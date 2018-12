CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Recordatorio maternal…

Con su peculiar forma de burlarse del pueblo, el gobierno federal anunció un incremento a los salarios mínimos, dijeron, el más alto de toda la historia para que aterrice en los 102 pesos en general y 176 pesos para los habitantes de la zona fronteriza, con el mayor de los cinismos tuvieron la “bondadosa” idea de aumentarle 14 pesos diarios al sueldo de la gran mayoría de los mexicanos.

¿Y dónde está MORENA que nos ofreció un mejor futuro?, ¿alguien sabe para qué están sirviendo los priístas y sus dirigentes obreros?, ¿De casualidad ha visto a un panista protestando en las calles por el ridículo aumento a los salarios?, no, la verdad ninguno de ellos pretende quejarse y la razón es de sobra conocida, las dirigencias de esos partidos están contaminadas con el dinero que les hace llegar la elite empresarial.

En respuesta y aunque suena a grosería, le diremos palabras textuales de un dirigente obrero cuando hace años le preguntaron su opinión sobre el aumento al salario mínimo, sin más, se la soltó al interlocutor, “es una mentada de madre”.

Además, el respetable público no dejará mentir y sabe que hay razones suficientes para pensar de esa manera, de acuerdo a estudiosos del tema la inflación para el próximo año será menor importante porque muchos empresarios querrán recuperar los que van a gastar para su operación, digo, no crea que son damas de la caridad y porque les dijo algo el gobierno federal ellos lo acatan sin daños colaterales.

Pero, además, si no hay inflación 102 pesos siguen siendo muy poco, apenas para los pasajes de los muchachos que van a la escuela.

Porque cierto es, el salario tiene un rezago mucho más importante que lo ahora anunciado, se le olvido a Morena, por ejemplo, que la tortilla ya aumentó un 20 por ciento, que el fríjol, la leche, la carne, el pollo y el huevo se han declarado desaparecidos en forma casi total de las mesas de la gente porque han aumentado tanto que ya pocos pueden comprarlos, lo mismo pasa con el tomate, aguacate y otros productos.

Bajo esa óptica no hay duda que es un recordatorio maternal el incremento a 102 pesos el salario mínimo, significan nada respecto a lo que aumentaron los precios de cualquiera de los productos de la canasta básica en los últimos años.

Lo lamentable del caso es que ahora el aumento no servirá de nada y además se burlan de la gente diciendo que es sin precedente, cuando todo seguirá siendo percepción, en realidad en este país a muy pocas personas les pagan un salario mínimo, es más, una ayudante del hogar llega a cobrar hasta 250 pesos diarios.

Eso es el problema, los funcionarios solo hablan y hablan, puro bla bla bla y nada de acciones, al contrario, a la hora de firmar los contratos colectivos de trabajo hacen los posible para que los obreros, otra vez, sean los sacrificados.

En cuanto a la acción del gobierno no tiene nada de extraña, siempre han respondido a los intereses de los poderosos y se lucen creyendo que con el mini aumento ahora si tendremos un vida digna todos, ojalá y lo que sigue no sea que se genere una inflación interminable, porque si los empresarios aumentan los sueldos tienen que aumentar los precios de los productos para continuar con sus márgenes de ganancia y nuevamente se vendrían problemas.

Pueden tener razón los economistas que son adictos a Andrés Manuel y sus acciones de que todo va a estar mejor, en lo que no tienen razón es en seguir castigando a los que menos tienen, están tentando demasiado a la suerte y eso puede provocar reacciones violentas, no entienden que el hombre se puede acostumbrar a todo menos a no comer y las acciones que están realizando prácticamente se pueden calificar como un intento de acabar con la pobreza, pero matando de hambre a todos los obreros y campesinos.

Y es que con los salarios de miseria que se pagan, será casi imposible que se pueda comprar las suficientes tortillas para vivir más o menos decorosamente, cierto, los hechos nos hacen repetir las palabras de aquel líder obrero que tuvo la feliz ocurrencia de decir que el aumento al mínimo es una verdadera mentada de madre, un recordatorio maternal y más si en contra parte le damos a conocer cuánto gana el presidente, cuánto gana un gobernador, cuánto gana un diputado, cuando gana un senador, cuando gana un magistrado que se embolsa hasta 600 mil pesos por mes, o eso dicen…