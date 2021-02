[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

QUIERE AMLO DESPLAZAR LA INVERSION PRIVADA DE LA CFE

Pese a la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se le moviera ninguna coma a su propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que plantea desplazar la inversión privada, todo apunta a que con cambios mínimos la aplanadora de MORENA espera lograr la aprobación del histórico documento, para favorecer a la CFE.

Ayer miércoles circuló entre los integrantes de la Comisión de Energía el dictámen de la iniciativa del presidente, que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica, con el mayoriteo de los diputados federales de MORENA, por lo que los morenistas dan por hecho que va a ser aprobada mañana viernes.

Entre los cambios más destacados hechos al proyecto presidencial está la adición de un segundo artículo transitorio para que “todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto de este decreto, quedaran derogadas.

Paralelamente en el artículo Cuarto Transitorio se le posibilita a la Comisión Reguladora de Energía, a que mediante los procedimientos administrativos correspondientes, los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados.

Por su Parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que en México hacen falta inversiones de almacenamiento, porque con ese combustible se genera el 60 por ciento de la energía eléctrica del país y que en su mayoría viene de Estados Unidos.

En el país “se debe invertir en infraestructura de transmisión y almacenamiento de combustibles y gas”, ADEMAS DEBE PERMITIRSE AL SECTOR PRIVADO HACERLO”, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de concentra en las áreas de transmisión y distribución que son las áreas con exclusividad.

Para enfrentar la falta del suministro de gas natural la CFE hubo de adquirir cuatro barcos de gas natural licuado, con lo que logro inyectar 450 millones de pies cúbicos de gas natural, pero la Comisión Federal de Electricidad no dijo cuanto se gastó en eso el gobierno o la paraestatal.

Por cierto el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió ayer una órden para prohibir la venta de gas natural fuera de sus fronteras hasta el 21 de fabrero, en medio de la crisis que vive el estado por las intensas nevadas que han dejado a millones sin electricidad. Pero vamos a ver si AMLO aprendió la lección o va a querer seguir midiendo fuerzas. Y que no le quiten ni una coma a su iniciativa, dijo eufórico el papá de los pollitos.

Después de 55 horas de que se registró el primer apagón la CFE anunció ya lograron reestablecer el servicio eléctrico a todos los usuarios afectados del norte y noroeste del país.

El presidente López Obrador dijo que su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica busca poner órden en el sector en el cual no esta prohibida la inversión privada, pero con ganancias razonables,

“Tenemos que terminar de poner órden. Y si, tiene que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir y para hacer negocios con ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo. Hay que empezar con sus familiares, con la prima Jelipa, específicamente, digo, para que la gente crea lo que dice y repite todos los días.

Por lo que vemos ya ni siquiera sus cuates de la Izquierda que tanto pregona respetan al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), del Partido Comunista de México (PCM) y de la Unión Indígena Popular, provenientes en su mayoría de Oaxaca, le partiéron toda su madre al Palacio Nacional pintarrajeado a su gusto la fachada del Palacio Nacional, como nunca sucedió ni siquiera en los tiempos de la revolución. Es mucho palacio para López Obrador y no trae con que defenderlo, lástima don Teofilito.

Al que se le apareció el chamuco fue al otrora secretario de Relaciones Exteriores, Mr. Jorge Castañeda, el que super encabronado denunció en redes sociales que los aduanales le quitaron su pasaporte en las instalaciones de la Terminal 2 del AICM. Le echaron monton y lo pelaron, es el estilo de AMLO. Ya les cobrará la factura, por montoneros, gachos y orejones.

Hace años nos dijo un abogado de Nuevo Laredo que el Derecho Romano establece que un niño de 12 años de edad ya es un adulto, porque a esa edad el niño de 12 años de edad ya sabe perfectamente lo que esta mal y lo que esta mal.

Pero aún así no estamos de acuerdo con los diputados de 18 años que esta proponiendo la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, porque esa edad es la más difícil de todo joven y aún no ha vivido ni estudiado lo suficiente, como para tomar decisiones que atañen a todo un pueblo en su conjunto.

Por cierto la UAT a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) realizó un conversatorio virtual que destacó la participación activa de las científicas universitarias en materia del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y estudios de ecosistemas.

Teniendo como marco el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el evento se transmitió por Facebook Live, con las investigadoras Claudia González Romo, Edilia de la Rosa Manzano, Glenda Nelly Requena Lara, Griselda Gaona García, Juana Irma Manzano Banda, Lorena Garrido Olvera, Madai Rosas Mejía, Sandra Grisell Mora Ravelo, María Cruz Juárez Aragón y Yolanda del Rocío Moreno.

Las investigadoras expusieron temas en las áreas de su especialidad y sus experiencias en los proyectos que han desarrollado, cuya labor ha fortalecido el impacto de la UAT en el desarrollo sustentable de diversas comunidades del estado.

La Dra. Claudia González hizo una reseña de su trabajo en la realización del inventario de los recursos vegetales del noreste de México; el estudio de plantas medicinales en el Altiplano y el estudio de los huertos tamaulipecos.

