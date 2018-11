La Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“QUIERO ESTAR BIEN DE SALUD PARA TERMINAR MI MANDATO”: AMLO

Nacido en el poblado Tepetitán del municipio de Macuspana, Tabasco, en 1953, al cumplir ayer martes 13 de noviembre 65 años de edad, Andrés Manuel López Obrador agradeció las felicitaciones por su cumpleaños y aseguró que el cariño es recíproco para todos aquellos que lo han felicitado, a los que les dijo: “quiero estar bien de salud para terminar mi mandato en el 2024 y celebran con ustedes que pudimos forjar una Patria nueva, libre, democrática y fraterna”.

Entre los que felicitaron al presidente electo de México por su cumpleaños anotamos a la Embajada de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma Barragán, el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el alcalde electo de Jojutla, Juan Angel Flores Bustamante, el edil electo surgido de MORENA, Juan Angel Flores Bustamante y el senador Eduardo Ramírez Aguilar, felicitación que hiciéran a través de sus redes sociales.

“Que hoy y siempre predomine en tú vida la alegría, la salud y los buenos momentos”, escribió el futbolista convertido en gobernador de los morelenses. Por su parte Juan Angel Flores, recordando al poeta Pablo Neruda le dijo a López Obrador que “la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos”, Ramírez Aguilar lo llamó el apóstol de la Cuarta Transformación y Moctezuma Barrarán le reiteró su apoyo en su honomástico número 65.

La Embajada de Estados Unidos en el marco de su cumpleaños le deseó a López Obrador “un gran día y el mejor de los éxitos en su futura gestión al servicio de México. Lo que escribió la representación diplomática en su cuenta @USEmbassyMEX de Twitter.

El que nos deja de a seis es el coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, el que con todo y lo que ya dijo el presidente electo de México sobre del tema, advirtió que su bancada no se detendrá en su decisión de impulsar una reforma para reducir y eliminar las comisiones millonarias que cobran los bancos a los usuarios del sistema financiero.

El senador y también ex gobernador de Zacatecas hizo público no estar dispuesto a frenar el proceso legislativo, a pesar de que López Obrador aseguró días atrás que no habrá reformas al sector financiero en los primeros tres años de su gobierno, asegurando además Ricardo Monreal que “va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener. Llegó el momento, nosotros no vamos a titubear”, remarcó. Usted cree que le esté jugando las contras a López Obrador….nosotros tampoco. Malo el asunto.

Por cierto la senadora y ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, con la voz de la bancada denunció que MORENA humilla a las fuerzas armadas al desinvitar a los mandos militares de la ceremonia de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el Acción Nacional demanda que sea extendida una disculpa a los altos mandos militares y marinos a quienes se agravió al retirarles la invitación que ya se les había hecho llegar. “Con la disculpa –dijo—se debe volver a invitarlos, con el respeto y la dignidad con la que merecen ser tratados los representantes de las fuerzas armadas”.

Este hecho que ella corroboró con varias fuentes, forma parte “de una agresión sistemática, es una red de agravios que si hacemos un recuento, no es reciente, sino que se ha dado a lo largo de muchos meses en que se ha venido descalificando a las fuerzas armadas”, apuntó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, negó que se haya “desinvitado” a los representantes de las fuerzas armadas a la toma de protesta del presidente electo el próximo 1 de diciembre. “No se le ha quitado la invitación a nadie, en ese asunto es importante que no haya rumores”, dijo el otrora dirigente nacional del PRI.

Por cierto el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubín, confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no vendrá a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre, ello en razón de que la cumbre del G-20 exige la presencia del magnate neoyorkino en Argentina, donde se llevará a cabo el importante evento.

A través de su cuenta en Twitter, Rubín apuntó que en representación de Estados Unidos, será el vicepresidente Mike Pence quien acuda a la ceremonia oficial del presidente electo de México.

“Aunque por la gran relación que existe entre EUA y México ameritaría la visita del Presidente Trump a la toma de protesta, el G-20 exije su presencia”, remarcó Rubín.

Murió el célebre cantante de boleros Lucho Gatica, el que habiendo nacido en Chile llegó a ser amado por México y Latinoamérica por sus hermosas canciones y bonita voz. La mala noticia fue confirmada por su hijo Luis Gatica. A Enrique Lucho Gatica Silva, cuyo nombre artístico lo simplificó a Lucho Gatica, se le consideró en México “el rey del bolero”. Muere a los 90 años de edad, descanse en paz. Ya no hay de esos.

Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de su esposa Margarita Zavala, anda tendido sobre la creación del que al estilo Peje va ser su partido, salvo que ella vaya a ser el nuevo instituto realmente vaya a ser de la seño, ya que desde meses atrás ya andaba con ese cuento, partido que se va a llamar Libre.

Lo que por lo que vemos no obsta para que tan pronto el abogado de El Chapo abrió la boca, Calderón Hinojosa negó la versión del defensor del capo, el que dijo que el cartel de Sinaloa pagó sobornos a él y al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

“Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”, escribió Calderón pocos minutos después de que la noticia se difundió.

Supuestamente Jeffrey Lichtman, que es el abogado de El Chapo, hizo las aseveraciones ante el jurado en el juicio contra el narcotraficante que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

La CNN presentó demanda en contra del presidente de EEUU, Donald Trump, –y otros miembros de su gobierno– por retirarle la acreditación al periodista Jim Acosta, ya que la decisión del gobierno violó la enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión. Haber en que acaba esta historia. No se la pierda.

Por cierto el Dr. Manuel Gil Antón, especialista del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México impartió en la UAT la conferencia magistral “Reconstruír desde el derrumbe : de la mal llamada a la necesaria transformación educativa en México”.

Según nuestras antenas la participación del investigador y autor de diversos libros se llevó a cabo en el primer congreso denominado “La Educación Pública, sus huecos y colmos”, desarrollado como parte de los festejos por el XLVII Aniversario de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) en el Campus Victoria.

