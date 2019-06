            < Que rinda cuentas Yahleel de 23 MDP de 2019

PRESENCIA

1.- Priistas de diferentes puntos de la geografía tamaulipeca claman la salida de Yahleel Abdalá Carmona de la dirigencia del PRI, no sólo por los desastrosos resultados que están a la vista, sino porque es un elemento cerrado que no escucha a nadie, no acepta sugerencias y por lo mismo no supo tejer acuerdos o condiciones de grupo para ir juntos ante los comicios celebrados el pasado domingo.

Le faltó capacidad para conservar a su alrededor a los expresidentes del Comité Directivo Estatal, y con ello su apoyo y experiencia; tampoco sumó a los liderazgos morales regionales, primero porque ni los conoce, quizá ha escuchado hablar de ellos, pero no fue capaz de buscarlos, reconocerlos y articularlos al proyecto 2019.

A lo anterior hay que agregar la falta de transparencia a la que por cierto están obligados todos los partidos y que reclama un portal especial para ese tema, pero ni el Comité Ejecutivo Nacional lo ha realizado. Una cosa es el portal informativo, que tampoco lo tienen actualizado y otro dedicado a la rendición de cuentas, la transparencia no sólo tiene que ver con el tema de las finanzas, sino la del cumplimiento de sus plataformas, principios y demás elementos doctrinarios.

La cuestión es que ya muchos priistas ven en este momento la urgencia de que Yahleel se haga a un lado en el tema de la sucesión, que no pretenda manipular el escenario con miras de permanecer al frente del CDE al que llegó por dedazo.

Con miras de complementar lo anterior nos permitimos reproducir algunos fragmentos de una carta elaborada por el C.P. Roberto González Barba, un respetado veterano militante del PRI, originario de Tampico, exdiputado federal y con una carrera de desempeños institucionales al servicio del partido. El documento en cuestión lo dirige a la Presidenta del CDE, Yahleel Abdalá, con copia a la Dra. Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN, y lo hace siempre de manera respetuosa aunque hay pinceladas de sarcasmo que dan “color” a la muy particular misiva. Aquí va la versión textual:

Muy apreciable Yahleel Abdalá Carmona. “Me hicieron llegar tu video donde das tu versión de las pasadas elecciones. Vi que haces referencia a la escasa votación, compra de votos y a la animada participación de los candidatos del PRI y hablas sobre la democracia”.

2.- “Me llamó la atención donde dices que aceptaste el reto de encabeza la dirigencia en tiempos difíciles para el Partido. Sin duda un enorme sacrificio”.

“Hasta donde entiendo el dirigente anterior manejó un presupuesto mensual de 1.5 millones de pesos y tú 4.3 millones. La nómina anterior era de 1.2 millones y la actual la desconozco”.

“La votación del año 2016 fue de 480 mil. La de 2018 de 380 mil y ésta última de tan sólo 90 mil. Es decir en 3 años perdimos 390 mil. Una verdadera tragedia”.

Luego González Barba hace referencia a que con esta votación para el 2020 las prerrogativas estarán a la baja e impactará severamente en las finanzas del partido, motivo por el cual le formula algunas recomendaciones, entre ellas el ajuste de nómina e incluso la liquidación de personal, porque de no ser así “dejarás al PRI con demandas laborales y sin dinero con que afrontar las elecciones de 2021 y 2022. De no ser así, las circunstancias pueden llevar al embargo de los inmuebles que se tienen o de las prerrogativas económicas”.

González Barba no se anda por las ramas y le propone en la misma misiva, que rinda un informe público a los militantes como lo hizo Sergio Guajardo Maldonado; incluso lo ratifica así: “Debemos conocer donde se han invertido los casi 23 millones de pesos que ha recibido el PRI en 2019”.

Le recuerda que su designación fue en base a Estatutos para cubrir el periodo de Rafael González Benavides, que por cierto hace más de un año terminó.

3.- En otra parte de la carta dirigida a Yahleel le expresa: “Debido a la enorme derrota que tuvimos debes renunciar al cargo que ostentas, ya que no te funcionó la estrategia manejada por tu desbordado optimismo que da la inexperiencia. Además serás diputada pluri como premio a tu sacrificio”.

“Finalmente veo que deseas seguir dirigiendo el Partido y por ello ya debes separarte del cargo, y participar en la renovación y así demostrarnos que eres digna de ser presidenta electa, y no impuesta como actualmente lo eres”.

“Tanto tu como yo y miles de priistas, deseamos lo mejor para la institución.”

“Espero que estas líneas no te incomoden y puedas escuchar mis amables y sinceras recomendaciones”.

“Mis 52 años de lealtad y militancia en el PRI, me permiten escribir estas líneas”.

“Tomar decisiones difíciles muestra nuestro temperamento y por lo que veo tu eres mujer de gran carácter y con acendrada virtud de reconocer cuando uno debe retirarse”.

Respetuosamente…CP Roberto González Barba