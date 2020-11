PUNTO DE VISTA…..!

Por Guadalupe E. González

RECURSOS SI LLEGAN A TIEMPO, PERO “SON INJUSTOS E INSUFICIENTES”: GERARDO PEÑA

X.-LÍDER DEL CONGRESO, PONE EN SU LUGAR A DIPUTADOS DE MORENA

TAJANTE, certero y sin cortapisas, el Presidente del Congreso de Tamaulipas Diputado Gerardo Peña Flores, “puso en su lugar a los diputados de Morena”, al confirmarles que, los recursos que la Federación envía al Estado, ¡si llegan a tiempo!, “pero el debate, no es si llegan o no a tiempo”, sino que, los recursos asignados a nuestro estado, “son injustos e insuficientes”, se los digo, para que no vengan a esta tribuna “a ejercer amenazas sin sustento”, porque ustedes, están aquí por las y los tamaulipecos, a ellos se deben y por esta razón, “deberían sumarse”, al proyecto de nuestro gobernador, sobre “el reclamo de Justicia Presupuestal”.

AL DIRIGIRSE el líder del Congreso a la Diputada Edna Rivera, remarcó: ¡acaso no te das cuenta! que, esos grupos de maestros, químicos y pescadores que a ti te hablan, ¡también hablan con nosotros! .Y si te empeñas en hacerles ver que, la respuesta que dio el señor Gobernador “que sí de los recursos se le debía algo a Tamaulipas”, la respuesta del Sr. Gobernador es que, “si llegan a tiempo”, porque esa es la obligación del Gobierno Central. Pero lo que no les informaste es que, “TALES RECURSOS SON INSUFICIENTES”, eso es lo que, las y los tamaulipecos deben saber, “pero eso, no se los dijiste”. Y debemos decírselos Edna, porque el reclamo a la Federación de más recursos, “es para atender las más elementales necesidades de nuestras familias tamaulipecas”.

EN OTRA parte de su mensaje, el Jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Diputado Gerardo Peña Flores dijo: “me parece que se pierde de vista” que, en el Ejecutivo Estatal, “tenemos a un líder que se preocupa” por los tamaulipecos. No es alguien que está obrando para bien de él, lo dije unos días antes, porque él, ya es Gobernador. Incluso él, no quisiera tener ningún tipo de reprimenda, como lo hacen ustedes “cada vez que toman esta tribuna” y se la pasan amenazando de manera incisiva, lo que en mi punto de vista, no se vale, remató.

LUEGO señaló el líder congresista que, los diputados locales de Morena, “parece que no se dieron cuenta de los que acaba de pasar en Hidalgo y Coahuila”, donde otro partido fue el que les ganó, lo que además, lamento por mi partido. Pero ustedes vienen lo dicen y lo presumen y amenazan ¡ya basta de eso!, sentenció el Diputado Peña Flores.

ENSEGUIDA, EL Diputado Presidente del Congreso, instó a los Diputados locales Morenos, expresándoles: Reconozcan que la lucha que se está dando, “respecto a la Justicia presupuestal, para nuestro estado”, es para el bien de las y los tamaulipecos, ¡eso los hemos dicho una y otra vez”! . Y que se entienda que, “el dinero, no se está pidiendo que llegue a las arcas del estado”. Pero “si se pide y exige que llegue a Tamaulipas” a través de la infraestructura y de los diferentes temas que, “son urgentes y necesarios”, como los casos de los pluviales en Reynosa y Matamoros, “para que nunca más se vuelvan a inundar esas ciudades”, como también son los problemas pluviales de Madero y Tampico y cuyas comunidades, tampoco se inunden, puntualizó.

EL RECLAMO de “justicia presupuestal”, abundó el Diputado Gerardo Peña, es también para “la construcción de la carretera costera que es fundamental”, a fin de que el turismo y el desarrollo del sur de Tamaulipas, “siga creciendo como en los últimos tres años”, rompiéndose records. E igualmente, “atenderse el problema del agua en ciudad Victoria”, sin olvidar, la necesidad de modernizar los puentes internacionales en Nuevo Laredo, estos son problemas que como tamaulipecos, tenemos que solucionar.

USTEDES, (los diputados de Morena), agregó enfático el dirigente del Congreso, “me parece que responden a un interés del centro del país”, olvidándoseles que, son las y los tamaulipecos, los que los tienen aquí, como a nosotros. Por ello, los convocó a que vean y sientan a nuestro estado. ¡Quieran a Tamaulipas!. : Y reconozcan que hay un Ejecutivo Estatal que, está luchando por mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos, finalizó.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]



]