¿QUIEN DEL PRI LE JUGO CHUECO A RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES?

Yahleel Abdala no da una al frente del PRI.

Comilona por cumpleaños de Edgar Melhem, que huele raro.

Con Miguel González Salúm inició la debacle de la COMAPA y de Ciudad Victoria

Se extendió el plazo para solicitar becas en Tamaulipas.

Muy activo Fernando Olivera, Secretario de Turismo.

Hoy, el regreso a clases.

Le platicaba en la última colaboración, que pese a haber simpatizado con Alejandro Moreno Cárdenas “Amlito”, nuevo presidente nacional del PRI, cuando fue a votar, el diputado local, y ex presidente estatal del PRI, Rafael González Benavides, no apareció en el padrón de militantes: alguien, perversamente, lo borró de la lista, lo que significa que aún y habiendo llegado al Congreso local por esas siglas políticas, de hecho, y yo me imaginaría que de derecho, González Benavides ya no es priista.

Sin embargo, el ex presidente del PRI en Tamaulipas ha sido militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1970, así lo ha dicho fuerte y quedito, así como ha reiterado que él no se ira de ese partido, seguirá siendo priista por “sécula seculorum” y en la primera oportunidad que haya una campaña de afiliación o reafiliación, se va a registrar porque él es y seguirá siendo priista.

Aquí lo que se debe investigar es quien borró del padrón de militantes a Rafael González Benavides y con qué intensión. ¿La orden habrá salido de la principal oficina, del antes partidazo, del Boulevard Praxedis Balboa? ¿La actual presidente del Comité Estatal del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, habrá tenido conocimiento del tijeretazo al padrón electoral del PRI en Tamaulipas? ¿Cuál habrá sido el perverso objetivo de dicho recorte?

Porque lo que queda más que claro es que pareciera que a Yahleel le dan urticaria las personas mayores que han logrado mejores resultados que ella al frente del PRI. Ahí, reitero, el caso de Don Roberto González Barba quien mejor le renunció al Comité Municipal del PRI en Tampico, ante las absurdas estrategias e indicaciones de Yahleel, quien, de política, la verdad, la verdad, no sabe mucho.

O como me pueden hacer entender que, después de una mediocre gestión como diputada federal, donde su mayor sueño fue el resolver el tema de los carros chocolates y la propuesta hoy sigue durmiendo el sueño de los justos, después de haber perseguido la senaduría por Tamaulipas, donde hizo el mayor de los ridículos, la hayan investido como presidente del CDE del PRI en Tamaulipas, en donde entregó los peores resultados de la historia del partido.

Y ahora, Yahleel se siente muy orgullosa de “haber logrado” que ganara Alito, cuando la aplanadora del PRI nacional y un operativo raro donde en Tamaulipas hubo casillas con cero votos, y lograron una votación de 80% para su patrocinado y 20% para los adversarios, en una competencia que ya estaba cantada “desdiantes”.

Dentro de esas decisiones incomprensibles tomadas por Yahleel, en Tampico, a la renuncia de Roberto González Barba, fue nombrar como dirigente municipal a Carlos de los Reyes, un mozalbete que no da una, que salió con muy malas cartas credenciales del PAN de Tamaulipas y hoy, desde esa posición quiere vengarse de los azules a quienes torpedea de la manera más absurda, gastando la pólvora en infiernitos.

Y por esa ligereza como Yahleel y sus “aliados” ven la política y los escenarios, es por la razón de como les fue en las elecciones locales de junio pasado. Por las ocurrencias de Yahleel, el PRI de Tamaulipas perdió todo. Y sus militantes se quedaron frustrados y avergonzados de una dirigencia no mala, sino lo que le sigue.

Por lo pronto, la Comisión de Honor y Justicia del PRI debiera investigar quien, y por qué, dejaron fuera de ese instituto político al diputado, Rafael González Benavides quien, aunque no lo diga, si lo considera un golpe bajo a su militancia y trayectoria.

1. Hablando del PRI, permítame comentarle que este domingo se llevó a cabo una comilona con motivo del cumpleaños del riobravense Edgar Melhem Salinas, que junto a la crema y nata del priismo tamaulipeco en su rancho de la capital de Tamaulipas.

En este convivio-comilona, hubo presencias y ausencias que llamaron la atención y de las cuales le quiero platicar.

Entre las presencias, estuvieron Alejandro Guevara Cobos, Omar Elizondo García, Benito Sáenz Barella, el diputado federal morenista Erasmo González Robledo, Alejandro Rábago Hernández, Miguel González Salúm “El Monster”, el diputado Alejandro Etienne Llano y el también legislador Carlos Morris Torre.

Entre las ausencias más destacadas, pudimos contar a Yahleel Abdala Carmona, a Oscar Almaraz Smer, a Enrique Cárdenas del Avellano, a Rafael González Benavides, a la diputada Copitzi Yesenia Hernández y Gustavo Rico de Saro, entre muchos otros

2. Por cierto, hablando de Miguel González Salúm, le recuento una historia ya platicada en este espacio hará cosa de unos tres años. Y es que en las próximas semanas el nombre del ex alcalde y ex gerente de COMAPA de Victoria se va a escuchar y mucho, por todo lo que ha venido sucediendo en torno al organismo operador del agua en la capital de Tamaulipas.

El también ex diputado federal, Miguel González Salúm, al inicio del proceso electoral del 2015 dejó correr la especie de que él sería el candidato a Gobernador del PRI; se contaba en los mentideros políticos que su carrera era impulsada por el ex Gobernador, Eugenio Hernández Flores, y por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y también decía que era impulsado desde la oficina principal del 15 Hidalgo en Ciudad Victoria, por el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, especies que el mismo Miguel hizo circular a través de sus personeros por aquello de estarse preparado “ante lo que pudiera ocurrir de cara a la elección de 2016”.

Pero lamentablemente no pasó absolutamente nada. Cuando Miguel se registró como candidato del PRI a Diputado Federal ante el Comité Estatal de su partido, vecinas de varias colonias de Ciudad Victoria protestaron contra Salúm, acusándolo, entre otras chuladas, de “prepotente” y de no haber atendido las necesidades y problemas de los victorenses.

Al final del proceso federal de 2015, González Salúm ganó la elección a diputado federal, pero con resultados harto mediocres. Y le doy dos datos: Primero, cuando Miguel fue diputado federal por vez primera en 2008, avasalló con una diferencia de más de cincuenta mil votos a su principal adversario del PAN. Segundo, cuando el Dr. Rodolfo Torre Cantú fue candidato venció a su más cercano adversario, el panista y primo Oscar Torre Gómez, con una diferencia irreversible superior a los cincuenta y cinco mil votos. En esa elección de 2015, Miguel apenas alcanzó una diferencia muy light de quince mil votos, pero ojo, perdió en el municipio de Ciudad Victoria, que él ya había gobernado como presidente municipal. ¿Sería acaso que la ciudadanía conoció realmente a González Salúm y le perdió la confianza y el atractivo? Podría ser. Es más, si, así sucedió.

El caso es que Miguel González Salúm ya tenía preparados sus zapatitos de batalla para la campaña electoral, con los que va a las colonias. Porque González Salúm tiene sus zapatitos que, si merecen ser metidos al lodo y a las calles polvosas y no pavimentadas, como muchas hay en Ciudad Victoria y en Tamaulipas. Y no es cuento, diversas versiones, contadas a quien esto escribe, dan cuenta que Miguel no gasta sus zapatos nuevos, los limpios, los finos, los de buena marca, los caros, con la prole. Él sólo usa sus zapatos viejos, como los de Gloria Trevi, para ir a saludar a las colonias y a ensuciárselos caminando por las calles que miles de victorenses tienen que caminar diariamente porque no hay de otra.

La debacle de la COMAPA de Ciudad Victoria y de la ciudad empezaron, precisamente, cuando Miguel fue presidente municipal. Y de ahí para adelante, la carrera política de González Salúm se fue en picada. Dicen que cada quien es el arquitecto de su propio destino y Miguel lo construyó con castillos y trabes muy endebles y de mala calidad. Y por eso mismo, se destruyó a plenitud, a través de “su buen trato” con las personas.

A González Salúm se le olvidó que el servicio público es para servir y no sólo para servirse. “El Monster” como le dicen sus cercanos, tuvo sus oportunidades y las dejó ir. Ni modo.

3. Una buena noticia. Se extendió el plazo para el trámite y entrega de documentación, del 26 al 30 de agosto del presente año, con la finalidad de dar continuidad al recibimiento de solicitudes para el programa de BECAS TAM de escuelas públicas, correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.

Así lo anunció el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, quienes invitan a que las personas que aún no han llevado a cabo el trámite, se acerquen con la documentación para realizarlo.

La recepción de la solicitud y los requisitos, será en cada uno de los Centro Regionales de Desarrollo Educativo del municipio que les corresponde o donde indiquen los CREDE’s correspondientes.

4. Y quien anda muy activo es el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, quien anunció que, con el apoyo de autoridades federales y municipales, se dará un fuerte impulso al turismo médico en la frontera del estado. Para ello, informó que ya se trabaja con una empresa mundial para él lanzamiento de un estudio de turismo médico que impulsará esta actividad en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Y como resultado de la consolidación todo un distrito de salud, estas acciones traerán aparejados beneficios alternos a las ciudades, como la mejora sustancial de la imagen urbana, “a fin de que los visitantes no solamente tengan la oportunidad de ser atendidos en el aspecto médico, sino que también puedan disfrutar de la gastronomía regional, el hospedaje, el entretenimiento y la recreación”.

Asimismo, el funcionario estatal aseguró que también se estará fortaleciendo el turismo empresarial a través de proyectos como el Centro de Convenciones de Reynosa, importante obra de infraestructura que se construye en los terrenos del Parque Cultural, con un espacio de entre cuatro y cinco mil metros cuadrados para exhibición y exposición, la nueva obra servirá para vincular a Reynosa con la región para poder atraer, junto con McAllen, más congresos y convenciones”.

Por cierto, les comparto una idea que tiene que ver con el turismo: la creación del corredor turístico Victoria-Tula. De eso sabe Olivera y sabe muy bien. En este corredor se ubican Jaumave, Miquihuana Palmillas y Tula, municipios que tienen las características necesarias para ser consideradas como Ciudades Mágicas.

5. Hoy lunes regresan a clases más de 25 millones de niños del nivel básico en todo el país. Este ciclo escolar 2019-2020 comienza hoy 26 de agosto y terminará el próximo 21 de julio de 2020, por lo que tendrá 190 días efectivos de clases, priorizando la convivencia familiar. Además, tendrá siete días de asueto y dos periodos vacacionales, sin contar las vacaciones de verano.

En Tamaulipas, habrán de retornar a las aulas 947 mil 149 alumnos de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior. A Educación Básica habrán de ingresar 671 mil 815 mil alumnos en cinco mil 330 planteles educativos en todo el estado, para atender esa demanda 32 mil 197 docentes también habrán de retornar a las aulas; asimismo en Educación Media Superior 144 mil 053 alumnos y ocho mil 091 docentes retornarán a 491 escuelas, y 131 mil 281 alumnos, diez mil 533 maestros harán lo propio en 189 planteles de Educación Superior.

También, 24 mil 572 alumnos en Educación Especial, doce mil 607 en Educación Inicial, y 32 mil 779 en Formación para el Trabajo se sumarán a la oleada de Regreso a Clases para alcanzar un millón 017 mil 107 alumnos en total en este regreso a clases.

Dentro del marco de regreso a clases, se pondrá en operación el programa denominado “Con mis útiles a la escuela”, el cual recibió una inversión de más de 77 millones de pesos y favorecerá a más de 266 mil alumnos de las zonas más necesitadas de Tamaulipas.

Por cierto, le doy el dato de que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habrá de encabezar la ceremonia oficial del inicio de clases este lunes a las nueve de la mañana, en la Escuela Secundaria General No. 4 “Marte R. Gómez”, en Reynosa.

Mucho éxito a estudiantes y maestros en este nuevo inicio escolar y que sea para bien de los niños y jóvenes, de las familias, de Tamaulipas y de México.

