David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Que viva el PES, que muera el PES

Cuando la señora Margarita Zavala de Calderón, intentó engatusar a los líderes nacionales del Partido Encuentro Social, para ser su abanderada de cara a las elecciones presidenciales que terminó ganando Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente electo aún corría el riesgo de perder pese a ser líder en las encuestas, sin embargo, la señora Calderón, quiso jugarles el dedo en la boca a los del PES y éstos optaron por firmar una alianza contranatura con el Peje, decidieron bien. Hoy son los aliados del próximo presidente y hasta podrían poner en la boleta del proceso local 2018-2019 a la chica del clima de Televisa Tampico.

Pero recordemos que jugar del lado correcto en la contienda electoral, no fue garantía para que Encuentro Social mantuviera su registro, por lo que ahora será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decida si revoca o confirma la liquidación del PES, como designó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde el pasado mes de septiembre, Encuentro Social interpuso el recurso de inconformidad por la determinación del INE y al restar pocos días de vida al mandato de Peña Nieto, el Tribunal Electoral está próximo a emitir su fallo, tal vez sea hasta después del primero de diciembre, por lo que la esperanza del PES se eleva cada día que pasa.

Precisamente alguien que a diario se le ve rogándole al creador no desaparezcan su instituto político, es al dirigente estatal del PES en Tamaulipas, Rigoberto Rodríguez Rangel, quien como felino patas arriba está determinado a impugnar ante el Tribunal Regional Electoral y todas la instancias pertinentes necesarias la resolución del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, pues les notificaron que no tendrían participación en el proceso local 2018-2019, donde se disputa la renovación del Congreso tamaulipeco y aquí por cierto, Morena quiere su repartición del queso legislativo.

Fue apenas esta semana que el PES Tamaulipas, recibió la notificación de que no tendrán oportunidad de jugar en la elección localista, eso no le gustó a Rigoberto, quien ágil y oportunista de la debacle priísta tamaulipeca causada por el ex gobernador Egidio Torre Cantú, echó mano de figuras políticas de arraigo en el pasado proceso electoral, logrando colocar a unos cuantos legisladores federales que ahora están al servicio de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Por supuesto que Rodríguez Rangel, va a impugnar, y lo tiene que hacer ya, porque se encuentran a unos días de la resolución final que emitirá el tribunal federal, y basado en eso, obviamente nadie puede emitir ninguna decisión.

La moneda está en el aire y aún sin conocer el fallo definitivo ya están analizando algunos cuadros, por lo que a nadie le extrañe ver ahora sí en la boleta electoral a Marcela Alexis Treviño Unda, la chica del pronóstico del tiempo de Televisa Tampico, que incendió las redes sociales y llamó la atención de los medios de comunicación nacionales por sus encantos, pero sobre todo porque la doble moral mexicana aflora en cuanta oportunidad encuentra.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608