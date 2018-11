DIALOGANDO

¿Quién es el Presidente Municipal de Jaumave?

Por Roberto Olvera Pérez.

Apenas llevan dos meses en el cargo, pero hay un –dizque- funcionario que ya está incomodando a más de uno de la administración pública municipal que encabeza según su hermano César Martín Rodríguez García. Se trata ni más ni menos del consanguíneo “incomodo” Juan Diego de los mismos apellidos, quien desde que supo que su carnal lo nombraron alcalde de este municipio de las “guacamayas” Jaumave, hace de las suyas en esta administración sin importar que lo señalen de su actuación, pues se cree jefe de la comuna.

Además desde que fue nombrado su hermano como Presidente Municipal de este municipio, ha marcado la línea que no se va a mover nada en el Ayuntamiento sin su consentimiento, al tener el aval de su carnal Cesarín, y aunque a él lo señalen como el “Herodes” del municipio; prácticamente hace lo que se le pega la gana y nada más sus chicharrones truenan por todos los pasillos de este palacio municipal.

La grilla jaumavense anda a todo lo que da y al hermano “incomodo”, además lo señalan de prepotente, arbitrario, abusivo y altanero, quien se siente alcalde (bis), aunque no lo sea; al cabo que Cesar Martin lo permite, como si él no estuviera ejerciendo el cargo. Es un descaro a los ojos vistos de todos y es la comidilla de todos los días por estos lugares. ¿Acaso eso lo sabrán en el tercer piso de palacio de gobierno que aquí en Jaumave hay dos alcaldes?

Agregue esto: aparte que el hermano “incomodo” sacó de onda a los empleados de todas las áreas, es que dicen que llegó con una lista de proveedores favoritos, quienes tendrán un trato especial en este trienio. Uno de ellos es el ex alcalde rapero José Gudiño Cardiel y otro ex edil José Ramón Eguía Navarro, quien por cierto este último se acaba de estrenar como empresario en pequeño, pues vende tacos de carne asada, al que por cierto atiende los vales que le manda la Presidencia Municipal vía Juan Diego, donde tanto Ramón y su esposa atienden el negocio y el que pica la carne es nada menos que su chofer incondicional un tal Aurelio, que lo siguen exprimiendo hasta decir ya no, donde nada más se oye el “tac tac” de la tabla; preguntando ¿Cuántos va a querer? Se imagina amable lector, hasta donde llegaron los artistas. Si escucho bien verdad.

Regresando con el hermano “incomodo” del alcalde Cesar Martin, nos dicen que hay una sombra negra que lo señala cuando fue funcionario municipal con el empresario en pequeño Ramón Eguía, donde desapareció junto con Ramoncito, un sinnúmero de recursos de SAGARPA, y ya los están señalando de esa corrupción tanto a él como al taquero. Abundaremos a detalle más adelante, pues hay más de estos bribones.

Por otra parte, no se sorprenda que el gobierno del Estado de Francisco García Cabeza de Vaca, a través de la Secretaría de Turismo, se consolide la vocación turística de Tamaulipas, aparte de los municipios del sur, Tula como Pueblo Mágico, donde seguramente se evaluarán proyectos prioritarios a concretar. Por ello, indudablemente en breve se citará al alcalde de esta región Lenin Vladimir Coronado Posadas, para ver más detalle el proyecto y ver el interés de trabajos en conjunto con el gobierno estatal; retomando planes que permitirán crear nuevos productos y espacios que beneficien la actividad turística, beneficiando con ello la economía de este municipio y de toda la región semiárida.

Marisela Rodríguez González, Presidenta Municipal de Bustamante, sigue su misión en este municipio. Así la popular “güera” mantiene el ritmo de trabajo en toda la comunidad tanto en la cabecera como en los ejidos, de cara a la segunda gestión de gobierno, pues bien sabemos que se reeligió porque el pueblo así lo quiso, donde esta administración ha sido benéfica para todos los bustamantenses, sobre todo en apoyos y recursos a la gente que más lo necesita. Bien por la “güera”.

La que está batallando en su municipio, es la alcaldesa de Miquihuana, María Anselma de León Cruz, pues heredó una deuda pública contraída de la administración pasada, en demandas y otras cuestiones más. Pero así cumple con creces su compromiso contraído en campaña con los habitantes miquihuanenses. Aunque hay una sombra negra que no se puede quitar, el tesorero del municipio Baltasar Vargas Rangel, de triste memoria en el término, quien en lugar de sacar la chamba, le resta popularidad en las gestiones. María Anselma debe de quitarse de una vez por todas a este bueno para nada y mal visto en el tercer piso de palacio de gobierno, porque si no la llevará al precipicio.

Y la que por cierto sigue dormida en su municipio, es la alcaldesa de Palmillas, Laura Córdova Castillo. Si alguien la ve, avísele que ya empezó la administración y que cumpla con los palmillenses. Es más afirman que anda en las nubes y no encuentra el rumbo de su gobierno, por lo que sigue en caída libre.

NOTAS CORTAS

1.- La Universidad del Norte de Tamaulipas en movimiento. Así el rector, el MBA. Francisco Chavira Martínez, firmó un convenio con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Madero, que permitirá a los trabajadores y sus familias recibir una beca educativa en sus estudios de preparatoria, universidad o posgrado, en los Campus de la UNT del sur del estado u otras partes de la entidad. Suscribieron las rubricas el propio rector y el líder del gremio del (SUTSHA), Andrés Portillo Villegas, Secretario General del mismo.

Esta prestigiada universidad lo hace en sus casi 29 años, donde ha logrado llegar a municipios que tienen más de 400 años sin conocer una institución de este tipo. Bien por el rector Chavira, que sigue fomentando la educación en este nivel educativo y va de la mano con la política del Señor Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, de llevar a cabo una educación de calidad en todo Tamaulipas.

2.- Y hablando de educación precisamente. La Secretaria de Educación en Tamaulipas, al frente el Dr. Héctor Escobar Salazar, te invita al encendido del Pino Navideño 2018, el cual se llevara a cabo el próximo jueves 6 de diciembre del año en curso a las 17:00 horas, en la explanada de esta misma dependencia estatal. ¡Asiste y disfruta! ¡Habrá grandes sorpresas!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com