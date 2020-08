DE PRIMERA… LA DAMA DE LA NOTICIA

REBAJAN A EMPLEADOS DEL DIF LOS SUELDOS AL 50% Y TODAVIA SE ATREVEN A INVITARLOS A LA FIESTA SORPRESA PARA LA PRIMERA DAMA; CUMPLE AÑOS.

LA PANDEMIA NO ES UN TEMA PROFETICO ES UN TEMA DE SALUD.

MORENA NO TIENE FUTURO EN MATAMOROS; SI ESTO LE HACEN A LOS EMPLEADOS DEL DIF QUE SE ESPERA A LOS HABITANTES, PUES NADA, ASI ESTA PASANDO.

Nadie imagino de los 7, 700 millones de personas que aproximadamente vivimos en el mundo que la pandemia fuera un fenómeno de salud que duraría tanto pero sobre todo que vendría acompañado de muchas otras situaciones que no se entienden en estos tiempos pero que en otros siglos han sucedido, simple y sencillamente no nos tocó a los de esta época.

Para muchos la pregunta es ¡!!Que nos quiere decir el universo!!! Sobre lo que está pasando con la pandemia, los humanos a la casa y los animales a la calle, como era en un principio de la creación, cuando no había muchas personas, cuando no había tanta contaminación.

Ignorábamos que, en el silencio de la noche, o incluso en el día un oso pudiera merodear por las calles de alguna colonia cercana a un cerro como fue el caso en Nuevo León, un estado que cuenta con una gran biodiversidad. Sin conocer un entorno así, para la mayoría ha sido difícil separar los hechos, la ficción y la ilusión cuando hablamos de los efectos de la pandemia en el medioambiente.

Los científicos nos hablan de una reducción del 50 por ciento en la mala calidad del aire en muchos países del mundo. Dicen también que las bahías de los puertos más importantes hoy son cristalinas ya que no hay barcos ni cruceros contaminando el océano. Datos y más datos que impulsan nuestra fantasía de un planeta recuperándose. Una idea muy romántica que puede ser tan inspiradora como peligrosa.

Sin embargo la otra versión que tiene mucho que ver con la parte nuestra como país habla de un apocalipsis del mundo, el cual estaría en su término plagado de diversos fenómenos que en similitud a los cristianos les hace ver algo que está a punto de suceder y pronto.

La pandemia del coronavirus ha dejado al mundo desbastado con millones de personas preguntándose cómo surgió la enfermedad, cuando aparecerá la vacuna para está y cuántos más morirán.

Los fallecimientos aumentan, las recaídas de aquellos que habían sanado surgen y los enfermos se siguen agregando a la lista mientras otros se quedan sin empleo, sin hogar y al borde de la indigencia. Los expertos en economía hablan de recesión mientras los científicos buscan una vacuna apresuradamente, lo que lleva a mucha gente a creer que esta pandemia es el principio del apocalipsis.

El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento de la biblia, es un libro de carácter profético, donde se encuentra una serie de revelaciones que describe eventos y acontecimientos que, en un sentido cristiano, hablan del fin del mundo.

Aquellos que creen en el apocalipsis salen al público en las redes sociales para dar sus propios puntos de vista, enfatizando que con la venida del antecristo (el demonio aparentando ser bueno), surgen las plagas y las enfermedades, en este caso el nuevo coronavirus, así como la guerra, la hambruna y la muerte.

Las dos posturas anteriores son las que se vienen manejando independientemente de otras hipótesis pero de manera colateral como el cambio de actitud en el humano, o acercarse más a la iglesia por el otro, o dejar de ser tan irresponsable con uso de insumos personales para dejar de contaminar el medio ambiente, pero lo que sí creo es que las autoridades deberían estar abriendo los ojos para adecuar medidas para la convivencia de una sociedad más sana en muchos sentidos, empezando por no solamente por reglas o decretos, sino también proyectos que encaminen a ser mejores en todos los sentidos.

¿Es el coronavirus el principio del fin? La cadena de acontecimientos ha llevado a mucha gente a ver el coronavirus como el principio del apocalipsis o el fin del mundo, pero si nos remontamos a otros tiempos siempre desde hace 2000 años han ocurrido desastres naturales y pandemias, así como recesión y guerra.

¿El coronavirus es castigo de Dios? Siempre han dicho que lo malo que ocurre es castigo. No se trata de castigos sino del hecho de que hay maldad e imperfección en el mundo, como resultado de la libre voluntad del hombre que lleva a consecuencias destructivas y la muerte. El mensaje por encima de la justicia de Dios es su misericordia, no debemos dejar a la pandemia contribuir a una imagen falsa de Dios como castigador. No es una figura vengadora.

¿Qué nos trae de aprendizaje el coronavirus? El refrán típico ‘no hay mal que por bien no venga’. La pandemia trae consigo la oportunidad para apreciar la vida familiar y las amistades, muchas cosas que tomamos por dado. En estas situaciones llegamos a sentir aprecio, gratitud por cosas que no apreciamos como la salud. Hay una reflexión sobre la vida agitada y loca que vivimos. La solución es una actitud de una ayuda mutua.

Sugeriría que lean, tenemos que aprender de la experiencia humana, y si entendemos la historia de pandemias y desastres no vamos a dejarnos caer en una interpretación incorrecta, exagerada

Lo que muchos empleados temían esta semana es una realidad, el Sistema Integral para la familia mejor conocido como DIF voltea la tortilla y golpea directamente y a la cabeza a su propia gente en plena pandemia, quizá la presidenta del DIF la señora MARSELLA HUERTA DE LOPEZ, no ha brillado por su trabajo al frente de esta institución pero pudo haberse ganado el corazón de muchos votantes para la reelección de su marido MARIO LOPEZ HERNANDEZ, esto quedara muy atrás cualquier esperanza de que esto suceda, y ni los tres reyes magos podrán cambiar la imagen que la población tiene al pegarle a la parte más vulnerable de la administración es como haberle pegado a las propias familias de Matamoros.

Al denunciar la injusticia que se comete con estas personas se han destapado una serie de situaciones que se vienen presentando entre ellas el acoso laboral de que son objeto algunos empleados por funcionarios de primer nivel en el DIF, a quienes los siguen para evitar según ellos que se puedan robar algún insumo de dicha institución, cuando los empleados señalan que los muertos de hambre son ellos por los sueldazos que perciben y por otras situaciones que manejan$$$$ entre estos señalan a la propia directora MIROSLAVA DE LA GARZA, al director de Relaciones Publicas, EDGAR ARREDONDO, RAUL ERDMAN, de Gestoría así como LAURA ENEDELIA CARDENAS.

Este grupo es el que hace y deshace según los empleados en esta institución ya que son amigos de la primera dama o eso alardean según ellos.

Incluso señalan a la Jefa de prensa del DIF, como una persona que no hace nada y bueno eso es algo que no se puede negar y sin embargo es de las personas que no va y a quien seguramente no se le rebajara su sueldo.

Esta semana los recortes empezaron por los maestros de los CEDIF, quienes muchos de ellos son personas de la tercera edad y a quien se le paga muy, pero muy poco y estos salarios van entre los mil y dos mil pesos por quincena, ahora sí que con el 50 menos les quedaría muy poco.

Y antes de terminar por esta ocasión pero aún hay más como decía RAUL VELAZCO, le contaremos de la fiesta sorpresa a la primera dama que la organizan seguramente su grupo petit, quienes han invitado seguramente a producto de gallina a los empleados, seguro sino van están amenazados de correrlos.

La cita es a las 5.30 pm, punto de reunión en la gasolinera propiedad del alcalde MARIO LOPEZ, de ahí partirán rumbo al restaurante los Magueyes donde seguro estará LADY MOCHA SUELDOS, para que todo su personal la felicite.

Debido a la pandemia la primera dama recibirá un festejo a distancia así que la caravana son parte de estos nuevos protocolos para festejar los cumpleaños.

Los puntos a considerar para la caravana son

1 – Es voluntario y para estrechar lazos de amistad y compañerismo (como es posible que se atrevan a poner esto cuando la primera dama les está quitando la mitad del sueldo es un duro golpe para sus bolsillos).

2- Obviamente debe ser en auto por la sana distancia ( no les pagan y todavía quieren que se avienten la caravana gastando gasolina ¡!!Como es posible ¡!)

3- Si le puede poner algo alusivo a su auto, un globo una cartulina algo para que se vea colorido (lo más económico para adornar un automóvil cuesta cien pesos también van a gastar en arreglar el auto)

4.-Que lleven su kit de salud es decir cubre bocas gel y la careta si se puede (como es posible que los hagan gastar si no les dan sueldo).

El último punto es el más importante, DISFRUTE EL FESTEJO, como es posible tanta incoherencia en lugar de que sea ella quien valore el esfuerzo, el trabajo el compañerismo todo lo que estos empleados hacen por el DIF , donde ella debería ser la parte sensible y no lo es, fíjese que MARSELLA nos engañó a todos , porque en campaña aparentaba que sería una mujer muy humana y así lo pensó mucha gente, sin embargo hay lobos con piel de oveja y este no es el único caso, pero es lo que se tiene en este momento en donde la situación está aún más vulnerable .

Pero en la próxima entrega le estamos investigando el presupuesto y muchas más quejas que surgen al calor de la inconformidad que existe.

Lo más seguro es que la reelección del señor alcalde sea de agua, o se le haga agua porque esto que hizo en el DIF es un efecto multiplicador en contra.

Sabrá ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, dirigente de Morena nacional, quien dice que MARIO LOPEZ se puede reelegir, (obvio que ni lo conoce ,) el oso que está haciendo pasar a su partido con estas actitudes; seguro si lo sabe porque la que va de candidata es ADRIANA LOZANO, y claro el único que tiene oportunidad es BETITO GRANADOS y no porque sea muy bueno en política, si esta mas verde que un aguacate pero es muy amiguis de la diputada federal porque ella apoyo durante su campaña, eso es ser agradecida.

Señor alcalde si tiene 350 empleados aproximadamente en toda el área que pertenece al DIF, multiplíquelo por 10 mínimos y réstele desde ahorita esos votos a su reelección.

Amén de los que nunca tuvo, ya perdió no cultivo ahí y los de Morena que le hacen campaña gratis, porque el que también anda bastante animado es el Güero MAYER, así que ya hay dos opciones mucho mejores y este último trae a todos los morenos que no fueron bien querido en la administración y son todos.

Esta historia continuara…………………..

