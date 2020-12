CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Que se vaya el 2020…

El 2020 es hasta hoy el mejor maestro de vida que hemos tenido, nos enseñó que no somos nada, que de un día a otro se nos puede ir la vida, que lo más importante es la familia, que eso que adoramos y hasta nos hizo sufrir o estresarnos al buscarlo, como es el dinero, vale muy poco en comparación a la salud.

El año de la muerte lo califican ya en todo el mundo, la realidad es que fue un virus, invisible y muy fácil de eliminar o evitar, lo que nos ubicó en el lugar exacto como humanidad, hemos fracasado, somos una sociedad envidiosa, con más soberbia y hambre de dinero o poder que amor al prójimo.

Para tristeza nuestra hemos sido malos alumnos de este 2020, poco hemos aprendido y la prueba son las fiestas navideñas que se vieron por todas partes, las infecciones de todos los días, los muertos que mal lloramos por falta de tiempo o preocupaciones de cómo evitar más y hasta la preparación de las cenas de fin de año que, otra vez, estarán en todo su apogeo.

Hemos aprendido tan poco que van más de 120 mil muertos en México y nuestro pan de cada día es discutir si un político chafa cambio de camiseta, sobre la vestimenta de los hombres y mujeres del poder para sus mensajes navideños y, en casos más tristes, hasta por un partido de fútbol.

Hemos aprendido tan poco que no hemos sabido obligar a todas las autoridades del país a enfrentar en serio el COVID 19, a hacer más pruebas de diagnóstico y, sobre todo, aislar de verdad a los enfermos, no enviarlos a casa a menos que se pueda garantizar que no habrá más contagios.

Contrario a ello todos los días las autoridades nos ven la cara, mire, el más claro ejemplo de lo que le digo es el subsecretario de salud del gobierno federal que rigurosamente todas las tardes sale a decirnos que tenemos mucha capacidad hospitalaria disponible y luego nos informa de los 500 o mil muertos del día, nomás para que vea de que hablamos.

También este año más mexicanos ingresaron a la lista de los más pobres y el que viene no pinta nada bien en sus primeros meses, digo, por si también quiere discutir de economía o cosas parecidas, le insisto, donde quiera encontramos señas de que las cosas no se hacen nada bien por el ciudadano y el gobierno en el trato de esta pandemia.

En fin, el 2020 solo fue un buen maestro aunque mucho me temo que nada hemos aprendido, quizá por ello urge que se vaya, de mi parte, solo el abrazo solidario a quienes sufren y que tengamos esperanzas de que el 2021 será mucho mejor, que todos sus deseos se hagan realidad y sus proyectos poco a poco se cumplan… igual le agradezco acompañarme en mi CENA de Negros, nos vemos el próximo año.

BUSCA UAT MEJORAR CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ… Como parte del 10º. Congreso Universitario que realizó la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAMM) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió la conferencia «Inclusión social y calidad de vida en la vejez».

El tema se expuso en el programa de conferencias del Primer Webinar Internacional denominado «Humanismo y ciencia al servicio del adulto mayor en esta nueva normalidad»; a cargo de la ponente invitada, Dra. María Andrea Roldán, Geriatra y Gerontóloga de Guatemala.

Durante su conferencia abordó los conceptos de inclusión social, la evaluación integral, la respuesta integral en salud, resiliencia, reminiscencia y trascendencia así como ejemplos de vida.

Dijo que para hacer del envejecimiento una experiencia positiva, la vida de las personas debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad.

Apuntó conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que utiliza el término “envejecimiento activo” para expresar el proceso por el que se consigue este objetivo.

Resaltó que se trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.

Por último, destacó su reconocimiento a la UAT por promover este tipo de conferencias que contribuyen a generar conciencia de que, la independencia y la solidaridad intergeneracional, que se refiere a dar y recibir de manera recíproca entre individuos, así como entre generaciones de viejos y jóvenes, son principios importantes del envejecimiento activo.

RECOLECTAN MÁS DE 20 MIL LLANTAS EN NUEVO LAREDO… En protección de la salud, la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático recolectó más de 20 mil 500 llantas de la vía pública durante este 2020.

El titular de la dependencia, Ricardo Martínez Hernández dijo que es alarmante la cantidad de neumáticos que la ciudadanía deja en los espacios públicos, sin considerar el daño que ocasionan al medio ambiente.

“En este año si llegamos a los más de 20 mil neumáticos recolectados que son llevados al Centro de Acopio del Kilómetro 18, nuestras cuadrillas recorren constantemente las calles para recoger llantas y también por medio del programa de Descacharrización”, dijo Martínez Hernández.

Recomendó a la población que desee deshacerse de sus llantas que las depositen en los centros de acopio que instaló el gobierno municipal en diferentes sectores de la ciudad.

En Nuevo Laredo existen seis módulos de acopio de llantas y se encuentran en Bulevar San Miguel y calle Las Torres, en la colonia Villas de San Miguel, Amado Nervo y Nuevo León.

En la colonia Mirador, entre Euro y bulevar Poseidón, en Reservas Territoriales, Bajío y Carretera al Aeropuerto, Victoria y Eva Sámano, así como Avenida Monterrey y Cerro de la Bufa en Colinas del Sur.