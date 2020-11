T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“QUIEN TRAICIONA UNA VEZ, TRAICIONA DOS Y MAS VECES”…!

X.-DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA, PES Y PT, VOTAN PARA QUE LA FEDERACIÓN, “NO OTORGUE, RECURSOS NECESARIOS A TAMAULIPECOS”

REZA EL ADAGIO que, “quien traiciona una vez, traiciona dos y más veces” de eso no hay la menor duda. Y ejemplo tangible de este contumaz menester, son los Diputados Federales de MORENA, PES Y PT y vaya que los muy insensatos, “tienen razón” de estar en favor del gobierno federal y no en favor del pueblo mexicano y menos en favor de los tamaulipecos, porque “los muy gandallas” se mofan diciendo y demostrando que, “ellos no se deben a los pueblos” que los eligieron, sino “AL EFECTO López Obrador”. ¡Que lamentable!. ¿Verdad?

Y POR ESTE inconcebible e imperdonable motivo, los traidores e irresponsables Legisladores Federales “VOTARON o hasta anoche, estaban por votar A FAVOR”, de que, el Gobierno Federal, “NO LE HAGA LLEGAR A TAMAULIPAS”, los indispensables recursos” que le hacen falta a las familias de las colonias populares, a los campesinos y agricultores, así como a los médicos, pescadores, comerciantes e incluso, ni a los maestros de los planteles educativos, los que a pesar de ser empelados federales (en su mayoría) también están siendo afectados por la Federación.

PORQUE simplemente, no les han hecho llegar los beneficios económicos, a los que tienen derecho y por esta causa fundamental, “los maestros de Tamaulipas, también están siendo víctimas” del Gobierno de la República y por ello “SE HAN SUMADO”, AL JUSTO RECLAMO DE JUSTICIA PRESUPUESTAL, como con gran valor moral y sentido humano, lo denunció públicamente el Diputado Presidente del Congreso de Tamaulipas GERARDO PEÑA FLORES.

LOS DIPUTADOS Federales, “traidores a las y los tamaulipecos”, como ya lo hemos señalado aquí, son: Armando Zertuche Zuani del PT, un individuo que aparte de tener una extraordinaria retórica, por su eficaz desenvolvimiento en el rollo político, como Diputado Federal, (fíjense bien) en el tema de trabajo de gestión, “en nada ha favorecido” a la gente de su Distrito (II), la que, obviamente, está decepcionada de este mitómano político.

DE LA DIPUTADA Federal por el PES Olga Juliana Elizondo Guerra, esta mujer, al igual que su homólogo Armando Zertuche, “para nada aparece en su Distrito IX”, la que además de prometer regresar ante la gente que le dio el voto, “no lo ha hecho” y por ende, sus motivos tendrá.

LA DIPUTADA Nohemí Alemán Hernández, ha dejado muy en claro no comulgar “con la lealtad”, porque llegó a ese espacio por el PAN y los traicionó, todo porque “su marido (que es constructor) fue favorecido” por la alcaldesa de Reynosa, (con montos millonarios en Obras), eso ya es del dominio público, quedando claro que por conveniencia, la Diputada Nohemí Alemán, se fue a las filas de Morena, donde según ella, “ya le tienen un nuevo espacio que ocupar” ¿será?

HÉCTOR JOEL Villegas González (a) el calabazo, de muy increíble memoria en las filas de la Aduana de Reynosa, como Diputado Federal del PES en el Distrito III, para nada ha trabajado en favor de la gente que le dio el voto, la gente lo dice y lamenta haber votado por él. Porque, en nada la ha ayudado a las amas de casa, jefes de hogar y familias en general, como fue su promesa de campaña. Pero todo lo prometido por él, se le olvidó.

ADRIANA Lozano Rodríguez, Diputada Federal por el PES, si ha realizado recorridos, pero nada productivo ha ejercido en favor de la gente de Matamoros, cuyas familias, en su mayoría, dicen que, “no la pueden ver ni en pintura”, porque a esta señora se le hizo fácil hacer promesas y engañar, para le dieran el voto y ahora, no le ha correspondido al electorado, pero habrán de verla en próximas elecciones “para cobrarle la factura”, así lo expusieron algunos de los indagando matamorenses.

Y QUIEN para NADA en (Madero y Altamira) atiende a la gente de su Distrito, (porque no ha regresado), es nada menos que, el Diputado Federal ERMASO GONZÁLEZ ROBLEDO, porque éste ahora que ha sido asignado a la Comisión de Presupuesto, anda muy atareado, justificando “las descabelladas” acciones del Gobierno de la 4-T, “contra los estados que no comulgan”, con la errática política del Presidente, haciendo éste, explicaciones matemáticas en videos, sobre el porqué la Federación, según él, no da más dinero a las entidades federativas. Y por ende, ¡QUE SU GENTE LO SIGA ESPERANDO!. Eso, desde un punto de visita con equilibrio político, ES NO TENER CONCIENCIA. Y mucho menos sentido humano.

FINALMENTE, les diré que la Diputada Federal por Tampico OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, de esta poco o nada se dice, porque precisamente, no trabaja o nada hace por la gente que, según ella representa allá en el puerto jaibo, todo porque a esta Diputada, nada le importa lo que la ciudadanía diga o piense de ella, porque esta legisladora, al igual que, “todos los traidores Diputados Federales” de MORENA, PES y PT, “le deben el cargo de la Diputación Federal a AMLO” y “no al pueblo que en las urnas, votaron los ellos. Y Por este motivo repito y reiteró que “el que traiciona una vez, traiciona dos y más veces”



