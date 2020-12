Dialogando

Quietos todos

Por Roberto Olvera Pérez

Según ha trascendido el número 1 de Palacio de Gobierno, el reynosense Francisco García Cabeza de Vaca, ha dicho que ninguno de sus colaboradores de primer, segundo y tercer nivel ha levantado la mano para buscar alguna candidatura panista, ya sea para una diputación federal, local o alcaldía e incluso que vayan en busca de una sindicatura o regiduría.

Sin embargo se dice que antes que finalice el 2020, más de uno podría pedir licencia para meterse de lleno a la campaña o bien en las encuestas para ver si son idóneos para competir en la próxima elección del 2021, aunque el que se vaya ya no regresará más a su puesto.

“Gallos” con garantía de triunfo sobran en el primer círculo del Primer Panista de Tamaulipas, pues ahí tiene al propio Secretario General de Gobierno, Cesar Verástegui Ostos, Mario Gómez Monroy, de Educación, Rómulo Garza Martínez, de la SEBIEN, solo por citar algunos, por lo que estaremos muy al pendiente de los movimientos que se vayan dando en los próximos días, aunque el tiempo no lo apremia pues hay margen para ello.

Por otra parte, maestros jubilados y pensionados tanto federales como estatales andan contentos, pues siempre si les pagaron el bono que les había prometido y eso hay que reconocer la buena gestión ante las autoridades competentes del líder de la Sección 30 del SNTE, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, quien explicó que todo se pagó en tiempo y forma ese líquido, por lo que son gestiones que se traducen en resultados para bien de los trabajadores del gremio magisterial.

Mientras tanto, panistas de hueso colorado afirman que ya están definidas en su totalidad las designaciones para competir por las alcaldías en los 43 municipios del Estado. Tan es así el asunto que los que según ya saben que van se vienen moviendo con sus equipos en puntos claves para trazar las líneas generales de su plan de campaña.

Lo que sí es cierto, algo incierto, es que los actuales alcaldes o alcaldesas que tienen derecho a repetir aun no saben si van a la reelección. Sin embargo, unos si deberían seguir gobernando su pueblo, sobre todo aquellos o aquellas que tienen un buen número de electores y por el buen trabajo que han hecho para asegurar el proyecto del Primer Panista del Estado, pues el trabajo que Cabeza de Vaca está realizando es su principal carta de recomendación, pese a los dimes y diretes la situación en Tamaulipas en el ámbito político, sigue manteniendo fuerte al panismo tamaulipeco.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando precisamente de aspirantes, seguramente el alcalde del Pueblo Mágico de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, sí ira a la reelección de la alcaldía ya que ha sido uno de los últimos ediles que le ha dado verdadera transformación al municipio; no se diga apoyar a los que menos tienen con todo el respaldo del gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y no se diga de la primera dama del Estado, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del Sistema DIF Estatal.

2.- Lo que no debemos olvidar. De plano esos ex priistas camuflajeados de azul y quienes andan a sus conveniencias por unos cuantos pesos, creen que en Miquihuana toda la gente es tonta al impulsar como precandidata a una tal “Potra”, cuando todo mundo sabe que toda su familia le jugaron las contras al hoy gobernador del Estado allá por julio del 2016 en el cambio de la alternancia, donde según afirman que ya les dieron entrada a su abanderada, por lo que de plano, insisto, ¿A caso no tendrán memoria de lo que hicieron y ofendieron al número 1 de Tamaulipas? porque ustedes mismos saben que en política nada se olvida y más como es mi gober, porque el que la hace la paga, o sea, del ¡Plato a la boca se cae la sopa!

Tan es así que ese que mueve a la suspirante y los mueve en el municipio, es considerado como el verdadero “padre político”, un “caciquillo” de las candidaturas que últimamente han salido en esa localidad. Los otros son unos títeres de él, afirman.

3.- Hay quienes apuestan a que el actual alcalde de Jaumave, Cesar Martin Rodríguez García no irá por la reelección, sino que seguramente le dirán adiós. Sin embargo el que lleva la delantera es el Dr. Joaquín Pérez Sánchez, en el hándicap por esta alcaldía con gran aceptación en todos los medios y grupos políticos, por lo que al galeno no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

4.- Hablando de aspirantes precisamente, el Güemense Pako Barrón, estaría en condiciones de aparecer en una de las boletas electorales en los comicios del primer domingo de junio. Los que saben, advierten, que Pako conocido por muchos en esta región naranjera y más en la cabecera municipal, ha entablado ya diálogo con un instituto político que quiere impulsar sus legítimas aspiraciones, si su partido MORENA no lo impulsa, pero aun afín al mismo. Lo cierto es que, desde que se soltó el rumor, Pako no ha dejado de recibir llamadas telefónicas para recibir el respaldo popular.

En el mismo tenor se encuentra el abogado Jacinto Herrera Herrera, del meritito Soto la Marina. A propósito, el Licenciado no ha dejado de trabajar y de sumar adeptos a su proyecto político, los mismos que le han manifestado su adhesión, incluso, algunos “maduros” de diferentes partidos políticos también ya se vienen sumando a él, por lo que al buen Jacinto no lo pierda de vista en el futuro inmediato. Todos quieren un cambio verdadero y Jacinto es la mejor opción, es de las Enramadas orgullosamente y prácticamente es la esperanza Marsoteña.

5.- Este viernes 18 de diciembre será el último día de laborar en Palacio de Gobierno y en los Ayuntamientos, donde seguramente habrá guardias en varias dependencias estratégicas de los mismos, pero sólo se atenderán asuntos importantes. Los que sí trabajaran de corridito son los de las Oficinas Fiscales, en el cual se atenderá a todos los contribuyentes que acudan al normalizar sus derechos vehiculares y la licencia. Aquí por ejemplo en Victoria, todo marcha sobre ruedas y se respeta la sana distancia por la pandemia, pues cuenta con personal capacitado, gracias a su titular Ing. Raúl Eduardo Monge Castillo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.