CLARO Y DIRECTO
RECONOCEN MAESTROS DE TAMAULIPAS LIDERAZGO DE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ
SOLUCIONA HECTOR GARZA GONZALEZ INJUSTICIA EN LA UEMSTAyCM
EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 30 DEL SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MARÍA GUADALUPE RAMOS IBARRA, se reunió con maestros de esa sección en una pre posada navideña, donde también lo acompañaron el SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA, MAGDALENA MORENO ORTIZ, LA DOCTORA, IMELDA INFANTE ARRATIA, TITULAR DEL SINADEP, TAMAULIPAS Y EL DIPUTADO LOCAL OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS.
INVITÓ A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN A FORTALECER LA UNIDAD EN TORNO A ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL, “hay que adecuar y respetar la historia, la cual ya quedó en el pasado, hay que fortalecer el presente y formar el futuro, en valores de nuestras niñas y niños de Tamaulipas” expresó.
MENCIONÓ PARTE DE LOS LOGROS QUE SE HAN OBTENIDO EN LA GESTIÓN SINDICAL A SU CARGO, COMO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LA MEJORA DE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN y resalto que aunque los tiempos son difíciles y los retos son grandes, nada es imposible si existe unidad entre los maestros.
HEMOS LOGRADOS QUE SE LES OTORGUE LOS NOMBRAMIENTOS A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, LA PUESTA EN MARCHA DE UN BONO QUE SE LOGRÓ EN LA GESTIÓN DEL MAESTRO ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO QUE ESTUVO MUCHO TIEMPO SUSPENDIDO, la reactivación de la entrega de lentes, además de un bono a los maestros jubilados homologados, AGRADECIÓ EL APOYO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA POR SU DISPOSICIÓN DE APOYAR AL MAGISTERIO.
EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DEL CEN DEL SNTE, MTRO. ALFONSO CEPEDA SALAS, FRANCISCO SINUHÉ RAMÍREZ OVIEDO HIZO UN RECONOCIMIENTO A LA SECCIÓN 30 Y AL LIDERAZGO DEL PROFESOR JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, por el trabajo y la unidad que existe entre los maestros de Tamaulipas, y con la presencia hoy aquí de los maestros eso queda más que comprobado.
SOLUCIONA HECTOR GARZA GONZALEZ INJUSTICIA EN LA UEMSTAyCM
SIETE DIAS YA EN HUELGA DE HAMBRE TRES PROFESIONISTAS TRABAJADORES DE LA UEMSTAyCM EN LA ENTIDAD, UNA FORMA DE PROTESTA UN POCO EXREMA PARA EL CUERPO HUMANO, PERO TUVIERON QUE HACER ESTO POR LA INEPTITUD DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA MISMA INSTITUCION CESAR ANTONIO DE LA GARZA LOZANO QUIEN ESCUDANDOSE EN SU PUESTO HA COMEIDO UNA SERIA DE ABUSOS EN CONTRA DESILVIA SERNA GARZA, ZARINA MALDONADO Y CESAR MANDUJANO YA QUE LES HAN VENIDO DESCONTANDO SU SUELDO Y HAN PISOTEADO SUS DERECHOS POR ESTE SUJETO.
ALGUIEN DEBERA PONER ATENCION A ESTA INJUSTICIA A ESTOS TRES PROFESIONSTAS, YO MEPREGUNTO: ¿DONDE ESTA DERECHOS HUMANOS? ¿Y LA SECCION 30 DEL SNTE QUE ESTA HACIENDO? ¡NO BASTA UNAS VISITAS A LOS AFECTADOS SOLAMENTE!
AHONDAREMOS AUN MAS EN ESTE ASUNTO DE CORRUPCION DE PARTE DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UEMSTAyCM.
ESTO FUE PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE HACE MAS DE UN MES PLASMAMOS EN ESTE ESPACIO SOBRE UNA INJUSTICIA QUE SE ESTABA COMETIENDO Y QUE AFORTUNADAMENTE PARA ESTOS MAESTROS, YA LLEGO A SU FIN YQUE PREVALECIO LA RAZÓN Y LA JUSTICI A PARA ESTOS MAESTROS, A QUIENES LES FUERON VULNERADOS SUS DERECHOS, Y QUIEN VINO A ENDEREZAR ESTA SITUACIÓN Y HACER JUSTICIA , FUE EL ACTUAL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL, EL TAMAULIPECO HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, QUIEN GIRO INTRUCCIONES AL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y ATENDIO DE INMEDIATO LA PETICION, Y LE DIO SOLUCION RAPIDA Y SATISFACTORIA A ESTA INJUSTICIA QUE SE COMETIO, BIEN POR ESA PRONTITUD Y EFICIENCIA, PARECE SER QUE SI VA EN SERIO LA CUARTA TRANSFORMACION,Y SACARAN A LOS MALOS E INEFICIENTES ELEMENTOS DE LA UEMSTAYCM.