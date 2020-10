PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Reclama a la silla vacía lo que no hizo con Xico

< Municipio en crisis, económica y de imagen

< UAT, Feria Virtual de Emprendimiento

1.- El que no desaprovechó la oportunidad de la “silla vacía” en la Presidencia Municipal para erigirse en defensor de una causa ajena, la del alcalde suplente, es Luis Torre Aliyán. La verdad, se ve mal la apasionada argumentación que realiza en este momento, porque trasluce el interés por obtener un posicionamiento en aras de ser tomado en cuenta por Morena en sus aspiraciones de buscar la alcaldía.

De igual forma sus calificativos en contra de Xicoténcatl González Uresti, llegan a destiempo, con ese mismo tono de exigencia debió haber defendido al municipio en 2019, pero en esa época tenía esperanzas de que el PAN lo hiciera candidato en 2021.

Ya corrieron muchos litros de tinta y se consumieron miles de Gigabytes (GB) en describir la mala administración de Xicoténcatl González Uresti, incluyendo el mal uso de su autoridad para desaparecer recursos del erario como se presume. Ahora es momento de enfocarse en dos sentidos, uno en unir capacidades para sacar al municipio de la barranca, sea quien sea el nuevo alcalde(sa) y el otro, en la investigación conforme a derecho para sancionar, pero sobre todo para recuperar lo más posible.

Torre Aliyán es abogado, puede hacer mucho por Victoria si le da seguimiento a las investigaciones para intentar recuperar algo de lo desviado, pero eligió el camino fácil de la descalificación de un proceso que difícilmente lo hará descarrilar, pero que le puede dar presencia en los medios de comunicación, una promoción oportuna en plena efervescencia electoral y además gratis.

Estamos de acuerdo con Torre Aliyán cuando dice que Xico “nos debe una explicación”, de lo que hizo y lo que no hizo, pero también él como integrante del Cabildo (Síndico 2º) debe una explicación a los victorenses. Ya aclaró que sus funciones en el municipio no era aprobar o desaprobar ejercicios presupuestales, pero fue testigo de piedra de todos los desaciertos cometidos por la actual administración y fue “dueño de su silencio”, como dijo ya sabe Usted quien.

Con el tono enérgico con el que grabó el video que puso en circulación este jueves, debió haber enfrentado al alcalde, o de perdido exponer lo que era del dominio público ante el Cabildo, con eso se hubiera “vacunado”, tendríamos otra imagen del Lic. Luis Torre, que por cierto se autoproclama “Abogado del Pueblo”.

2.- Torre argumenta que el Ing. Miguel Mansur Pedraza fue confirmado por el voto popular como integrante de la planilla, en el cargo de Presidente Municipal suplente, lo cual es cierto, pero actualmente tiene una responsabilidad como servidor público a la que se debe y declinó, por eso no vemos posibilidades de éxito.

El abogado integrante de la dinastía Torre, apellido de arraigo victorense, que ha escalado diferentes puestos en el servicio público, se opone a la terna que conforman: Cecilia del Alto López, hasta hace poco Directora de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así como los diputados locales Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán, este último antes fue Subsecretario de Ingresos.

Al respecto podemos comentar lo siguiente, obviamente en este momento el Municipio de Victoria es una institución en crisis, económica y de imagen. Para restaurar el servicio público de recolección de basura y repavimentación de calles, se requiere de un apoyo extraordinario que sólo puede proporcionarle el Gobierno del Estado de Tamaulipas y por consiguiente es importante que llegue un elemento de confianza y cercano al gobernador, al que le pueda tratar de manera directa y expedita la problemática.

Figuran en la terna a los diputados locales que llegaron al Poder Legislativo por el voto popular de los distritos XIV y XV, eso les da legitimidad, porque fueron votados por los victorenses, no son desconocidos. El caso de Cecilia del Alto, su conocimiento del ramo de obras públicas la convierten en opción. En este momento, no es un día de campo convertirse en Presidente(a) Municipal para nadie, en cambio para el PAN, que es el dueño de la plaza (guste o no), es de vital importancia sentar en la silla principal del 17 Hidalgo a alguien que de buenos resultados, porque eso de alguna manera tendrá su efecto en las urnas.

Pilar por su cercanía con el Palacio de Gobierno se erige como principal opción, sería una buena gestora de apoyos; de Cecilia ya lo dijimos su dominio del área de obras públicas para trazar un camino rápido y eficiente en la reconstrucción de las vías de comunicación más urgentes, y Soto que arrancó el sexenio en el área de Egresos, por su conocimiento de la trayectoria financiera, sabe qué puertas tocar.

Por otra parte, entendemos los reclamos que en ese mismo sentido puedan formular los partidos políticos, ahí está el de Edgardo Melhem del PRI, y tiene su derecho de aprovechar la bandera que les ofreció de manera gratuita Xico, lo que no se vale es que quien ha estado dentro del Cabildo, devengando un sueldo, así lo utilice en actos de beneficio público (es precampaña), venga a estas alturas a erigirse en el defensor valiente de los victorenses.

Por cierto la discriminación de Torre Aliyán a quienes no son victorenses para ocupar la principal silla edilicia, ¿incluirá a los votantes en su ejercicio el 6 de junio?, porque fácilmente más de la mitad de quienes hicimos de esta capital nuestra residencia, provenimos de otras partes de Tamaulipas o de otros estados.

3.- Está visto que no hay pandemia que valga, frente a los programas y acciones académicas y extracurriculares que contribuyen a la formación integral de las generaciones universitarias. En ese sentido la Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue con su ritmo normal de eventos, en este caso se prepara para celebrar la Feria Virtual del Emprendimiento 2020 los días 10 y 11 de noviembre próximo.

La Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional es la organizadora de este programa que contempla conferencias, talleres, foros y exposiciones de emprendedores, con la participación de empresarios en paneles, asimismo tendrá lugar la Expo Financiamiento Tam para la reactivación económica, Networking de Alumnos UAT y otra actividad de empresarios con exalumnos de la Universidad.

De esta manera la Casa de Estudios acerca a los alumnos a escenarios reales en su contacto con empresarios, que a la vez aportan experiencia que contribuye a formar el capital humano con el perfil que sus empresas requieren.