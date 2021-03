RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

¿QUIEN PARA MORENA? LA MONEDA ESTA EN EL AIRE.

V INFORME DE GOBIERNO EN TOTAL AUSTERIDAD.

Continúa la tensión y angustia en torno de quien será el candidato a la presidencia municipal por el partido de Morena, que es fecha que no ha definido sus candidatos mientras el resto de los partidos dieron a conocer los nombres de sus candidatos.

En el caso de Morena es especial porque casi todos quieren ser candidatos por el partido de la cuarta transformación que es el que en la actualidad el partido en el poder federal y con un futuro a largo plazo.

En la ciudad de México siguen los tironeos donde los padrinos de los aspirantes siguen en puja por sacar adelante a sus recomendados y las platicas no pueden durar mucho ya que tienen que haber las definiciones para antes del 27 de este mes.

Inclusive se ha dicho que se han acercado políticos externos buscando ser tomados en cuenta pero han recibido resistencia de los militantes del partido guinda.

En la mesa de las negociaciones en el comité ejecutivo nacional de Morena siguen las negociaciones de los aspirantes en Reynosa, y quedan cuando mucho tres finalistas donde mediante encuesta saldrá quien finalmente será ganador para ser candidato para la presidencia municipal de Reynosa considerada la joya de la corona que tiene el mayor volumen de votos en todo los municipios de la entidad que servirán a quien sea candidato en el 2022 rumbo al gobierno de Tamaulipas.

En la recta final quedan el ex diputado federal con licencia ARMANDO JAVIER ZERTUCHE, el que más trayectoria política en el servicio público y quien es el único que se ha calado en las urnas electorales con buenos resultados, además, que tiene el consenso de los actores políticos y sectores de la iniciativa privada.

Esta MARCELO OLAN MENDOZA, activista social y presidente de la fundación que lleva su nombre con trabajos sociales y de filantropía a las gentes de escasos recursos.

No se descarta HUMBERTO PRIETO HERRERA, con experiencia legislativa en el partido azul pero que renuncio para ser activo de morena y ahora está registrado como candidato a la presidencia municipal de Reynosa.

En el caso del Rey del huachicol el empresario millonario RIGOBERTO RAMOS, queda fuera de la jugada por tener antecedentes por el cual quedo descartado como un potencial candidato para dirigir Reynosa. Lo dijo el presidente AMLO, que todo aquel con mancha política no pueden ser candidatos.

Las quede de plano quedaron descartadas son las féminas CLAUDIA HERNANDEZ, ex regidora y ex sub delegada de bienestar federal cuyo padrino es el actual delegado JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, quien esta cuestionado por sus nexos con el huachicol.

La diputada federal chapulín NOEHEMI ALEMAN HERNANDEZ, descartada por que la alcaldía de la coalición MORENA PT corresponde a varón.

Por lo tanto la moneda sigue en el aire y no tarda mucho en definirse.

Haga su apuesta.

En otra orden de ideas, el próximo lunes 15 será el quinto informe del gobierno estatal donde el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el V informe y a pasar el proceso de desafuero que enfrenta tendrá que rendir y entregar el documento al congreso del Estado.

Este quinto informe será muy distinto al resto que rindió, pues será demasiado austero sin movilizaciones de gentes de otros municipios y con la presencia de pocos y contados invitados, mucho menos la algarabía que significaban los informes de gobierno anuales.

Aun no se sabe quien será el representante del gobierno federal que se envían de Palacio Nacional ante el enfrentamiento que existe entre Estado y Federación.

Sera interesante el mensaje político que envié el gobernador en este su penúltimo informe de gobierno que en un descuido puede ser ultimo.

Aun que dicen que no hay quinto malo.

En otro tema, hablando de austeridad en la secretaria de educación pública SEP, se prevé una reducción de personal, derivado de la aplicación de una “política de austeridad”, que se pretende implementar a la brevedad posible.

La titular de la SEP DELFINA GOMEZ ALVAREZ, envió una carta dirigida a sub secretarios, directores generales y titulares de órganos administrativos desconcentrados, así como entidades paraestatales, reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando que presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal.

Esto significa otro golpe al desempleo si de por sí con la pandemia y otras calamidades son insoportables y ahora con más despidos en las dependencias federales las cosas se ponen del cocol.

Cambio de tema, en la planilla edilicia del candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el PAN, de JESUS MARIA MORENO IBARRA EL CHUMA, se puede ver que la mayor de regidores le han sido impuestos y son contados los que puso el candidato.

Esta es la planilla de regidores; sindico l, IVONNE GOMEZ TORRES, sindico 2 JOSE DOMINGO ONGAY, lo regidor ANA LILIA LUEVANOS, regidor 2º EDUARDO GOMEZ FLORES, 3 MIRNA ELISA CANTU ALMAGUER, 4 RICARDO ESTEBAN MORENO AGUILAR, 5 JUANA ALICIA SANCHEZ JIMENEZ, 6 RENE JAVIER IZAGUIRRE, 7 DALIA PATRICIA CARRILLO RESENDEZ, 8 ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ, 9 ESTELA MARIA MORENO GUTIERREZ, 10 FELIPE OMAR CANTU ALVARADO, 11 CLAUDIA AMPARO ROMERO FERNANDEZ, 12 CARLOS ALBERTO LARA MONTEMAYOR, 13 MARY CARMEN PALMA NAVARRO, y 14 KEYLIA IRIDIAN NAVARRO ZAMORA.

Como se ve van hijos de funcionarios del líder de la maquiladora y otros, ediles que en lugar de sumar restan en fin una planilla débil.

Por el lado del PRI, las cosas están peor con el candidato a la presidencia BENITO SAENZ VINITO, quien comercializo las regidurías como el caso de la primer regidora MARIA ESTHER CAMARO, que recibió la camioneta “Luberiana” y otras que puso al mejor postor desde luego las de primer lugar.

El candidato pobre o pobre candidato anda en colecta como la cruz roja, pidiendo ayuda con lo que sea su voluntad para la campaña y se puede ver por las calles solo y su alma dando pena ajena.

