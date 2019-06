La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RECORTAR EL PRESUPUESTO DE SALUD ES INHUMANO: GERMAN MTZ

En la que nos parece ser su primera reaparición ante los medios de información, el senador de MORENA, otrora director general del IMSS, Germán Martínez, dijo que renunció a la dirección del Seguro Social porque él no iba a ser cómplice de los recortes al sistema de salud y apuntó que los niños con cáncer o diabéticos no se curan con discursos sino con dinero.

El ex panista y ex dirigente nacional del PAN dijo que se siente satisfecho de que su renuncia animó a que los directores de otros institutos de salud se hayan expresado en contra de los recortes al sector: “tan es así que de inmediato se les reintegró el dinero, porque hacer recortes en materia de salud es inhumano.

Categórico dijo que no se arrepiente de haber dejado la dirección del IMSS y apuntó que tampoco le quitaría una coma a su carta de renuncia por el simpe hecho de que es un hombre que dice lo que piensa y que es leal a sí mismo.

“A mi carta no le quito una coma de lo que escribí: soy un político que actúa con ls palabras, en primer lugar; y en segundo, nadie encontrará una línea , una palabra, un renglón de reproche al Presidente en ese texto, porque es indudable mi apoyo a la agenda de igualdad y decencia del Ejecutivo.

Categórico sostuvo que al IMSS no se le deben regatear recursos; hay que defender a los trabajadores de la salud, porque están en condiciones de heroísmo, pero sin lujos y deben ser reconocidos y respaldados por un gobierno que se progresista, humano y que atienda la igualdad.

Dijo que el presidente critica las sociedades de consumo y mercado, esas que ha construido el neoliberalismo, pero yo soy liberal. Si los niños no van a la escuela, no hay problema, pero si los niños van al hospital y no tienen medicinas se pueden morir. Es inhumano quitarle dinero a la salud.

El senador morenista no desconoce que la crisis la hereda el gobierno de López Obrador. Hay, dijo, una herencia maldita que dejó el PRI en el sistema de salud: lo hiciéron las ladronerías que daban agua en lugar de medicina en Veracruz y los gobernadores que robaron los recursos del Seguro Popular en lugar de darle instrumental y herramientas a los hospitales.

Martínez Cázares puso en claro que su renuncia al IMSS no fue una sorpresa para el Presidente López Obrador ni para el coordinador de MORENA, Ricardo Monreal, debido a que antes les había informado su decisión desde una semana antes.

Agregó que el IMSS es mucho más que Germán Martínez y refirió que su sucesor, Zoé Robledo, hará un buen trabajo, porque si bien no es doctor “es un buen muchacho que tiene sensibilidad social”.

Casualmente la prensa local publicó que en la reunión que tuviéron los organismos empresariales de Matamoros con el delgado federal del IMSS en Tamaulipas le urgiéron que se mejoren las atenciones médicas y le externaron su preocupación sobre las deficiencias que existen actualmente en los hospitales y clínicas del Seguro Social.

El presidente de la Canacintra en ésta ciudad fronteriza, Rogelio García Treviño, destacó que además exhortaron al delegado que sea el vínculo con el Gobierno Federal para que los recursos que ingresan al IMSS, que son aportaciones entre los trabajadores y empresas, no los destinen para otros programas de ayuda social, ya que éstos recursos no son impuestos y deben ser utilizados para el mantenimiento y mejora de las unidades del IMSS.

El sector empresarial de país a casi siete meses de haber arrancado el nuevo gobierno, como que empieza a hablar claro, así lo creemos ya que la COPARMEX a través de un comunicado apunta que la promesa del gobierno federal de reducir la violencia y lo delitos como principal demanda social, solo podrá concretarse en tanto, desde la misma Administración pública, progresen la aplicación del Estado de Derecho, la certeza jurídica y la confianza en las decisiones presidenciales.

Establecen que generar certidumbre un día y desconfianza al otro por decisiones tomadas sin ningún rigor, solo alientan la desesperanza, poco o nada aportan a una gobernabilidad democrática y, sobre todo, la mayor parte de la factura la pagan aquellos miembros de la sociedad que menos tienen.

Es de dar risa al que sea que el presidente López Obrador asegure que el tema del sargazo en las playas de Quintana Roo “se magnificó” para afectar su gobierno. Aunque el problema también lo pudo haber atribuído a anteriores gobiernos, como lo ha hecho en lo que va de su gobierno. Que difícil ha de ser el gobernar a un país con es rústica mentalidad.

Que duro le pegó a Reynosa la tormenta que el lunes dejó inundaciones e intensas corrientes de agua en la zona fronteriza con el estado de Texas. A decir verdad nos dio gustó ver como el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se apersonó en es su ciudad natal para por si mismo hacer una somera evaluación de los daños ya que la corriente arrastró vehículos y ocasionó inundaciones en las principales vialidades, en maquiladoras y el área de urgencias del Hospital General de la Zona Número 15 del IMSS. Para acabarla de atrasar.

Será posible que el presidente López Obrador le haya pedido al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se disculpara con los polícías federales por haberles llamado “fifís” siendo que fue el mismo mandatario nacional el que puso en voga ese calificativo en su gobierno. Luego aclaró que los “Fifis” son los junior, el conservador, el hipócrita , fantoche y corrupto, catálogo que no incluye a los policías federales, Bendito sea Dios.

Finalmente el Juez de Control, Joel de Jesús Garduño, encontró los elementos suficientes para vincular a proceso al sacerdote Francisco Javier “N”, imputado en el homicidio del diácono Leonardo Avendaño y fijó como plazo tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual el religioso permanecerá en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Con miras a llevar beneficios a la juventud de Tamaulipas, la UAT y el CONALEP firmaron un convenio de colaboración en materia académica, científica, cultural y deportiva, habiendo presidido la ceremonia del acuerdo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, con el director general del Colegio de Educación Profesional,Técnica, Agustín de la Huerta Mejía, ceremonia que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Rectoria de la UAT en ésta ciudad capital del estado.

En el documento mencionado quedaron establecidas las bases generales para desarrollar programas específicos, en una colaboración que podrá concretarse en todos los campos y disciplinas de interés y competencia común entre ambas instituciones.

En su mensaje Suárez Fernández refrendó la disposición de vincular a la casa de estudios con instituciones de todos los niveles de educación en el estado, fortaleciendo alianzas estratégicas en beneficio de los estudiantes y académicos.

Por su parte De la Huerta Mejía agradeció al rector de la UAT por la apertura que ha dado al Conalep, lo que permitirá hacer sinergias, unir fortalezas y compartir experiencias mediante convenios específicos en los distintos rubros. Y vamos por más.

