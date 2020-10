SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RECONOCEN A AGUSTIN GARCIA ARREDONDO POR SU TRABAJO DE COMUNICACIÓN Y COMO SERVIDOR PÚBLICO: RIVAS

-MARIO DELGADO CARRILLO, NUEVO DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

MUY LAMENTABLE iniciar esta semana fue con el deceso de un gran comunicador, amigo que también como servidor público destacó ampliamente en su tierra de Nuevo Laredo al lado de innumerables amistades, colaboradores y equipo de trabajo que hasta el último momento estuvo coordinando los esfuerzos como director de comunicación social del ayuntamiento de Nuevo Laredo al lado del alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Y fue el alcalde, quien reconoció el trabajo y la dinámica del veterano de la información tras un homenaje póstumo en las instalaciones de la dirección que tuvo a su cargo durante muchas administraciones el amigo AGUSTIN GARCIA ARREDONDO precisamente.

HOY, ya no nos llega el mensaje en whatsapp o la invitación a participar en conferencias de prensa a distancia.

Ya no escucharemos esa voz amable, amistosa, mensaje objetivo y profesional del amigo AGUSTIN.

Se nos ha adelantado solamente en el camino, pero nos deja algo muy importante, su recuerdo de agradecimiento, compromiso y sobre todo de un hombre que demostró con su trabajo de que esta hecho quien viene a la tierra a servir.

LO CONOCI hace ya algunos años y trabamos amistad, coordinación plena en el trabajo profesional de la información y también en la política allá en iniciado este siglo XXI y posteriormente como director de comunicación social en los tiempos de un amigo inolvidable, BENJAMIN GALVAN GOMEZ como alcalde de Nuevo Laredo donde sirvió AGUSTIN como director de comunicación social precisamente.

BENJAMIN lo conocí en 1994 pero a pesar de no coincidir en la edad con AGUSTIN, trabamos una bonita amistad que sin parar en el tiempo se mantuvo incluso ya AGUSTIN fuera de la administración.

Teniendo la oportunidad de contar con su colaboración de su columna política “Libre Albedrío” en nuestro portal www.panoramainformativo.net donde se sintió la mano del periodista veterano, objetivo y conocedor del análisis.

NO MAS espacio de libre albedrío habrá en una pagina de un impreso o en un portal de noticias, no más un comunicado de prensa con ese estilo personal de AGUSTIN para informar, difundir con ética y profesionalismo, no más un Buenos dias del amigo que es para siempre. Descansa en Paz, nos quedamos con tu recuerdo amigo.

Para su familia nuestro más sentido pésame y solidaridad en este momento de dolor. Cabe mencionar que se hizo homenaje póstumo en las instalaciones de la oficina del director de comunicación social del ayuntamiento AGUSTIN GARCIA ARREDONDO con la presencia de funcionarios, colaboradores asi como de su jefe y amigo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR y los síndicos DORINA LOZANO y SANTIAGO SAENZ CARDENAS; asi como las hijas de nuestro estimado amigo KARLA CITLALLI, NATALIA GISELLE, MELINA ELIZABETH Y ALEXIA PAOLA GARCIA FERNANDEZ a quien les enviamos nuestro saludo fraternal asi como a su esposa REYES FERNNADEZ DE GARCIA la solidaridad ante lamentable e importante deceso.

UN NUEVO MORENA INICIA

AL MENOS ESO ES LO QUE DICEN porque conocen al legislador y ex senador, ex secretario de finanzas, educación y desarrollo social de la ciudad de México MARIO DELGADO CARRILLO, que ya es dirigente nacional de MORENA de acuerdo a los resultados dados a conocer por el INE este fin de semana.

MORENA con nueva dirigencia nacional tendrá un duro reto para reorganizar a la fuerza política del partido pensando en que no haya divisionismo.

Sin embargo, BERTHA LUJAN y compañía se empeñan en seguir DALE Y DALE Y DALE a que MORENA se desgarre las vestiduras para que no tenga la fuerza para enfrentar los retos político electorales que se avecinan en el 2021.

EN TAMAULIPAS dos operadores se destacaron en el proselitismo del joven político de la ciudad de México MARIO DELGADO.

Uno de ellos es del sur ERASMO GONZALEZ ROBLEDO y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI en el norte logrando los adeptos necesarios para sumarse al proyecto nacional de MORENA y lograr la innovación que requiere el partido político.

SIN DUDA, alcanzaron el esplendor cuando se logró salir avante en una tercera encuesta que le dio la diferencia sobre el veterano de la política DON PORFIRIO MUÑOZ LEDO que como buen político le entiende al tema y estará con seguridad en la disposición de sumar el esfuerzo de todos.

SE LA CREE YA DE ABANDERADO, NO HAY NADA PARA NADIE

CON EL TRIUNFO MARIO DELGADO, ya algunos necios de la grilla como HECTOR VILLEGAS GONZALEZ que apenas le anda agarrando el sabor al tema político y a quien le falta bastantito para saber en realidad como está la situación.

No es para que eche las campanas al vuelo el diputado federal por el distrito III que no le ha cumplido ni un solo compromiso a sus seguidores principales los hombres y mujeres del campo.

Pues como legislador ha sido un fiasco con ellos y el resto de la sociedad, este individuo cree por el hecho de donar su salario tres meses asi como entregar unas despensas esporádicamente aprovechando la situación precaria de las familias de los municipios del distrito III asi como tomarse una foto con el dirigente MARIO DELGADO ya le dan el pase autentico a la candidatura a la presidencia municipal de Rio Bravo, pobre ingenuo.

Su forma de pensar y atender a la ciudadanía es la que debería de cuidar, no se diga de como salió por la puerta de atrás del PES donde militó y luego les hizo el FUCHI como dijera un estadista de México.

HECTOR VILLEGAS lo conocen mas con el apodo que por su nombre por lo que difícilmente podría ser el abanderado a la presidencia al no contar con el respaldo de su partido que lo vio nacer en política y que lo vera entregar el equipo pues de hecho en este partido encuentro solidario ni siquiera esta contemplado como aspirante a una posición de elección popular mucho menos a la reelección.

ALTRUISTA POR SIEMPRE

El arquitecto MARCOS HEREDIA MEDRANO, visitó nuevamente colonias populares asi como sectores de la ciudad en situación extraordinaria.

Manifestó en la entrevista Marcos Heredia que sigue trabajando muy activamente en favor de los que mas lo necesitan en estos momentos de contingencia de salud y que por lo tanto espera que se mantenga la tranquilidad de las familias de Reynosa.

Dijo el luchador social que los momentos de la política son unos y otros el del altruismo social como lo ha venido desarrollando no en esta ocasión nadamas sino durante muchos años.

Heredia Medrano, quien ha sido dirigente de la UGOCM en Reynosa, señala que confía plenamente en que su partido MORENA considere las propuestas políticas que tiene con visos al año electoral del 2021.

Las diferentes posiciones en juego para representar a los ciudadanos, deben ser de cuidado y con un diseño para ganar y no repetir historias como en el estado de Coahuila e Hidalgo.

Lamento ampliamente que los resultados de este tipo se den por malos candidatos o malas decisiones de dirigencias que no están conscientes de los sentires de los ciudadanos y las necesidades de las comunidades.

Es asi como Marcos Heredia Medrano, un ciudadano consolidado como empresario, como persona y como ser humano, ha seguido visitando sectores populosos de Reynosa que en todo momento han recibido la mano y apoyo del arquitecto y fuerte prospecto de MORENA para el 2021 a una representación popular en el congreso.

MATAMOROS REHABILITA TODAS SUS CALLES

El Gobierno Municipal de Matamoros que preside MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, informa que continúa trabajando en la rehabilitación y modernización de la avenida Lauro Villar, en la que hasta el momento se ha atendido una superficie de 120 mil 660 metros cuadrados, equivalente a una longitud de 6.1 kilómetros. Los trabajos realizados incluyen diversos tramos que van desde la calle Primera a la Gregorio Garza Flores, con una inversión que supera los 60 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología informa que los trabajos realizados incluyen: demolición de guarnición y concreto en área de camellones laterales, fresado de carpeta existente en mal estado, colocación de carpeta de 5 centímetros de espesor, construcción de sub-base de sulfato en área de camellones laterales, renivelación de caja de válvulas, caja de línea telefónica, así como también pozos de visita y rejillas.

Las acciones que se realizan tienen como propósito ofrecer a los matamorenses una vialidad moderna y segura, en virtud que es un acceso con un alto aforo vehicular.

MAS APOYO EN BECAS: RIVAS

EN NUEVO LAREDO, ENRIQUE RIVAS le cumple a la educación y por esto, el trámite de beca NLD vence el 30 de octubre; del 1 al 6 de noviembre podrán solicitar la de Excelencia y del 7 al 15 de noviembre las de cultural y deportiva

Más de 7 mil 900 becas NLD, Educación Especial y Postgrado, han sido solicitadas por las y los estudiantes y padres de familia al gobierno municipal, en el periodo del 15 al 21 de octubre.

El coordinador de Fortalecimiento Educativo, EDWIN JOEL TREJO GALINDO, mencionó que desde el 18 de octubre concluyó el registro de solicitudes de estímulos para educación especial y postgrado, donde se tuvieron 890 y 250, respectivamente.

«Terminamos con el registro de educación especial y postgrado, ya empezamos con la beca NLD que es donde tenemos mayor número de solicitantes, de este lunes al miércoles, ya llevamos 6 mil 800 solicitudes, y aún tienen hasta el 30 de octubre para solicitarla «, informó.

LABOR DE MUCHOS AÑOS EN EL PAN

COMO ABOGADO, político y ex diputado local en dos ocasiones, GELASIO MARQUEZ SEGURA, ha demostrado un trabajo de calidad en las encomiendas que ha tenido al frente de su partido acción nacional. Asi como defendido con la palabra de la razón desde la tribuna del congreso del estado en dos ocasiones la voz de los ciudadanos.

Caracterizado el por un trabajo social de muchos años y líder del panismo en 1993, en una época difícil para el panismo.

Logró construir una fuerza que dio origen a ganar por primera ocasión en 1995 varios municipios y escaños en el congreso del estado frente a un gobernador del bloque duro de los priístas como MANUEL CAVAZOS LERMA.

SU POSTURA, siempre fue de representación con dignidad y con debate ante la autoridad o el autoritarismo que se vivía de aquellos tiempos.

PREPARAN TODO PARA ASAMBLEA DEL COEP TAMAULIPAS

Por otro lado, le comento que CARLOS VAZQUEZ MORENO, secretario particular del dirigente estatal de COEP Tamaulipas, dio a conocer pormenores de la asamblea estatal del Consejo de Organización Estrategia y Participación que estará desarrollando su primera asamblea estatal en el municipio de Matamoros este sábado 31 de octubre cumpliendo con las medidas sanitarias respectivas y con una asistencia limitada pues reconocen que aun hay que cuidarse y hace un llamado a la sociedad para que mantengan las medidas preventivas de salud en la entidad Tamaulipeca.

DSijo que uno de los objetivos de la organización COEP TAMAULIPAS, es la de integrar a la sociedad en general, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes asi como el sector de jubilados y pensionados para la realización de acciones comunitarias y de orientación legal ante las instancias que correspondan para llevar a cabo gestiones de cualquier índole.

Aseguró que se convocan ya a los dirigentes municipales de ciudades como Reynosa, Valle Hermoso, San Fernando, Ciudad Victoria entre otros asistentes al evento este próximo sábado.

ACTIVISTAS Y PROSPECTOS

EN LA ZONA RIBEREÑA no hay que perder de vista a elementos de la política que se vienen movilizando y que han tenido participación en muchos episodios de la misma.

En Díaz Ordaz se comenta que la señora y ex candidata a alcaldesa por el PAN, GRISELDA GONZALEZ DE JAIME jefe de la oficina fiscal del estado en Tamaulipas sigue siendo una fuerte prospecto a la nominación en el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Asi como también en el ala izquierda el ingeniero JOSE LUIS ROMO ARVIZU, que se mueve con muchas posibilidades de abanderar la verdadera causa del cambio verdadero en este fronterizo municipio y que como profesional la ciudadanía no le pondría ninguna objeción pues goza de la estimación de generalizada.

De ahí a que logre la unidad en la alianza que se avecina entre PT Y MORENA es otro asunto y sobre el entusiasmo que tiene el profesionista diazordacense para para participar, una antenita nos dice que si hay.

ALLA MISMO muy de cerca no hay que perder en la persona del doctor y empresario RAFAEL CUEVA HERRERA ene l municipio de Miguel Alemán, la posibilidad de que pudiera ser mencionado para la diputación local por el distrito III o bien en la diputación federal por el distrito 1 de Nuevo Laredo.

En otro asunto, le comento que la diputada federal del grupo parlamentario de MORENA, NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ, Exhorto a la dirección nacional de CAPUFE para que por medio del órgano rector de la misma como es la SCT no se haga valido los meses que no se uso el tipo de línea exprés como es el SNTRI por el cierre permanente del cruce internacional en los diferentes puntos del país con Estados Unidos.

Dijo la legisladora federal que esto fue a raíz de que varios ciudadanos le hicieron la petición al respecto y por ello encaró a CAPUFE para que tome conciencia del costo y gasto que ha tenido para los ciudadanos que cuentan con ese servicio sin poderlo utilizar y que será de un gran ahorro a la economía de los mismos en la región fronteriza.

E invitó a la ciudadanía a no relajar las medidas s de seguridad en la sanidad de las familias, comercios, empresas, asi como en diferentes rubros de la comunidad para no permitir el rebrote y aumento de COVID 19 como se está presentando en algunas entidades en estos momentos.

Y sentenció que su trabajo es de legislación, pero también de gestión ante cualquier ciudadano en general porque los diputados son representantes de todos los rincones del país.

LOS PRIISTAS SE PREPARAN

EN REYNOSA GUSTAVO RICO DE SARO, ex regidor y ex funcionario público además de exitoso empresario y amigo sigue siendo rodeado de un grupo fuerte que lo considera como un prospecto a la nominación 2021.

RICO DE SARO, se destacó en el tema de impulsor de la solución a problemáticas como los servicios primarios, en su momento al frente de la comisión en mención dentro del cabildo municipal hace algunos años no s consta su entrega y trabajo en las colonias populares, sectores muy vulnerables atendiendo la problemática.

Fue candidato a diputado federal por el distrito IX y en el PRI ya se trabajaba diferente como el lo hizo y demostró, hoy por hoy, tiene en sus manos el ambiente suficiente para ir por una nueva oportunidad y de esto el tiempo hablará.

GERARDO DE LA CRUZ CARRILLO, ex dirigente local del PRI en Matamoros, viene trabajando muy activamente asi lo ha demostrado al visitar colonias populares donde es bien querido desde sus andanzas en las lides juveniles de su partido EL Pri y donde sin duda que pretender ser considerado en los nuevos tiempos del instituto político que viven aires de democratización interna y donde mas que eso necesitan de la verdadera condición política para enfrentar a la serpiente de mil cabezas en el 2021.

GERARDO, dijo estar preparado para los retos de su partido, de Matamoros y la sociedad en general desde la trinchera que lo pongan.

CON UN TRABAJO entregado y con dedicación como buen servidor público, el arquitecto JESUS AMANDO SAENZ TIJERINA, gerente de COMAPA en Miguel Alemán le ha venido respondiendo a la confianza al alcalde SERVANDO LOPEZ MORENO y por eso la inversión que se ha hecho en la administración a su cargo ha sido en beneficio y con objetivos muy claros de saneas tuberías y la infraestructura ya de muchos años decadente en la ciudad y poblados de la misma municipalidad.

JESUS SAENZ TIJERINA, no hay que perder de vista su trabajo político, ya fue dirigente de su partido revolucionario institucional y es de las confianzas del alcalde LOPEZ MORENO.

ANGELICA ARREDONDO ARRAMBIDE es quien ha venido realizando una loable labor al frente de la coordinación de comunicación social de la ofician del legislador federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI a quien aun le aumentaron los bonos en política con el arribo de su amigo MARIO DELGADO CARRILLO A la presidencia nacional de MORENA.

No hay duda que en la bolsa tiene ya la nominación en el año venidero el doctor ZERTUCHE para cualquiera de las posiciones que se pueda ofrecer, aunque a una en espacial es donde lo respaldan simpatizantes no solo de MORENA, PT y otras fuerzas políticas sino la ciudadanía que ya lo ve quitándole la silla en buena lid a lo que queda del PAN en Reynosa.

Y EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS

El Congreso del Estado, luego de recibir el Dictamen que contiene la lista de los aspirantes que cumplieron los requisitos legales y solventaron las entrevistas, designó a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Diputada JUANITA SANCHEZ, presentó el Dictamen aprobado, quedando conformada esta comisión por: ALICIA CAMPOS, JESUS BALLESTEROS, ARMANDO VILLANUEVA, CELSO PEREZ Y MARIANO MARTINEZ.

De las Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, se designó a JOSE LUIS DAVILA GUERRERO, SANDRA GUARDIOLA SAENZ, ROLANDO RAMIREZ ACOSTA Y MARIA GARZA LOPEZ.

Las y los integrantes de la Comisión de Selección serán designados por un período de tres años, contados a partir de la expedición del Decreto correspondiente. Es importante mencionar que estos cargos son honoríficos.

NUESTRA SOLIDARIDAD

EN EL VALLE de Texas hay duelo también en el ámbito de la radio con el deceso de DON JOE MELENDEZ por lo que enviamos a su familia y seres queridos nuestro más sentido pésame y abrazo de solidaridad.

Felicito por su cumpleaños este 24 de octubre a DANIEL CASTILLO, ATONIO GARCIA ROCHA, RAFAEL PACHECO MARTINEZ, Y EDGAR GARZA HERNANDEZ.

25 de octubre a JOSE LUIS CHOLICO, RAFAEL JIMENEZ PALOMO, líder obrero de Valle hermoso, MARIANO MONROY MONTEJANO, OLIMPO BAEZ Y ALICIA BARAJAS.

Recuerdo amigo lector al neoprogresense JOSE LUIS MARIN en su natalicio este 26 de octubre, comerciante y ciudadano ejemplar que tuvo la Villa de Nuevo Progreso.

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños este pasado 26 de octubre a la LIC. CINTHIA MORENO GIL, JOSE JULIAN BARRERA, FERNANN BARRERA, ING. VICTOR ACOSTA, LIC. Y notario público en Rio Bravo; YAMIL AGUIÑAGA, MARCELA LUNA, JOSE MADRIGAL Y ROBERTO PEÑA.

De la misma manera felicito este 27 de octubre a nuestro amigo periodista AZHAEL JARAMILLO, JESUS PADILLA, CLAUDIA VERA REYES, IRIS PEÑA, SARAHI HERNANDEZ, JAIME BARRERA SALINAS, CARLOS ACOSTA RAZO, PEDRO GARCIA Y EVA LUNA.

Además de este 28 de octubre recuerdo el natalicio de LEO DE LA MANCHA, cantante de la región que nos dejo su estilo y música. También felicito por su cumpleaños este 28 de octubre a MIGUEL FLORES MORA, MARY ORTIZ, CESAR TAPIA MATA, JAIME RAMOS, RENE LUNA, GIL JAVIER GUERRA SANDOVAL, FRANCISCO MORENO VIVIAN, OSCAR AGUIRRE Y LILY ORTIZ. Y nos veremos.