LAS AGENDAS

Recobra Tamaulipas confianza en carreteras

Por Leticia Santoyo

Agenda política: En cuenta regresiva elecciones; marcado desinterés en las votaciones. El próximo domingo 2 de junio serán las votaciones, para el caso de Tamaulipas únicamente se emitirá el sufragio para elegir diputados locales y a pesar de que la cuenta regresiva ya inició y esta semana serán cierres de campaña, muchas de éstas no “prendieron” a la población para votar.

En el ambiente permea un marcado desinterés por salir a votar el próximo domingo, se escucha entre vecinos, entre compañeros de trabajo, en centros escolares, en reuniones sociales, simplemente los ciudadanos creen que no hay verdaderas opciones para elegir.

Tan real es el desinterés que un alto porcentaje de la población desconocer quienes representan las opciones para votar, escuchan pocos nombres, es esos que únicamente se escuchan a través de los medios de comunicación y se ven en espectaculares, para la gran mayoría de los ciudadanos, son totalmente desconocidos y la campaña no les alcanzó para más. Esperemos que solo sea percepción.

Agenda de medios: Se preparan Ángeles Azules para verano; esperan record de visitantes. La ayuda que los Ángeles Azules brindaron durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, en apoyo a más de 3 mil 500 usuarios de las carreteras de Tamaulipas, han permitido brindar mayor confianza a los visitantes, por lo que se espera romper record en el flujo turístico este verano 2019, principalmente en destinos turísticos.

Las condiciones están dadas, puesto que el Programa de Auxilio Carretera implementado en esta administración estatal, se suman a las estrategias que se venían otorgando desde el gobierno federal, pues solo en Semana Santa, los Ángeles Azules atendieron mil 200 llamadas de auxilio de personas que presentaban problemas de averías en sus unidades motrices entre pinchaduras de chantas, calentamiento del motor, bandas rotas, baterías sin carga y otras fallas mecánicas.

Durante el periodo de esos 15 días, realizaron supervisión, vigilancia y recorrieron aproximadamente 63 mil kilómetros en las principales carreteras de Tamaulipas cuyos resultados han sido favorables en los niveles de confianza de los usuarios de esta vía terrestre, que en algún momento de la historia de los últimos años, la circulación se vio afectada de manera considerable.

Agenda ciudadana: COMAPAS en apuros; colonos piden renuncia de titulares por ineficientes. A los jefes, gerentes, directores, administradores o como sea el cargo que reciben ahora los titulares de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA´s) se les está complicando su permanencia, debido a la irritación social que provoca la escases del vital líquido en innumerables colonias de casi todos los municipios de Tamaulipas y aunque en muchos casos no es su responsabilidad, la población está pidiendo “que si no pueden, que renuncien”.

El abasto del agua se convirtió en un Derecho Humano cuando en el 2010 la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció la importancia hacer que el vital líquido sea suficiente, accesible, aceptable, saludable y asequible, es decir, tiene un costo, pero debe asegurarse que se pueda pagar por lo que menos tienen. Lo cual en este momento en muchas zonas no se cumple, hay usuarios que pagan, pero no tienen agua; otros tienen agua y de mala calidad, por lo que no es suficiente.

En Madero ya se amotinaron vecinos de por lo menos tres colonias: Miramápolis, Dunas y Trercer Milenio ¿Qué quieren? La renuncia de Adolfo Cabal Ruíz, titular de la COMAPA, quien no ha dado respuesta a un problema del drenaje de ese sector que tiene varios meses con la exposición de “aguas negras” provocando además de los insoportables olores, enfermedades, principalmente en menores de edad. Se alborotó el gallinero…a ver si lo entienden y que pongan sus “barbas a remojar”.

