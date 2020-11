T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

QUE NO SE LASTIME MÁS A FAMILIAS DEL CAMPO: ROXANA GÓMEZ

TRÁS REUNIRSE con familias del ejido Guadalupe Mainero, la Diputada riobravense Roxana Gómez expresó tajante que, los congresistas tamaulipecos, en un marco de respeto, pero con severidad, “mantendremos muy tenaz lucha ante el Gobierno Federal”, para que esta instancia, “no lastime más a las familias del campo”, porque es inconcebible e inaceptable que, a la gente de los sectores rurales de México, Tamaulipas y Río Bravo, “de manera irresponsable, dolosa e inhumana, se les hayan retirado los programas sociales como son prospera y pro-campo, y otros muchos apoyos más que, la gente de bajos recursos venían recibiendo, pero en plan repentino e irresponsable, el Gobierno de la República, “se los ha retirado inexplicablemente”.

AMAS DE CASA y jefes de hogar del referido núcleo ejidal, molestos dieron cuenta que, el gobierno del Presidente AMLO, lejos de obrar con sensatez y equilibrio, de tajo les cortaron los importantes apoyos, cuya postura, “es la cruel decisión” de un gobierno que, bajo el argumento de combatir la corrupción, “irresponsablemente, ha cortado programas de bienestar social, lacerando más aun, la ya de por si desbastada economía de las familias de los diversos núcleos rurales de Tamaulipas y México.

LOS INDIGNADOS ejidatarios de Guadalupe Mainero, ante la legisladora riobravense Roxana Gómez, afirmaron que: “que si hay corrupción, que se persiga y se castigue a los culpables”, pero que, “no se lastime más a la ciudadanía, bajo estos pretextos”, apuntando la entrevistada que, por este motivo, “los Diputados de la LXIV Legislatura de Tamaulipas, encabezados por el Diputado-presidente Gerardo Peña Flores y bajo el liderazgo del Gobernador Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, “no daremos macha atrás, en la defensa de estas causas”, porque nos queda claro que, “nos debemos a la gente y por ellas, seguiremos luchando”, para que no se les despoje, de lo que en un marco de justicia merecen.

EN OTRA PARTE de su mensaje, Roxana Gómez, Diputada por el VIII Distrito de Tamaulipas cuya cabecera es Río Bravo y la parte sur de Reynosa, sostuvo que, “no dejaremos esta clase de problemas a la deriva”, porque tenemos la firme convicción de enfrentarlos, para que se haga conciencia y el Gobierno Federal, regrese los apoyos que, con justicia reclaman las familias del campo, de las que, dijo “a mu juicio, no merecen ser mal tratadas” como lamentablemente, ha venido sucediendo.

POR ESTA clase de agravios, que, dijo “laceran a las familias humildes del campo tamaulipeco y riobravense, “no dejaremos de alzar la voz en la Tribuna del Congreso del Estado”, para demandar, “Justicia presupuestal” y sin cortapisas demandar también las mas elementales necesidades que el Gobierno Federal, “le ha venido negando a familias” de los ejidos y toda clase de comunidades rurales, no solo de Tamaulipas, sino también de toda la geografía nacional.

LA EVIDENTE molestia de las familias del ejido Guadalupe Mainero, es la prueba irrefutable, de la tangible indiferencia, con la que el Gobierno Federal, va venido tratando a las familias del campo, ¡ahí están los hechos!, porque, “si estuvieran recibiendo los beneficios reclamados”, no hubiera inconformidad entre la gente del estos núcleos ejidales, donde la economía, cada día que pasa, más se acentúa entre esa gente que sufre, porque no cuentan con los ingresos indispensables y más se ven agraviadas, porque el Gobierno de México, les ha venido retirando los apoyos de “los programas Prospera, Pro-campo” y otros más, con los que venían sosteniendo a sus familias.

Y SI LA GENTE de los centros ejidales, dijo la Diputada Roxana Gómez, demanda y reclama los apoyos para sus familias, es porque, “tales apoyos, fueron promesas” del Gobierno Federal, promesas que, naturalmente, no se han convertido en tangible realidad y por esta causa, téngase la certeza que, “ante la marcada ausencia e indiferencia” de los Diputados Federales de Tamaulipas, repito, los Diputados locales de esta entidad, no bajaremos la guardia, para insistir en los beneficios que no les están llegado a las familias proletarias del campo, como es el caso que hoy nos ocupa.

