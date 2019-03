PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Rebanadota de Pastel para priistas

Casi desapercibido paso la celebración del 90 aniversario de fundación del Partido Revolucionario Institucional, cuando tiempo atrás miles de militantes dejaban a un lado sus tareas cotidianas para darse cita en comités municipales, estatales y nacionales para celebrar tan significativa fecha de su partido.

Ahora 90 años después las celebraciones estuvieron desangeladas y con muy poca asistencia, pero aun así la dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdala analiza la expulsión de aquellos traidores que estuvieron en la reunión morenista y también a los que buscaron una candidatura a la diputación local por ese partido y que finalmente no pasaron los filtros. Pues aun con ese resultado, esos priistas ya están con un pie fuera y todo porque dentro del partido no se pueden andar con medias tintas o están con el PRI o no lo están.

Personajes como Oscar Luebbert, Jaime Rodríguez, Eliseo Castillo entre otros ya se encuentran ante la Comisión de Honor y Justicia del partido, debido a que sin renunciar al partido buscaron las candidaturas y asistieron a eventos de Morena.

Quienes recibieron su rebanadota de pastel fueron los priistas de Ciudad Madero, pero no crea amable lector que es porque recibieron un “hueso” o mejor dicho cargo político, sino más bien porque fueron tan poquitos los que asistieron a la conmemoración del 90 aniversario del partido, (apenas 60 personas) y era tan grande el pastel que a la hora de la repartición, pues casi les daba una rebana de a kilo.

Es más estuvo tan desangelado la celebración en aquel municipio que personalidades como Guadalupe Galván, Samira Sosa, entre otros brillaron por su ausencia.

Quizás serían las gélidas temperaturas que se dejaron sentir en Ciudad Madero, las que enfriaron los ánimos de los pocos militantes que aún le son fieles al tricolor, ocasionado que la asistencia fuera mucho menor a la esperada.

Otros militantes se excusan de no haber asistido al festejo, porque simplemente no fueron requeridos, como dicen que sucedió con los representantes del sindicato petrolero y los de la CTM, y hasta aseguran que se quedaron esperando el llamado.

Para animar a la raza la dirigente local, Soel Cruz hizo entrega de reconocimientos a quienes acudieron al llamado del partido.

Como nunca antes quienes asistieron perfectamente se acomodaron para la gráfica, sin necesidad de andarse con apretujones, como en años atrás, que todos buscaban desesperadamente salir, para que no les pasara aquello del que se mueve no sale en la foto.

Al igual que en Ciudad Madero, en el fronterizo municipio de Matamoros durante la celebración del 90 aniversario priista hubo grandes ausentes, personajes que durante la mayor parte de su vida estuvieron gozando de las mieles del poder y todo gracias al PRI que los impulso en diversos cargos públicos, pero se quejan de que el partido nunca los tomo en cuenta y ahora los vemos como prósperos empresarios, dándole la espalda a su partido cuando más los necesita.

Durante la celebración, encabezada por Gerardo de la Cruz, entre los más destacados figuraban, quienes serán los candidatos a las diputaciones locales y estamos hablando de Héctor Silva, Irma Azucena Castillo y Guadalupe Reyes, así como las regidoras Vilma García y Erika Cisneros.

Por cierto aquí si se tuvieron que confirmar con una rebanadita más chiquita, porque contrario con lo ocurrido en Madero, el pastel fue pequeño.

Por otro lado esta semana inicio muy movidita en el ayuntamiento de Matamoros, luego de que cuando apenas iniciaba la jornada laboral el pasado lunes, se recibió una llamada anónima para advertir sobre la presencia de un aparato explosivo, ante lo que se implementó de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de autoridades de los tres niveles, procediendo a desalojar al inmueble para revisar hasta el último rincón y constatar de que todo se trató una falsa alarma.

Pero en lo esto sucedía los más de 500 empleados municipales se vieron obligados a buscar refugio en los diversos establecimientos cercanos a palacios y es que aguantar las bajas temperaturas, que en esos momentos se dejaban sentir estaba canijo.

Uno de los puntos donde se dio la mayor concentración fue en un restaurante, ubicado a unos cuantos metros de palacio municipal.

Donde se encontraban los “damnificados” del ayuntamiento, secretarias y titulares de los principales departamentos, los que permanecieron por espacio de una hora esperando las Indicaciones de que ya podían regresar a sus labores.

Concluidas las revisiones y constatar que no existía ningún riesgo, el personal de presidencia procedió a regresar a sus labores.

Con esta son ya dos las llamadas en falso sobre amenaza de bomba en la actual administración y ante lo cual el secretario del Ayuntamiento, Efraín Ensinia informo que pedirán que este tipo de llamadas sea castigadas ante las afectaciones que ocasionan, además de lo que genera la movilización de personal de Protección Civil y de otras dependencias de auxilia que por atender este tipo de llamadas, se podría descuidar a otros que si sean llamados de auxilio verdaderas. Por cierto el Secretario del Ayuntamiento agradeció a las corporaciones que atendieron de manera inmediata tras la llamada anónima sobre la amenaza de bomba, aun cuando esta fuera una broma de mal gusto.

Por otra parte el presidente del Consejo Estatal de Morena, Antonio Leal Doria busca tratar de justificar el que hayan dejado fuera del proceso a prospectos que eran reconocidos por su solvencia moral, y que quienes pasaron a la siguiente etapa pues es que tienen un plus, ¿En serio? Si eso es plus pues que pobreza de candidatos tendrá el partido que era la esperanza de Tamaulipas.