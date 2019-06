EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

QUE MAKI NO NOS QUIERA COMPRAR CON DESPENSAS

Que fueron poquitos a pedir juicio político contra Xicoténcatl González Uresti alcalde de Victoria.

Y que entre los que llevaron la petición al Congreso del Estado iban dos personas “manchas en su reputación”.

Que supuestamente están relacionadas con la ex candidata de MORENA a la diputación local por el distrito 14 Nora Hilda de los Reyes.

Y no es que no se merezca un juicio político el presidente de Cd. Victoria Xico González, por su gobierno fallido, pero así no prosperará ninguna acción. Cero y van dos intentos.

Y hablando de cosas fallidas. Les cuento que muchos sintieron pena ajena por lo sucedido en Reynosa, Tamaulipas.

Resulta que la alcaldesa Maki Ortiz hacía un recorrido por calles inundadas y presumía que este año el agua estancada sólo estaba un poco arriba del tobillo.

Y que el año pasado el agua le llegaba casi la cintura…presumía de eso la presidenta municipal, cuando al fondo de la habitación de una casa en la que se encontraba se escucha una voz de mujer como de ultratumba…

“…lo que queremos es que ya no pase (la inundación)”. Y pues, ni modo se lo dijeron directamente a la alcaldesa de Reynosa. ¡Caray qué vergüenza!

Pero además la señora alcaldesa tuvo manifestaciones de colonos en su contra debido a que no se paró a proporcionar ayuda a todos los sectores de su ciudad afectados por la lluvia.

Por ejemplo, en la colonia Paseo de las Flores del municipio de Reynosa, los habitantes pusieron el grito en el cielo en contra de la alcaldesa.

Los ciudadanos que residen en esa colonia señalan que Maki Ortiz no fue a ver cómo estaban ahora que hubo la intensa lluvia y después de la contingencia tampoco. La dama de la presidencia reynosense se ausentó ene se sector.

Además, le critican haber autorizado construir en la colonia Paseo de las Flores un fraccionamiento en donde se construyó una barda perimetral sobre el cauce natural del agua, lo que ocasionó una fuerte inundación. Esos vecinos están muy molestos con Maki Ortiz.

La tachan como alguien que no cumple lo que promete. Y le diseque no quieren comida, despensas, etc., lo que desean es que les arregle lo del cauce natural de agua.

Por otro lado les platico que el gran ausente en el caso de la crisis del migrante en Tamaulipas es José Martín Carmona Flores.

Él es el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, y la mera verdad, es que no se ha visto activo (al menos públicamente) en este tema que ya está punto de estallar en nuestra entidad.

Versiones corren en torno a este funcionario. Unos dicen que sí se encuentra en Nuevo Laredo, pero otros dicen que anda viajando y apuntan que a Nueva York. La verdad es que es irrelevante si está o no está viajando.

Lo que importa es que se meta al tema, porque el gobierno federal sigue sin mandar presupuesto para dar de comer a los migrantes que ya están en suelo tamaulipeco, y se cree que llegarán varios cientos más deportados de Estados Unidos por México. ¿Y el ausente?

MAQUIAVELITO

…Pierre Alarie, embajador de Canadá en México dice estar preocupado por decisiones del gobierno federal:

“Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”.

