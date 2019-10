CLARO Y DIRECTO

QUE LOS CONTADORES FUERON LOS CULPABLES: OBRADOR

AHORA RESULTA QUE LOS CONTADORES QUE LLEVAN LAS CUENTAS DE SUS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES DE QUE EL SAT CONDONE IMPUESTOS DE DIFERENTE INDOLE, así lo dio a conocer en la mañanera el presidente de la México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a pregunta de los comunicadores, sobre los beneficiados con esta acción que hicieran el SAT a funcionarios y colaboradores de la cuarta transformación, como YEIDCKOL POLEVNSKY Y ANA GUEVARA CON MILLONARIOS MONTOS CONDONADOS.

COMO SE ATREVEN A MENCIONAR SEMEJANTE IDIOTEZ O BURLA HACIA EL PUEBLO DE MEXICO A QUIEN YA NO SE LE HACE TONTO, los contadores no son autónomos cuando llevan las cuentas de sus clientes, ya que el cliente debe de firmar cualquier declaración, o en su defecto el contador tiene que tener la autorización del interesado QUE POR LO REGULAR ASI ES.

¿DONDE QUEDO EL LEMA DE NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR?

ESTE PASADO 2 DE OCTUBRE SE LLEVARON A CABO MARCHAS DE PROTESTA SOBRE LA MASACRE DE TLATELOLCO donde fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en la sección de Tlatelolco de la ciudad de México.

Y VOLVIÓ A INFESTARSE DE MALANDROS QUE HICIERON DE LAS SUYAS DESTRUYENDO TODO A SU PASO ANTE LOS OJOS INDIFERENTES DE LAS AUTORIDADES, la política del PRESIDENTE OBRADOR de no intervención está dejando mucho que desear, y sobre todo molestia y desencanto por la falta de carácter para evitar actos vandálicos, se necesita acciones de corrección a estos sucesos., y no palabras como que le voy a decir a tu abuela o a tu mama.

¿quién pagara los destrozos y la perdida millonaria de los comerciantes de la ciudad de México? adivino usted, el gobierno, por no tener los suficientes “motivos “(en mi tierra le decimos de otra manera), para arrestar a todos los que participaron haciendo desmanes.

LA COMPLACENCIA DEL GOBIERNO ANTE CUALQUIER HECHO FUERA DE LA LEY, TRAE A CORTO PLAZO CONSECUENCIAS.

NO SÉ DÓNDE ESTUVIERA YO, si no me hubieran corregido en casa cada que hacia alguna travesura.

TE LO DIGO PEDRO, PARA QUE LO ENTIENDAS JUAN.

www.infotam,info

edie0327@hotmail.com

joseduardo_0327@hotmail.com