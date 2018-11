DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Ramírez Rubio “tunde” parejo en Cabildo

Vaya que estuvo buena la Junta de Cabildo de este martes en el Municipio de Nuevo Laredo, los regidores de oposición, MC y PRI se dieron con todo y se sacaron los trapitos al sol, y hasta los de MORENA alcanzaron.

Todo empezó cuando la regidora priísta, Mónica García Velázquez, se abstuvo de votar a favor del presupuesto de ingresos que fue aprobado por todos los demás síndicos y regidores, incluso por los miembros de su partido, Jesús Valdez y Ana Laura Anzaldúa.

Ante esta situación, una vez aprobado el presupuesto por más de 3 mil millones de pesos que ejercerá el Municipio en este 2019, el doctor Jorge Ramírez Rubio, regidor del MC, levantó la mano para criticar a la regidora del PRI, Mónica García, a quien señaló de andar exigiendo transparencia, cuando en su gobierno, cuando fue alcaldesa, nunca dejaron que se revisaran sus cuentas, que en pocas palabras la transparencia no fue su fuerte, por ello presentó un documento donde iniciaba una investigación para saber cómo se gastó el dinero en esa administración.

Fue más allá al decir que cuando Mónica fue relevada de su cargo, al año y medio, llegó Marcos Alejandro, de quien dijo, él sí les dio oportunidad de revisar los estados de cuenta que había dejado la ahora regidora, pero cuando descubrieron algunas cuentas dudosas y con la llegada de Tomás Yarrington, como Gobernador, éste ordenó que les quitaran todo, negándoles toda la información que requerían.

Esto hizo enmudecer a Mónica, pues ante la pregunta del alcalde, Enrique Rivas, sobre si alguien quería hablar, solo volteó a ver a sus compañeros de bancada, lo que obligó a su Ana Laura Anzaldúa a tomar la palabra, quien le reclamó al del MC que no era el lugar para pedir cuentas de la administración pasada, y que a su parecer se trataba de una revancha, pretextando que en esos tiempos no había tanta tecnología para poder dar a conocer esa transparencia que se exigía, y que sus comentarios estaban fuera de tiempo.

A esto Ramírez Rubio nuevamente pidió la palabra, y dijo que no estaba fuera de tiempo, porque cuando revisaban eso, el gobernador Tomás Yarrington, de quien hizo alusión que estaba preso, les prohibió que siguieran esculcando, revelando que ya habían encontrado dos cheques con los que se pagaron seguros de vida privados para el alcalde y su tesorero, diciendo que el primero ya estaba difunto, pero los priístas le recordaron que aún está vivo, volviendo a quejarse que los estaban atacando.

Y ya que estaba todo calientito, la regidora de MORENA, Adriana Contreras, pidió la palabra, pero cuando todos esperaban que también le entrara al quite, salió con una queja que cuando Comapa arregla las tuberías no pavimenta, por lo que de inmediato le dijeron que había dependencias a donde debía recurrir para arreglar esa situación.

Después la perredista, Betty Martell, pidió la palabra y se quiso alzar el cuello diciendo que como Presidenta de la Comisión de Transparencia le daría seguimiento a la petición de Ramírez Rubio, pero le reclamó el por qué alzaba la voz hasta ahorita, y no cuando fue regidor anteriormente y se comprometió que no solo investigaría esa administración, si no todas las que han pasado, provocando las risas de muchos.

Y nuevamente Ramírez Rubio demostró que tenía para todos y le contestó a la perredista, que sí lo intentó, primero con Yarrington y después con el que llamó celebre ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, de quien también hizo referencia que está encarcelado.

Le aclaró a Betty Martell que exige ahorita la investigación, primero porque le dieron ganas de hacerlo en ese momento, pues está en su derecho de hacerlo cuando a él le plaza, y segundo, porque ahorita se cuenta con un gobierno estatal que da la oportunidad de revisar todas las cuentas públicas, algo que no sucedía en los gobiernos priístas.

Por cierto, todos esperaban que el también priísta, Jesús Valdez Zermeño, saliera en la defensa de sus compañeras de bancada, y ya por obligación, más que por ganas, levantó la mano, y cuando el nerviosismo aumento esperando que se lanzara a la yugular del doctor Ramírez Rubio, solo dijo que por favor la petición la hiciera ante la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano correspondiente, provocando la desilusión de sus compañeras regidoras.

Y ya para terminar, Mónica recurrió a lo que últimamente han recurrido las mujeres, acusando de misógino a Ramírez Rubio, acusándolo de tener una situación personal con ella, refiriendo que sus cuentas públicas están aprobadas por el Congreso.

REGIDOR DE MORENA, “LORD ETIQUETAS”

Pero no fue todo lo que pasó en el Cabildo de Nuevo Laredo, no faltaron los regidores de MORENA, quienes nuevamente demostraron su falta de conocimiento.

Una vez más, el regidor, Juan Manuel Flores, doctor de profesión, quiso ponerse en contra de las propuestas del Cabildo, tratando de apantallar, sin embargo, el tiro le salió por la culata y otra vez quedó en ridículo.

Resulta que cuando se dio a conocer el Presupuesto de Ingresos, el doctor de MORENA exigió la presencia de un funcionario de tesorería para que le explicaran si los recursos estaban etiquetados.

Esto provocó desconcierto entre los miembros del Cabildo, pues su exigencia estaba fuera de lugar, incluso le contestaron que se había realizado una junta previa donde el mismo Tesorero les explicó a cada uno las dudas del presupuesto de Ingresos.

Pero eso no calmó a Flores, quien seguía insistiendo que quería que alguien de tesorería se presentara para que le explicará si los recursos estaban etiquetados.

Y por supuesto, para no fallar y demostrando que siguen siendo el más fiero del Cabildo, su colega, el doctor, Jorge Ramírez Rubio, regidor del MC, le explicó con piedritas que las etiquetas que tanto exigía el de MORENA, son para el presupuesto de Egresos, presupuesto muy diferente al que estaban votando.

El escuchar la explicación, el de MORENA simplemente agradeció y no volvió a hablar más en toda la junta de Cabildo, mientras que entre el público le ponía el título de “Lord Etiquetas”.

Se puso buena la Junta de Cabildo, los priístas salieron enojados y los morenistas ridiculizados, mientras que los panistas solo se dedicaron a ver la pelea afuera de la barrera y sin duda quien salió en hombros fue el del MC, Jorge Ramírez Rubio, quien demostró una vez más cómo se hace política en el Cabildo… ¿Qué, no?, lo invito a leerme en las redes sociales… NOS LEEMOS.

