“RECUPERA GOBERNADOR, TERRENOS EN PLAYA MIRAMAR”…”

X.-NO PERMITIREMOS MAS ABUSOS DE PARTICULARES, SENTENCIÓ

X.-EL OBJETIVO ES FOMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN MADERO

EL GOBERNADOR de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue tajante y certero al señalar que, en mi Gobierno “no vamos a permitir o tolerar” más abusos de particulares”, motivo por el cual ayer en la Playa Miramar de ciudad Madero, el mandatario tamaulipeco, “obró por recuperar alrededor de 6 hectáreas”, cuyos terrenos estaban en manos de actores políticos de gobiernos estatales y municipales del pasado, no descartándose “la posibilidad de obrar en el marco de la ley” contra quienes con “documentos falsos”, se apropiaron de esos predios que son propiedad del Estado.

ESTA ACCIÓN, instrumentada por el Gobernador García Cabeza de Vaca, con toda certeza, representa lo que puede ser el inicio para todo el estado y muy especialmente, allá en la zona sur de Tamaulipas “el detonante económico y turístico”, para de esta manera “fomentar la inversión extranjera en aquella zona de la playa Miramar”. Y por ello, repito y reitero, no se descarta la recuperaron de más terrenos propiedad del estado, los que aún permanecen en manos de políticos oportunistas, a los que habrán de requerir por los medios legales, si es necesario. Así lo dejó plasmado el gobernante tamaulipeco.

LO ESENCIALMENTE reprobable e inadmisible, dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es que, “los políticos de los gobiernos pasados”, abusando del poder que tuvieron en sus manos, se adjudicaron indebidamente los terrenos que hoy estamos recuperando, porque lo que es del estado, lo vamos a defender y recuperar, porque sencillamente, esos predios no son de ellos y no tenían por qué tenerlos como de su propiedad, acotó el Ejecutivo Estatal.

POR LO PRONTO hemos recuperado 6 hectáreas, dijo el Gobernador, “pero hay más terrenos que son del estado” y, ya indagamos sobre ello y vamos por esos predios que son del gobierno de Tamaulipas y no de los políticos del pretérito, a cuyos poseedores, se les advierte que, “tendrán que regresar lo que no es suyo”, pero de no hacerlo con voluntad, serán recuperados en el marco de la ley, dejándose entrever que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “tiene la firme convicción de recuperar”, todos los lotes que hay a lo largo y ancho de Tamaulipas y que son propiedad del estado, así lo remarcó.

LA POSTURA del Gobernador en este sentido, “es generar confianza y certeza”, repito, para detonar nuevas inversiones”, por su anhelo y deseo de fomentar “la Industria sin chimeneas (el turismo), por lo que, la decisión del mandatario tamaulipeco, “es la de abrir las puertas, a nuevas oportunidades de inversión”, para así fortalecer el desarrollo social y naturalmente, el crecimiento incluyente.

Y POR ESTE motivo, en un acto de justicia, el gobernador García Cabeza de Vaca, con esta clase de acciones legales, de tajo, “le cierra la puerta a la impunidad y los abusos del pasado”, para que hoy, se le devuelva a las familias tamaulipecas, “los sitios de atractivo natural”, los que en años atrás, dijo, “nos intentaron arrebatar para beneficio económico de unos cuantos” y por eso recalcó “iremos por mas predios que son del estado, sentenció.

Y SI VAMOS por muchas más hectáreas, agregó enfático el Lic. García Cabeza de Vaca, es para recuperarlas y por supuesto, favorecer a las familias tamaulipecas, porque tiene que entenderse que, lo que es del estado, “no tiene por qué estar en manos ajenas”, aludiendo el Ejecutivo Estatal que, la superficie recuperada en la Playa Miramar de ciudad Madero, consta de 5 lotes urbanos, lo que será formidable para detonar la industria hotelera en esa zona turística del sur de Tamaulipas.

Y CON ESTE importante logró, subrayó el gobernante tamaulipeco, se tendrá la oportunidad de también fomentar al sector restaurantero y comercial, con cuyo detalle, expresó Cabeza de Vaca, se fomentará en gran dimensión “la vocación turística de la Playa Miramar”, de la que dijo, es considerada como la segunda más visitada en toda la geografía nacional y es además “uno de los principales destinos del Golfo de México”, lo que por obviedad, vendrá a consolidar a la Industria Turística de la zona conurbada del sur del estado.

AFORTUNADAMENTE, puntualizó el gobernador que, los terrenos de las y los tamaulipecos, “ya no estarán más en manos de particulares”, es decir, de aquellos políticos que se los habían robado, haciendo uso y gala de documentos apócrifos, enfatizando Cabeza de Vaca que, con estos lotes recuperados en la Playa Miramar, se dará la oportunidad a comerciantes y empresarios locales, para invertir en nuevos negocios y fortalecer el comercio y el turismo, en esta tan importante zona de diversión para el turismo nacional y extranjero.

PARA CONCLUIR, el Secretario de Turismo de Tamaulipas Fernando Olivera Rocha dijo que, por el rubro de atracción de inversiones, se estima una derrama económica formidable que, oscila entre los 800 y un mil millones de pesos, por concepto de proyectos en la rama tradicional hotelera y, entre otras cosas, se tendrá margen a la construcción de condominios, viviendas y centros comerciales, con lo que se lograría sumar entre 500 y 700 nuevos cuartos de hotel y 50 condominios y por supuesto, lo más esencial, “la generación de un mil cien empleos”, para este centro turístico de la Playa Miramar en ciudad Madero.

