T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

QUE NO ME AGARREN MAS DE PRETEXTO: CABEZA DE VACA

X.-POR ESO AHORA PIDO QUE, “SE PONGAN EN NUESTROS ZAPATOS”.

TAJANTE y certero, pero además con marcada precisión y respeto, el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ayer allá en Nuevo Laredo, al dirigirse al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, en el caso de los Diputados, le expresó que estos, “no me agarren a mí de pretexto”, con eso de que, “el dinero lo quiere el gobernador, para temas político-electorales o aquello de que, “van a desviar los recursos”. ¡No Sr. Presidente!, porque, “yo ya les he reiterado a los Diputados”, con mucho respeto que, “no me agarren más de pretexto”, porque lo que un servidor proyecta y desea, “es que los recursos regresen a Tamaulipas-vía Gobierno Federal”, remarcó.

PUES LO QUE queremos, dijo el gobernante tamaulipeco, “es modernizar nuestros cruces fronterizos”, también para mejorar nuestra aduanas y puertos e incluso “apoyar a nuestros agricultores y ganaderos” y en el mismo sentido “apoyar la carretera costera”, que es uno de los compromisos que hicimos con nuestra gente, cuya obra es de suma importancia, porque la misma, se requiere en el sur del estado, incluso para apoyar a la CNA, con proyectos ideológicos que son de importancia para Tamaulipas. Para eso, queremos que la Federación, en un marco de reciprocidad y equidad, regrese los recursos que, a los tamaulipecos por ley nos corresponden.

Y ACLARÓ, “no estamos pidiendo que el recurso, llegue al gobierno estatal”, pero que, sí beneficie a las y los tamaulipecos, recordando que esto, Sr. Presidente, es algo que usted, seguramente, ha de recordar, de que hace algunos años, “se entró en una polémica muy similar” en la Cámara de Diputados. Y si mal no recuerdo, dijo el gobernador Cabeza de Vaca, fue en el año 2012. Porque de igual forma “a la ciudad de México no le estaban llegando los recursos, que le correspondían”, a pesar de ser el primer estado (hoy ciudad de México) que más recursos vía-impuestos, le aportaba a la Federación.

TAMBIÉN recuerdo que por esa razón, se tuvo que llegar a los extremos “de tener que ir a una controversia constitucional”, eso, repito, fue en el 2012 y en ese entonces, ¡quién era el jefe de Gobierno, ERA USTED! y “sabe que, TENÍA RAZÓN”. Yo por eso les pido que, “ahora se pongan en nuestros zapatos”, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora “del otro lado de la mesa”, porque solo estamos pidiendo lo que, con toda claridad, nos enmarca la ley.

Y SI ESTAMOS haciendo este justo reclamo, agregó el Gobernador García Cabeza de Vaca, ante el Presidente López Obrador, ES PARA ATRAER más inversión, generar más desarrollo, inclusive, “generar más impuestos”, en eso, es en lo que hoy en día estamos trabajando, aquí en el gobierno del Estado. Y por ello, queremos “SENSIBILIZAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS”, para que lleguen más obras de infraestructura y, naturalmente, nos permita ser “más competitivos”. Porque quiero dejar muy en claro que, “no vamos a pedir nada que, por ley y por derecho, no le correspondan a Tamaulipas, puntualizó.

PORQUE igual recordó que, “Tamaulipas, es el segundo estado que más recursos le aporta a la Federación, solo por debajo de la ciudad de México, Apuntando que son alrededor de 275 mil millones, los que el gobierno tamaulipeco, le aporta al gobierno de la República, en este caso dijo ¡A LA CAJA DONDE SUENA!, la Hacienda Federal, es ahí donde hemos insistido, que de alguna manera, “porque tiene que haber equidad”, en la distribución de los recursos.

PERO ADEMÁS, quiero decirle que por supuesto “nos sumamos a los esfuerzos que hace el Gobierno de la República, “de apoyar a los estados que menos tienen”, porque sabemos que carecen muchas necesidades. Pero también sabemos que, “para poder seguir generando riqueza, desarrollo y empleos”, necesitamos ser más competitivos, por eso Sr. Presidente, les he pedido a los Diputados que, “ya no me agarren más de pretexto”, dejando claro el gobernador tamaulipeco García Cabeza de Vaca que, la solicitud de su gobierno, de que se otorguen los justos recursos a nuestra entidad, es para servir y apoyar en todo, a las y los tamaulipecos.

EL GOBRNADOR Francisco García Cabeza de Vaca, tributó la cordial bienvenida ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el alcalde de aquel puerto fronterizo Enrique Rivas Cuéllar y por el Secretario de la SEDATU Lorenzo Meller. Cuya visita del mandatario mexicano, fue de enorme relevancia y trascendencia, porque la misma, se desarrolló en un marco de fecundo y creador trabajo de bienestar social, porque lo que se trató y se expuso, se hizo con respeto.

POR LO ANTERIOR, en mi punto de vista, queda muy claro que, los Diputados Federales, son irremediablemente, “los principales antagonistas” de las confrontaciones políticas que sostiene el Gobierno de la República, “con varios estados del país”, eso, no debería prevalecer, pero tal parece que, a legisladores federales, más les importa que, “el Presidente de México, mantenga férreas pugnas con algunos gobernadores”, cuyo tema es para analizarse más a fondo y corroborar que:

LOS DIPUTADOS Federales, (en su mayoría), lejos de actuar con cordura, sensatez y dedicarse a trabajar, para realmente servir a sus representados en sus distritos, a los que para nada han vuelto a visitar, porque, “se le esconden a la gente para no atenderlos” y para que el Ejecutivo Federal, “no volteé a verlos y se percate de lo irresponsable que son”, estos, se han convertido en los causantes de “los distanciamientos suscitados entre el Presidente de la República y varios gobernadores”, cuyo detalle, tendría que escudriñarse minuciosamente.

Y PARA finalizar, mañana en este espacio, abundaremos sobre “el tema de la Defensa del Agua”, cuyo pronunciamiento del Gobernador Cabeza de Vaca, en la visita del Presidente López Obrador a Nuevo Laredo, fue claro: Defender los derechos de los agricultores sobre el vital líquido para los riegos de sus parcelas, principalmente, sobre el caso que padecen a los productores del Norte de Tamaulipas, pertenecientes al Distrito de Riego 025 Bajo Río BRAVO.

