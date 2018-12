SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RECONOCE ALCALDE ENRIQUE RIVAS PRONUNCIAMIENTO DEL GOBERNADOR

La eliminación del impuesto a la tenencia vehicular es un apoyo importante a la economía de las familias, dijo ENRIQUE RIVAS, luego de que el Gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció esta disposición el lunes 10 de diciembre.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde mencionó que este es un impuesto que genera inflación y que influye en la adquisición de un vehículo por parte de la ciudadanía.

DIJO el alcalde que “Uno de los cuestionamientos que se hace el ciudadano al momento de comprar un vehículo, además del costo, es cuánto va a tener que pagar de tenencia por el tiempo que marca la ley. Por lo que espero, lo apruebe el Congreso del Estado sin ningún problema y a partir del 1 de enero 2019 ya no exista este pago”, señaló Rivas Cuéllar.

Expresó su reconocimiento al gobernador García Cabeza de Vaca por mandar esta iniciativa que ninguna de las anteriores administraciones se atrevió a hacer y se suma para continuar trabajando en equipo en beneficio de los tamaulipecos.

POR OTRO LADO, le comento que El Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA declaró que el Senado de la República actuará con sensatez y prudencia en la revisión del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, privilegiando que México tenga un crecimiento extraordinario como se contempla en esta cuarta transformación nacional encabezada por el presidente de la República, LOPEZ OBRADOR.

DIJO también El Senador, quien es secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte consideró que para los mexicanos que depositaron la confianza en el presidente de la República, es de gran importancia que el Acuerdo trilateral brinde las garantías necesarias para que este país crezca, se desarrolle y se convierta, además, en una importante potencia comercial en el mundo.

Desde el Senado de la República vigilaremos que se garanticen las condiciones óptimas para los inversionistas que generan empleos para los mexicanos y que promuevan los equilibrios macroeconómicos con desarrollo social, subrayó.

Y QUIEN TAMBIEN se manifestó por el tema de la tenencia y su absolución fue El Presidente Municipal de Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, que celebró el pronunciamiento del Gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre la eliminación de la tenencia en los autos nuevos a partir del próximo año.

Será a desde el próximo 1 de enero del 2019, cuando todos los propietarios de vehículos nuevos sin excepción, quedaran exentos de pagar el impuesto de tenencia que anteriormente se cobraba.

EL regidor priísta en Rio Bravo CARLOS GARCIA REYNA quien además es el coordinador de la comisión de la juventud en el cabildo no hay que perderlo de vista ampliaremos el tema de lo que el joven regidor del PRI propone en cuanto al respaldo para jóvenes que logran llegar al curso de titulación y tema que lo ha llevado hasta el congreso de la unión.

Y ANOTELE QUE EL sector salud por conducto de su jefe de jurisdicción IV con sede en Reynosa OMAR NELSON GONZALEZ CEPEDA dijo que El trabajo directo con los ciudadanos se hace desde la base popular y desde cada rincón de la ciudad incluidas las comunidades rurales.

SE GIRARON instrucciones muy precisas en cada una de las unidades de salud del municipio de Reynosa de que se supervise en forma constante con su equipo de trabajo con el apoyo del personal administrativo que las condiciones de atención a la ciudadanía se hagan paso a paso y que no falte medicamento.

A su vez señala el jefe de la jurisdicción que se tiene el respaldo en especial del gobierno de Tamaulipas que dirige el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca.

Y POR EL RUMBO DE MATAMOROS Acompañado de su esposa MARSELLA HUERTA DE LOPEZ, la noche de este lunes, el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ encendió las 875 mil luces navideñas que fueron colocadas en más de 50 villitas, árboles navideños y los troncos de los propios árboles plantados en el Parque Olímpico, todo esto, en el marco del programa “Amor a la Navidad”.

Entre notas de la banda de música de la preparatoria federal por cooperación “Juan José de la Garza”, el Presidente Municipal y la Presidente del Sistema DIF, conectaron el enchufe que permitió la iluminación simultánea de las áreas verdes del citado parque, que es un lugar para el encuentro familiar.

También acompañaron al alcalde López Hernández en el encendido de luces: ALEJANDRO VILLAFAÑEZ, secretario de Educación, Cultura y Deporte; ROSY PEREZ, directora del Parque Olímpico, así como también regidores comisionados en educación y en cultura.

Al dirigirse a las familias que acudieron a presenciar el encendido de luces y disfrutar de la noche con temperaturas sobre los 10 grados centígrados, el Presidente Municipal destacó, “nos da mucho gusto estar en este lugar, para ser partícipe del entusiasmo, la alegría y el encanto que encontramos aquí”.

Y en más acciones del alcalde matamorense que está desplegando todo el apoyo a los ciudadanos y sobre todo la confianza que se había perdido en el gobierno municipal con los anteriores administradores dijo Al asistir a la celebración del XV aniversario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Matamoros, que su compromiso es transparentar el ejercicio de la función pública y Acercar el gobierno a la gente, porque esto se ha perdido, se ha disociado; promover la participación social y cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos; sentenció el alcalde que “debemos servir, no servirnos; nada, de que si robé, pero nada más poquito, como dijo alguien por ahí,

Añadió: “Como buen Contador Público me gustan las cuentas claras para tener amistades largas; soy muy escrupuloso del gasto público y me comprometo a no gastar por gastar, sino invertir en la calidad de vida de los matamorenses; cualquiera puede hacer más con más, pero no todos pueden hacer más con menos”.

Al festejo de la citada asociación que dirige en calidad de Presidente, JENNY ALTAHIR PADILLA, el Presidente Municipal fue acompañado por su esposa MARSELLA HUERTA DE LOPEZ. En ese marco los integrantes de la AMPI entregaron al presidente municipal una copia del libro verde, el cual establece las tarifas que manejan los profesionistas del ramo para fijar los precios de los inmuebles.

MIENTRAS QUE En Reynosa fíjese que la regidora MARIA ELENA BLANCO CHAVEZ quien es de la comisión de salud en el cabildo ha venido desarrollando una labor de trabajo amplia y supervisando así como estando en contacto con los titulares de cada una de las instituciones vinculadas con el ´ámbito de la saludo como ISSSTE, IMSS, Hospital general entre otros organismos institucionales que le permite mantener el contacto para gestionar o accionar cualquier apoyo a los ciudadanos que se acercan a la edil.

