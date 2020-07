T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RAMIRO RAMOS, SERÍA EL PEOR CANDIDATO A GOBERNADOR

X.-NI DE CANDIDATO A VELADOR DE LA PLAZA PRINCIPAL, GANARÍA..!

POR LO QUE, se vislumbra en el escenario político tricolor en Tamaulipas, el alto mando nacional del PRI Alejandro “Alito” Cárdenas, junto a su camarilla, “al momento de la verdad”, deberán definir un buen candidato a Gobernador, porque si el Revolucionario Institucional en esta entidad, “anda por la calle de la amargura”, es por la mala reputación política que dejaron en este partido, los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, Eugenio Hernández Flores y hasta Tomas Yarrington Ruvalcaba, trilogía que, por obviedad, le hizo muchísimo daño al ex invencible.

Y SI LLEGASEN a seleccionar al Neolaredense Ramiro Ramos Salinas, “porque este ya se anda apuntando”, para según él, buscar ser gobernador, tal decisión, en mi punto de vista, “sería un error garrafal, porque Ramiro, “es hechura de Egidio Torre”, eso nadie lo desconoce y por tal razón “dirigió el Congreso del Estado” y por este motivo, sin temor a equivocarme, “el PRI, se vería mucho más afectado de lo que ya está”, porque “hasta en plan de botana”, allá en Laredo, los boleros y puesteros, “apuestan tronchado” que, Ramiro Ramos, “ni de candidato a velador” de la plaza principal de su pueblo ganaría, porque éste, pese a haber andado en el argot político en el sexenio pasado, “trabajó para su provecho personal” y no para la gente, a la que debió escuchar y a la que jamás atendió.

RAMIRO Ramos, en plan de oportunista, ya se anda adelantando a los tiempos electorales, “pero no para que el PRI lo abandere”, porque eso jamás sucederá, sino más bien para que lo tomen en cuenta. Y eso ha orillado a Ramos Salinas a anunciarse en sus negocios de venta de celulares (ONE) “con su fotografía incrustada” en las cartulinas, pero afortunadamente, los altos mandos del PRI estatal y nacional, ya conocen muy bien a este sátrapa político, a quien la gente allá en Nuevo Laredo, “no lo pueden ver ni en pintura”.

EN PRIMER lugar, el PRI si quiere recuperarse o reivindicarse, tendrá que, deshacerse de “cartuchos quemados” como Ramiro Ramos Salinas, los que toda la vida utilizaron a este organismo político” para consolidar objetivos económicos personales, porque si analizamos a fondo el tema, llegamos a la conclusión de que, si el tricolor realmente proyecta “recuperar el terreno perdido”, tendrá que consolidarse a través de gente nueva, gentes que, “tengan el sano deseo de servir”, porque solo de esa forma es como el Revolucionario Institucional, “dejaría de seguir derrumbándose más de lo que ya está”.

AHORA BIEN, Ramiro Ramos, fue Presidente del Congreso de Tamaulipas, no por popularidad o arraigo político, sino por influencia, gracias “a su padrino” el ultra mega Corruptazo ex gobernador Egidio Torre Cantú, porque Ramiro, jamás, ha sido candidato a un cargo de elección popular y si ahora, ya le anda dando rienda suelta “a su lengua viperina”, es para hacer ruido y buscar negociar alguna posición plurinominal, pero esa, en todo caso, sería para el actual dirigente municipal del PRI en Nuevo Laredo JESÚS VALDEZ ZERMEÑO, como tradicionalmente ocurre, al término de los eventos electorales.

Y POR LO QUE sabemos del PRI, allá en Nuevo Laredo, como en lógico, la grey tricolor, “ya anda haciendo la talacha”, en cuyas tareas diarias, a Ramiro Ramos Salinas, para nada se le ha visto, ni se le verá, porque de antemano, él sabe, que entre la misma militancia del ex invencible, “lo rechazan y repudian”, porque la verdad “los priistas no quieren saber nada” del maquillado ex diputado Local de dedazo”, eso la misma grey lo patentiza y subraya, porque, “este sujeto de baja caterva moral”, en el sexenio pasado, para nada ayudó al PRI en Nuevo Laredo, porque se dedicó más el beneficio propio que, al bienestar colectivo.

PARA CONCLUIR, les diré que lo sensato en esta clase de situaciones políticas, es hacer a un lado todo lo que cause daño y retroceso político al alicaído PRI, y Ramiro Ramos, está entre “la grey de dinosaurios”, causantes del hundimiento en el que está el Tricolor, cuya tragedia política priista, fue por obra y gracia del ex gobernador Egidio Torre Cantú, quien seguramente, desde San Pedro Garza García, Nuevo León, sigue “metiendo sus manchadas manos” al PRI. Pero por más que, “Ramiro, se ande haciendo propaganda”, eso no le valdría de nada, porque entre el mismo PRI tiene una malísima reputación, salvo que, el líder nacional Priista “Alito” Cárdenas, quiera seguir dándole oportunidad a sujetos desprestigiados, que son claros emblemas de corrupción e impunidad, en cuyo detalle, los mismos priistas de Nuevo Laredo, tendrán que estar muy a la expectativa, para que “no les vayan a ganar el mandado”.

