¿Quién suma o resta en el Distrito 05?

Clemente Zapata M.

En los terrenos de las diputaciones federales, contrario a lo que pasa en algunos municipios o distritos locales, la lucha real no se daría sólo entre Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al menos en la Diputación federal del Distrito 05, el choque de trenes presuntamente se daría entre el candidato externo del PAN, ÓSCAR ALMARAZ SMER, y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Se había anunciado que mañana sábado (27/03/2021) se soltaría la lista por parte de Morena, donde están plasmados los nombres de quienes fueron “palomeados” desde la cúpula nacional, aunque se insista en disfrazar los “dedazos” por presuntas encuestas.

Lo que al principio se veía como un choque de trenes, con el correr de los días y la suma de más actores, pudiera que no sean dos trenes pues vienen más.

Por ejemplo, el viejo lobo de mar y ex priista, FELIPE GARZA NARVÁEZ, en caso de ser el “elegido”, entraría con mucha fuerza impulsado por un partido que basa su poder electoral en los apoyos federales y la “fama” así como el discurso del presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero hay otros dos actores políticos que “enrarecerían” el ambiente electoral por los perfiles que los anteceden. Uno de ellos es ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, apuntado por Redes Sociales Progresistas, del clan de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES.

El otro es el activista de las redes sociales, GERARDO ILLOLDI, quien empujado por el Partido Verde Ecologista de México, aunque sin estructura ni recursos, vendría a modificar el resultado de las elecciones convirtiéndose en un candidato que restaría fuerza al resto de los llamados candidatos de “peso pesado”.

ÓSCAR ALMARAZ SMER tiene estructura propia —es innegable— que se sumará a la estructura del Partido Acción Nacional y, además, tendrá una obesa chequera para no “pasar hambre” durante el tiempo que duren las campañas.

Por su parte, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, el “Pegaso tricolor”, no está ni cojo, ni ciego, ni manco y es de los que se gasta la suela de los zapatos en cada elección, aunque por la pandemia esta elección concurrente será diferente.

ENRIQUE CÁRDENAS, en la Capital, contará con el poder económico de uno de sus compañeros de fórmula, que es el candidato de su partido a la Alcaldía de Victoria, ALEX MONTOYA, quien “busca pintar de tricolor” la Capital y que no regateará recurso económico para ello.

Si FELIPE GARZA consigue la candidatura hay quienes creen que podría verse limitado para financiar su campaña, pero que sin duda equilibraría con su basta experiencia que suma por lo menos tres décadas de jerga política/electoral.

El ex secretario general de la Sección 30 y ex diputado federal en el distrito 06, por el PRI, con cabecera en El Mante, ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, viene a sumar para la causa de Redes Sociales Progresistas y con ello restaría en automático parte del voto magisterial indeciso que no comulga con el PRI, con el PAN, ni Morena.

Aquí es importante comentar lo siguiente. Si desde el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación lanzan por Morena a RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ por una diputación federal, ya sea por mayoría (Distrito 04) o plurinominal, las cosas se complicarían para el PRI y el PAN por lo siguiente.

Siendo RIGO secretario general de la Sección 30 y aunque no todos los maestros están con él, una buena parte del magisterio podría hacer cargada a favor de FELIPE GARZA NARVÁEZ, en el Distrito 05.

Es decir que de concretarse la alianza SNTE-Morena a favor de RIGO en Matamoros o por la pluri, es difícil de creer que no se dicte línea desde la Sección 30 a favor de Morena aquí en la Capital para favorecer a GARZA NARVÁEZ.

Es cierto, al interior de la Sección 30 y en el universo de los más de 80 mil trabajadores de la Educación, entre activos y jubilados, hay de todos los colores y partidos, incluidos independientes, pero un buen porcentaje, por tradición, es fiel al Secretario General en turno.

Tras mencionar a los actores, cualquiera podría pensar que el candidato más débil puede ser GERARDO ILLOLDI, pues competiría sin la estructura ni recursos como los que tendrán sus adversarios, pero hay algo muy importante a su favor: las redes sociales.

En esas parcelas GERARDO es un experto para mover y convocar las masas y el sector “millennials” puede identificarse con él, aunque no en su totalidad.

Quien será el candidato del Partido Verde al Distrito federal 05, ha estado presente el último año o más, de forma activa, de manera que quienes no simpatizan con los partidos políticos sí pueden simpatizar con él.

Sin duda GERARDO ILLOLDI dará la sorpresa, porque se anticipa que levante la votación al Partido Verde, pues ya tiene presencia en el mundo digital desde que inició una campaña para ventilar los malos manejos de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Y aunque son ocho los municipios que conforman el Distrito federal 05 y la mayoría es zona rural, las redes sociales son universales entre la “chaviza”, sea urbana, rural o de élite.

Lo más seguro que eso no le alcance a GERARDO ILLOLDI ante tiburones como OSCAR ALMARAZ, ENRIQUE CÁRDENAS, FELIPE GARZA, ENRIQUE MELÉNDEZ y los que faltan, pero sin duda les va a restar votos, por lo que conviene preguntar: ¿a quien de los mencionados afectará más…?

Sin duda que de todos los nueve distritos federales de Tamaulipas, el distrito 05, de momento, es digno de acaparar los reflectores estatales, porque ALMARAZ, ENRIQUE, FELIPE y MELÉNDEZ, tienen su origen en un mismo partido y los cargos que detentaron se lo deben al tricolor… por eso vale otra vez preguntar: ¿A quién le restará votos el “ciber-candidato” GERARDO ILLOLDI…? Pendientes…

~~FORTALECE NLD LABOR BINACIONAL: ALCALDE.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, destacó que el Municipio cuenta con una planeación estratégica para responder a las exigencias de la economía global y contribuir al desarrollo comercial entre México y Estados Unidos, lo anterior al participar en el ‘Diálogo Binacional 2021 Región Laredos’, que reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno de Estados Unidos y México para dar respuesta a retos, metas y problemáticas que enfrentan ambas ciudades. Destacó que existen proyectos importantes para la región que conforman un anillo binacional entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, con la intención de unir los puentes internacionales mediante vías exprés.

~~TYR ES UNA FACTURA PAGADA: MELHEM.- El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS, a pregunta expresa de LETRAS PROHIBIDAS sobre si la declaración del ex gobernador TOMÁS YÁRRINGTON, de aceptar su culpabilidad en una corte de los Estados Unidos, podría afectar al PRI en estas elecciones, respondió tajante y claro: “No, yo creo que eso es un tema ya ventilado, que no afectará al partido en este proceso”… El líder estatal del tricolor fue más allá al señalar con toda franqueza que: “El partido ya pagó en las urnas, en el 2016, esos errores”. Este jueves (25/03/2021), el ex gobernador YÁRRINGTON se declaró culpable de lavar dinero logrando un acuerdo con la Fiscalía; va a cooperar y muy probablemente escupa todo lo que sabe… Por lo pronto el PRI de MELHEM se dice inmune a ese conflicto y viene con mucha fuerza y con toda la ilusión de cara al seis de junio… ¡Yayayái!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- La diputada local con licencia del Movimiento de Regeneración Nacional, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, sigue batallando con el grupo de asesores que la acompaña… Para casos prácticos, la dama está apuntada como aspirante a la candidatura de Morena en la Alcaldía de Nuevo Laredo y en honor a la verdad podría llevarse esa posición… Sólo que sus “arrebatos” no le ayudan y menos la logística que lleva pues ha trascendido que fuera de los tiempos electorales anda entregando despensas lo que podría ser considerado como actos anticipados de campaña… Hay una demanda por “tráfico de despensas” ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que le podría costar la candidatura antes de arrancar… Son rumores, rumores, rumores…

