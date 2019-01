Por La Libre

QUIZÁS ESPEREMOS LAS FLORES DE MAYO

Por Edelmira Cerecedo García

Será para el 20 de Enero el día en que los partidos deben de saber ya quienes seran sus candidatos para éste 2019 en la carrera por uno de los curules del Congreso local.

MORENA tiene mucho a su favor, y consignia de ganar una buena parte de curules, el objetivo de los morenistas en pleno 2019 es sus miras ya por la sucesión gubernamental.

Los panistas están jugando su objetivo con realidad, primero lo primero, el Congreso local, la casa, y él apoyó con el respaldo al Gobernador del Estado.

Los priistas andan al acecho ofreciendo sus enseñanzas y jugándose en algunos lugares con alianza de factor para protegerse en el Estado y aliarse co el Partido Acción Nacional.

En está ocasión la división entre los partidos es la fuerza contra un sólo movimiento, por primera vez están los partidos PAN y PRI en una lucha en común, derribar a quién ha venido a tirar toda la construcción de Estado y República qué en Gobernabilidad construyeron.

No es fácil ir contra el populismo y el gran apasionamiento cegado que llevoal poder a Andres Manuel López Obrador, todos piden mesura en las críticas, señalan enojó por el poder, de algo pueden estar seguros quien escribe no ha estadoen el poder con ningún partido y siempre trató de ver el bien común qué no ha penetrado el odio a una investidura por gobernar, seamos objetivos, todo es de todos y nadie roba a nadie, todos se enriquecen a través de círculos y circunstancias éso no es un robo eso es realmente estar en el momento en el qué algún día todos quisieran estar, por ello aquella famosa frase de “YA DEJEN QUE ROBEN OTROS” ajá es un decreto del pueblo que le otorgan al poder, y después LES LLAMAN MAFIA DEL PODER.

En fin tendremos que dejar que el Gobernador del Estado analice muy bien las piezas que va a jugar en su tablero, y sobre todo las piezasmás claves, en el equilibrio seguramente amarrara buenas posiciones con el PRI mínimo en sus pluris al menos en las primeras posiciones, y en MORENA veremos rostros conocidos en su mayoria el desgranadero del mazorcon del PRI que estarán flagelandose arrepentidos ya como pejistas, Observemos el panorama en estos días y demos rienda suelta a pensar que cómo Tamaulipecos tenemos que defender el Estado y su poder, viendo y viviendo a escasos un mes y días las acciones de un Gobierno Federal que apenas y se acomodan.

La neta del día

De los posibles pluris en la local por el PRI adivine quién puede ir en un lugar segundo…. por supuesto irreverente, e insoportable a veces Alejandro Guevara Cobos.

En lo local

Los Reyes llegaron con todo y se aprovechó el regreso a los labores después de unas vacaciones, reuniendo a las familias mantenses a convivir en una dinámica qué une social y políticamente.

Tal es el caso de la Mega Rosca de Reyes donde el Presidente Municipal Mateo Vázquez Ontiveros y la Señora Coral Fentanes Mayorga aprovecharon para atender personalmente la ciudadanía y aprovechar para escuchar sobre el nuevo año y las aspiraciones de una ciudadanía que va viviendo el cambio día a día en conjunto con sus gobernantes.

XICOTENCATL

Beneficiando a más de 70 familias que habitan el Ejido Félix Cabañas se repararon las calles de esa comunidad aledaña a la cabecera municipal esto se llevó a cabo por instrucciones de la Alcaldesa Municipal Noemy González Márquez en coordinación con el departamento de Obras Públicas pidiéndoles que de inmediato se repararan. Comentó que está muy al pendiente de las solicitudes que hacen las comunidades rurales.

Y en MIQUIHUANA

Festejaron el Día de Reyes en el Ejido San José del Llano con la Presidenta Municipal, Ma. Anselma De León Cruz quién hizo entrega de dulces, roscas y juguetes para las personas del Ejido.

Ésto fue gracias al apoyo del Diputado Federal Vicente Verastegui Ostos quien fue el padrino de Juguetes, y la coordinadora general de registros civiles en Tamaulipas Mariela López Sosa y al Director del CEAT, Luis Javier Pinto Covarrubias, quienes fueron padrinos de rosca.