el grito en el cielo, cuestionando si esto ya había sido presentado ante el cabildo, visiblemente molesto el regidor iba y venia por el primer piso de presidencia, quien estaba más preocupado por controlar la situación, que el combatir el alto indice de choques y atropellamientos que se han incrementado en la ciudad, y ante el que ciudadanos pedían ya entraran en acciones elementos de tránsito, para que metieran orden entre los automovilistas que últimamente abusando que no agentes viales no estaban aplicando multas se pasaban altos, semáforos, poniendo en riesgo sus vidas y la de los demás conductores, ante esto fue que se determino que como primer medida se puso en acción a 45 elementos, que están aplicando sanciones administrativas y para este fin de semana entra en acción el muy solicitado por la ciudadanía, el operativo Antialcohol.

Pues esto no le pareció al polémico regidor, que mas que trabajar se ha dedicado a ponerle piedritas en el camino (grilla) a cuanto funcionario no le rinde informes sobre las acciones a tomar, pero como este tema era mas que urgente de meterle mano, el titular de Transito Jorge Mora Solalinde puso manos a la obra, para tratar de combatir los accidentes que se estaban registrando, claro lo que menos esperaba es que el regidor se incomodara, ¿será acaso que deberán los funcionarios pedirle permiso al regidor para que cumplan con su obligacion?

Por cierto ya andando con los regidores del ayuntamiento de Matamoros, la tarde de este viernes tres jovencitos, que buscaran ser integrantes de las fuerzas básicas de segunda division, de equipos como Chivas, Morelia y Cruz Azul acudieron a la presidencia para solicitar el apoyo de las autoridades, para recolectar fondos para su permanencia de dos meses de visorias en Guadalajara y finalmente esperar para aplicar para integrarse a cualquiera de esos tres equipos.

Pues bien al ser entrevistados por medios de comunicación en plena transmisión en vivo el regidor David Vedartes les pidió investigaran el costo de los boletos, comprometiéndose a apoyarlos con el pasaje de ida, por lo que solicito a los jovencitos se pusieran en contacto con su secretaria para cumplir con lo pactado, claro que esto puso muy contentos a los jóvenes jugadores que hasta los ojitos les brillaron, al saber que ya contaban con este apoyo.

Esperemos que el regidor cumpla con su palabra y no sea solo por lucirse ante las cámaras.

Y entre tránsitos te veas, lo chusco de la semana fue la escena donde un cumplido agente de tránsito, en el vecino municipio de Reynosa, haciendo cumplir aquello de que ya no se permitirán los carretones jalados por animales, pues termino decomisando su unidad a un recolector de basura y ante la imposibilidad de que trasladar el vehículo de tracción animal al corralon en la patrulla, pues el elemento montó el carretón para el mismo guiar al animalito al lugar donde seria resguardado.

La escena fue tan peculiar que fue tomada por ciudadanos, que no se quedaron con las ganas de dar a conocer esta curiosa escena en las redes sociales, que causo la gracia de los cibernautas.

Por otro lado en la capital del estado el alcalde Xicoténcatl González, fue nuevamente cuestionado ante el derroche de recursos, todo por impulsar su imagen, cuando tiempo atrás el mismo edil había criticado duramente el despilfarro en el que incurrió su antecesor, pero que ahora Xico cae en la misma situación tratando de mejorar la imagen que la ciudadanía victorense tiene de el, pero ha sucedido todo lo contrario, por lo que no ha tenido le impacto esperado.

Y es que como el alcalde se había comprometido a disminuir los gastos en imagen pública, pero esto no sucedió y los gastos se mantienen y es que con el nulo trabajo realizado en la capital del estado, pues por mas lana que le inviertan es como dinero tirado a la basura, ya que Xico le ha quedado a deber a la ciudadanía.

Pero lo que más causa indignación es que mientras el edil gasta esos recursos promocionando si imagen, las despensas que está entregando, según el para apoyar a los que menos tienen, son una verdadera vergüenza, ya que es mas lo que pagan de transporte los beneficiados, que lo que realmente cuesta el dichoso beneficio.

Y es que cuando las familias acudieron ilusionadas porque fueron beneficiadas con una despensa, lo que menos se esperaba es que les fueran a salir con que son un litro de aceite, uno de frijol y uno de arroz y hasta ahí quedo la dichosa despensa, claro que esto fue un insulto para quienes creían que la ayuda estaría mejor, sufriendo una gran decepción.