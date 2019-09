DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Rebelión en la granja

Vaya relajo se ha armado en la Delegación Regional de Bienestar Social del Gobierno Federal de Nuevo Laredo, donde una vez más, son la comidilla en los pasillos políticos.

Resulta que el Delegado Regional de Bienestar Social del Gobierno Federal, HERIBERTO CANTU DEADAR, nuevamente hizo de las suyas e impuso dentro de la dependencia a DAMIAN SOTO, provocando una serie de quejas. Ya anteriormente corrió a algunos servidores de la nación, todo porque no coincidían con su ideología política (la de su sueño por ser él quien tome el control de MORENA y llegar a ser presidente municipal).

El chisme se desató ayer a todo lo que da, la llamada al celular de un servidor para anunciar que la bomba había estallado en la oficina de HERIBERTO CANTU, todo porque decidió imponer al morenista DAMIAN SOTO, provocando que los servidores de la nación pusieran el grito en el cielo y comenzaran con las protestas.

El más afectado por esta imposición, es un morenista que toda su vida ha apoyado al ahora Presidente de la República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, JORGE VILLAR REYES, un morenista que anda gastando suela censando a los neolaredenses.

La queja es que HERIBERTO CANTU, ha hecho a un lado a los servidores de la nación, aquellos que una vez que LOPEZ OBRADOR ganó la elección, se lanzaron a las calles, sin sueldo, pero con muchas ganas de ayudar a su nuevo Presidente de la República a inscribir a todos los ciudadanos de escasos recursos para que recibieran su apoyo.

Ellos se pusieron la camiseta, duraron meses sin cobrar un sueldo, lo hacían por amor a MORENA, pensando que cuando llegara diciembre, pudieran ser tomados en cuenta para tener un puesto digno.

Sin embargo, la primera sorpresa fue la llegada de HERIBERTO CANTU, como el Delegado Regional, provocando el enojo, pero lo servidores siguieron trabajando.

Después se enfrentaron a los despidos, pues HERIBERTO tenía que colocar a su gente más cercana, personajes que llegaron de otros partidos y que nunca sudaron la camiseta con AMLO, lo que originó que algunos servidores fueron despedidos, y los que quedaron siguieron trabajando.

Después vino el reacomodo, los recomendados de HERIBERTO fueron colocados en las jefaturas de Becas, Prospera, Jóvenes Construyendo el Futuro y demás, y los verdaderos servidores de la nación los mandaron a seguir gastando suelo a las calles, pero siguieron trabajando.

Hoy, HERIBERTO impone a DAMIAN SOTO como nuevo servidor, no sabemos que puesto le vaya a dar, pero no creemos que lo vaya a mandar a gastar suela a las calles, y las protestas no se hicieron esperar, porque aseguran que el nuevo recomendado, al igual que los demás impuestos, nunca sudaron la camiseta, y tampoco trabajaron meses sin sueldo, como para ser premiados con los mejores puestos.

En su cuenta de Facebook, DAMIAN SOTO presumió su nueva contratación y hasta foto subió con su nueva camisa blanca con bordado de la Secretaría de Bienestar.

Y esa foto fue la gota que derramó el vaso, porque dicen los servidores de la nación que esa era la que estaba destinada para JORGE VILLAR REYES, un morenista que siempre ha trabajado y defendido a LOPEZ OBRADOR, quien debería tener una jefatura, pero que tan solo por el hecho de ayudar a AMLO sigue recorriendo las calles censando personas.

Esa camisa, HERIBERTO se la había prometido a JORGE (conseguir una camisa es difícil), pero se la dio a DAMIAN, provocando que los servidores le protestaran, incluso el mismo HERIBERTO, para quitárselos de encima, les dijo que la camisa de JORGE ya la había mandado a hacer, que solo faltaba el bordado y que ya le pidió a DAMIAN que la regrese.

Este jueves las cosas estarán difíciles para HERIBERTO, pues los servidores de la nación, esos que siguen gastando suela en las colonias, convocaron a una reunión a las 3 de la tarde en las oficinas de HERIBERTO, para seguir con las protestas, hay rebelión en la granja.

Dicen los protestantes que el puesto que HERIBERTO le dio a DAMIAN, lleva una intención, tenerlo contento porque viene la renovación de MORENA y necesita de delegados para cumplir su sueño y resulta que el recién contratado es delegado.

CONCLUYE CABEZA DE VACA GIRA EN WASHINGTON

Como exitosa fue catalogada la gira de trabajo del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que realizó en Washington D.C., en la que sostuvo una serie de reuniones con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos y congresistas norteamericanos, en las que fueron abordados temas de interés para la frontera compartida por Tamaulipas y Texas, como economía, turismo, seguridad fronteriza, migración, entre otros.

El primer día, se reunió con el senador por Texas, JOHN CORNYN, uno de los políticos más influyentes al interior del Partido Republicano, en la que abordaron temas de interés para Tamaulipas y Texas como comercio exterior y seguridad fronteriza.

Para el martes, el gobernador participó en un panel de discusión sobre economía, seguridad fronteriza y migración organizado por THE WILSON CENTER, junto EARL ANTHONY WAYNE, vicepresidente de The Mexico Institute y el congresista HENRY CUELLAR.

También con IAN G. BROWNLEE, subsecretario principal adjunto para Asuntos Consulares del Departamento de Estado, con quien habló sobre seguridad, migración, inversión extranjera y turismo. Y en el Capitolio, se reunió con el equipo de trabajo de la Presidenta del Congreso de Estados Unidos, NANCY PELOSI.

El mandatario, también sostuvo encuentros con los congresistas, RUBEN GALLEGO y XOCHITL TORRES SMALL, ambos integrantes de los Comités de Seguridad Interior y Servicios Armados y con ERIC MONCAYO, subcomisionado adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Otra de las visitas fue a las oficinas del Pentágono, sostuvo un encuentro con oficiales de alto rango del Departamento de Defensa para analizar temas de seguridad fronteriza y los avances de Tamaulipas en la materia.

Y finalmente se reunió por separado con los congresistas ALBIO SIRES de Nueva Jersey, VICENTE GONZÁLEZ y HENRY CUELLAR DE TEXAS, JESÚS GARCÍA DE ILLINOIS, así como con J. LUIS CORREA de California.

Sin duda, el gobernador anunciará buenas noticias… ¿Qué, no?… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com