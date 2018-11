SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-REBELION EN CONSEJO CONSULTIVO DE COMAPA REYNOSA

-BURLAN Y TRAICIONAN CONFIANZA DE CIUDADANOS Y ORGANISMOS CIVILES PARA IMPONER CONSEJEROS

Como un ayuntamiento que cuido la integración de los diversos consejos consultivos de cultura, comapa, desarrollo económico entre otros para incluir a la sociedad por primera ocasión en la decisión del rumbo que debía tomar la ciudad, cayó en su propio error.

Después de promover estas acciones en la primera parte de la administración que preside MAKI ORTIZ para conformar ciudadanamente los diferentes consejos consultivos, fue el de la COMAPA, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado uno de los consejos que se logró conformar y donde se designó a FEDERICO ALANIS PEÑA como representante.

Siendo este representante precisamente quien violando el reglamento del propio consejo consultivo no convocó a quienes debía hacerlo conforme al respeto a cada representación de los organismos civiles que conforman el consejo consultivo.

Y quien irrumpiendo la estabilidad que debe tener este organismo a pesar de la situación tan crítica por la que atraviesa la COMAPA.

¿Prefirieron hacerlo en lo obscurito para que no se detallara los relevos o cambios de consejeros del consejo de administración de la COMAPA y acaso asi manipular las acciones del organismo regulador de agua y drenaje que es lo que quiere el municipio?

O cual es la situación que pretende se viva en el interior de este órgano deliberativo como es el consejo de administración pues es el consejo consultivo quien elige a los tres representantes civiles de entre sus integrantes a la vez que deben quedar ubicados entre los 11 que conforman al consejo de administración de la COMAPA.

Es decir, el consejo consultivo de COMAPA que se integró en el año 2016 por primera ocasión por un periodo de 3 años como primera instancia, procedió a designar sus tres representantes ante el consejo de administración en su momento.

Por lo que para hacer remociones o cambios debió su presidente Federico Alanís Peña convocar a reunión a sus verdaderos representantes que conforman el consejo y no a sus subiditos.

Y con esto abusando de su autoridad y violentando el estatuto y reglamento del consejo consultivo se ha procedido a levantar la voz por parte de los representantes de la COPARMEX, SANDRA GUARDIOLA; ROBERTO SALINAS FERRER De la Cámara de la construcción; RAYMUNDO VALDEZ de la asociación de agentes aduanales; Don MARIO LOPEZ VILLARREAL y ROBERTO CRUZ de la CANACO, asi como de la asociación de evaluadores de Reynosa y otros organismos que conforman este consejo consultivo que han sido ignorados para hacer movimientos a favor de un tinte político que en nada promueve el desarrollo y el progreso del organismo ni de la ciudad.

El ex funcionario público, ex dirigente político y ex aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por el PRI en la elección próxima pasada ELIPHALET GOMEZ LOZANO manifestó ante este medio de comunicación sus aspiraciones a seguir participando en la política.

GOMEZ LOZANO ha sido director de obras públicas, delegado del ITAVU, dirigente del sector juvenil del PRI en Valle hermoso, así como delegado del Fondo Tamaulipas del gobierno del estado.

Además de su participación como consejero político local y estatal del PRI de lo que afirmó se ha retirado a estar dispuesto a participar por otras siglas u opciones políticas porque tiene en su oportunidad el afecto y el entusiasmo de muchos simpatizantes que le han buscado para ir en el 2019 por una diputación local.

ELIFA como le conocen en el municipio de Valle hermoso dijo estar preparado para ser convocado por las fuerzas políticas que conforman el entorno del proceso electoral que se avecina en junio del 2019.

Sentenció el joven político que “La política hay que verla como el arte de servir a los ciudadanos y no de servirse, de sentir el compromiso de hacer las cosas en igualdad de circunstancias para que todos se sientan incluidos y ese es un compromiso principal en mi plataforma como propuesta”.

FELICITAMOS este 2 de noviembre por su cumpleaños a OVERLIN LUCIO BALLEZA ex candidato a alcalde por el PRI en Diaz Ordaz y hoy comisario de la COMAPA de la ciudad…Y nos veremos.