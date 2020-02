LETRAS PROHIBIDAS

Reactivan juicio Vs Sindicato IMSS (parte final)

Clemente Zapata M.

Se anticipa un “estreno”

en Sección X sindical,/

buscan extirpar el mal/

esto ya se pone bueno…

Entre Pedro Luis y Arturo/

¿a quién le darían razón?,/

en Junta de Conciliación;/

hay panorama inseguro…

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número Nueve, tardó casi cuatro meses en resolver la demanda que el líder de la planilla Azul, ARTURO GÓMEZ HERNÁNDEZ, interpuso.

La demanda era en contra de quien resultara responsable del fraude que le hicieron en el Congreso Seccional Ordinario, realizado el siete de septiembre del 2018, donde le arrebataron el triunfo.

En ese Congreso competía por la Secretaría General de la Sección X, que quedó en manos de PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES. La Junta número Nueve debió resolver en 72 horas, pero no lo hizo.

La mencionada Junta le da la razón a GÓMEZ HERNÁNDEZ, pero RAMÍREZ PERALES interpone dos incidentes: el de Competencia y el de Falta de Personalidad.

RAMÍREZ buscaba que la Junta analizara si la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Nacional era la facultada para la revisión de la demanda y no la propia Junta. La demanda la gana GÓMEZ.

Pero RAMÍREZ no se quedó de brazos cruzados e interpone el incidente de la Falta de Personalidad, para que se cotejarán todas las firmas que el mismo Sindicato avaló en el citado Congreso.

La Junta ordena cotejar firmas pero que se ratificaran en la Ciudad de México, por lo que fue demandada su presidenta: MARÍA EUGENIA NAVARRETE y todos los que estaban en el proceso.

Nuevamente GÓMEZ HERNÁNDEZ gana la demanda por lo que se autorizó que la ratificación de firmas se haga en la Junta Federal número 37, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Del 28 al 31 de enero, de un total de cien delegados citados a la ratificación de firmas, un 90 por ciento acudió. Quienes no lo hicieron fue por causas de fuerza mayor relacionadas a su salud.

PRESUNTOS DELITOS.- El ingreso ilegal, al referido Congreso, de más de 20 seccionales porque no tenían actualizada la Toma de Nota de la Sección X, a cargo de BEDA LETICIA GERARDO.

Además, a los 135 delegados que acudieron para apoyar a GÓMEZ HERNÁNDEZ, les fue negado el pago de viáticos por órdenes de BEDA LETICIA que causó un “faltante” superior a los 400 mil pesos de las finanzas de la Sección X, que es otro presunto delito.

CONCLUSIONES.- La mayoría de los delegados que fueron al Congreso 28 celebrado en Apodaca, Nuevo León, también ratificaron firmas en Victoria y apoyan a GÓMEZ HERNÁNDEZ.

Es decir que insisten y patentizan en señalar el fraude que les cometieron, al robarles una elección que fue ganada, ante Notario Público, con 135 votos por 112 de RAMÍREZ.

Señalan, además, a la ex secretaria general de la Sección X, BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ y al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, MANUEL VALLEJO, de orquestar el robo.

Por ello califican de espurio a PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, como actual Secretario General de la Sección X, aportando todas las pruebas necesarias ante las instancias correspondientes.

GÓMEZ HERNÁNDEZ no ha bajado la guardia, insiste en la búsqueda de justicia con fundamentos legales… La moneda está en el aire; ¿Quién se quedará con la Sección X…? Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Que en breve podría explotar un escándalo y ponerse al descubierto nombres y apellidos de personajes que emplean el “membrete” de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para hacer negocios personales, bajo el argumento de ser los “consentidos del Jefe”… En Tamaulipas abundan sujetos (y sujetas) que presumen una “cercada distancia” con el Presidente de México en la teoría, porque en la práctica es difícil de comprobar… Algunos van a quedar mal parados cuando se sepa que no hay “relación presidencial” de por medio para “pedir mano” en los negocios, principalmente en la obra pública… ¡Ay ojón!

~~EN NUEVO LAREDO.- El alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR hizo un llamado al presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para que apoye a los municipios fronterizos que pueden ser afectados con la llegada de migrantes, como el contingente superior a los cinco mil hondureños que podría llegar a Nuevo Laredo… Aclaró el edil fronterizo que dicha caravana tendrá un monitoreo constante; como permanente será el llamado al Gobierno federal para que apoye ya que este tema le corresponde. “La llegada de un contingente de tal magnitud no sólo afectaría a la población neolaredense, sino que además pone en riesgo la relación con los Estados Unidos”, acotó el Alcalde.

~~EN EL PAN.- Comentan de forma insistente que el presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN perfila reactivar cuadros de la “vieja guardia” azul; es decir “panistas viejos” que ya fueron puestos a prueba en las batallas electorales y salieron bien librados… El problema es que la reactivación de estos cuadros será selectiva y llevará mano la zona fronteriza, específicamente Matamoros… ¿Será…? ¿Y qué onda con Victoria, Tampico y Reynosa?, por citar ejemplos… ¡No pos wow!

ÁGORA

LAS BUENAS RELACIONES ya sean afectivas o amorosas no caen del cielo… Los amigos uno los escoge, pero la amistad con ellos se cultiva y, de forma automática, con el paso del tiempo se fortalece… El verdadero amor tampoco se gana en la lotería, porque no se venden boletos para ello… El verdadero amor también se edifica al sumar empatías, simpatías incluso antagonismos… Una buena cosecha, un buen vino, una buena amistad y el verdadero amor no se da por arte de magia; se tiene que trabajar con pulcritud, inteligencia y mucha pasión, día a día, para alcanzar el éxito porque la recompensa es grande… Hasta mañana…