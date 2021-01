PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Reelección y auto-destapes pintan el horizonte electoral

< Pilar al frente de obras de mejoramiento vial

< Priistas empiezan a dar color, aunque muy pálido

1.- Ahí tiene que de 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 446 buscarán su reelección, es un número demasiado alto que pone en riesgo el trabajo legislativo, porque obviamente van a descuidar su responsabilidad, sobre todo porque no se tomaron las medidas pertinentes al no crear las leyes secundarias adecuadas y oportunas, dejando en manos del INE las decisiones que van a causar un descontrol.

Porque mire Usted, a estos señores se les permite mantenerse en el puesto durante el periodo de campaña, está a su elección pedir o no licencia. Obviamente nadie quiere pedir licencia porque no quieren dejar de cobrar, y aquí viene la otra incongruencia, van a hacer campaña y seguir siendo diputados, hasta ahí está bien, siempre y cuando renuncien a su sueldo, porque cobrar las jugosas percepciones que tienen asignadas rompe el principio de equidad con sus oponentes que no ocupan una curul y no tienen acceso a ciertos apoyos extras, y la percepción salarial, eso de entrada es violatorio a la ley electoral.

En el caso de Tamaulipas el 100 % de sus diputados de mayoría, que son 9, y dos plurinominales, presentaron su “carta de intención para participar en el proceso electoral federal 2020-2021 para su elección consecutiva”, es decir 11 levantaron la mano, puede darse el caso de que su partido tenga otro candidato y ahí se puede generar otro conflicto que tendría que resolverse en los tribunales, pero suponiendo sin conceder que en el caso de Tamaulipas los once que pretenden reelegirse pasen sin problema, serían los siguientes.

Del PAN buscarán la reelección, José Salvador Rosas Quintanilla del Distrito 1; Mario Alberto Ramos Tamez por el 5º Distrito y Vicente Javier Verástegui Ostos por el 6º Distrito; por el PRI, la plurinominal Mariana Rodríguez Mier y Terán y que ahora buscará la curul por mayoría.

Identificados con la 4ª Transparencia, van por un segundo periodo los 6 que llegaron con la ola del 2018 impulsada por el entonces candidato presidencial López Obrador., ellos son, Olga Juliana Elizondo Guerra del PT, por el 2o distrito con sede en Reynosa; por el PES Héctor Joel Villegas González del 3er distrito con cabecera en Río Bravo; anote usted también a Adriana Lozano Rodríguez del PES por el 4º distrito de Matamoros; Erasmo González Robledo del 7º distrito de Cd. Madero.

Una más, es Olga Patricia Sosa Ruiz del 8º distrito de Tampico, proviene de la Coalición “Juntos haremos historia” y aunque su partido fue el PES, hoy sin registro, podrá participar bajo las siglas de Morena por formar parte de la alianza ya referida, no podía faltar Armando Zertuche que era morenista, pero hoy pertenece al PT, buscará repetir por el 9º distrito con cabecera en Reynosa.

Dejamos al final a la traidora Nohemí Alemán Hernández, quien obtuvo la diputación plurinominal por el PAN y renunció a ese partido para irse a Morena, de ser aceptado su registro se estará violando la Ley Electoral, ya que Usted recordará que sólo pueden buscar la reelección por su partido de origen que es Acción Nacional y en este caso el partido guinda al que ahora pertenece no puede registrarla, pero ella ya está “enlistada” aparece en el siguiente enlace, http://eleccionconsecutiva.diputados.gob.mx/contendientes, que corresponde a la Cámara de Diputados, la cual reporta las solicitudes que ha recibido, y doña Nohemí quizá no está enterada de la limitación que hoy tiene.

Asi las cosas en esta nueva modalidad que tendrá sus repercusiones en el trabajo legislativo, puede registrarse igualmente en el caso del Congreso local, si como en el órgano federal, entra la fiebre reeleccionista en el 100 % de los casos.

En ocasiones anteriores los diputados que buscaron ser alcaldes abandonaron la curul y se llamó al suplente, eso funcionaba porque no eran muchos, y los que ya tenían la experiencia sostenían el engranaje legislativo, pero un “noviciado” total en etapa tan avanzada del calendario obviamente hará sus estragos.

2.- En el inicio del Nuevo Año, la alcaldesa victorense, María del Pilar Gómez Leal emprendió con mayores ánimos los programas de servicios y rehabilitación de calles, con metas precisas y trabajando con personal del municipio, es decir evita la contratación de servicios externos que representan mayores gastos y por el contrario está dando un mayor aprovechamiento a la mano de obra de que dispone la institución.

En esta semana cuadrillas del Municipio de Victoria llevan a cabo obras de bacheo en cinco mil metros lineales. Por órdenes expresas de la alcaldesa María del Pilar Gómez se inició el año a todo vapor, para lograr avances sustanciales en el propósito de hacer transitables las principales arterias de la ciudad, así como las entradas de las colonias, las calles que conectan a las escuelas y centros de mayor actividad de los victorenses.

Como Usted sabe la nueva administración inició el 1 de octubre y tan sólo el año pasado llevó a cabo la rehabilitación de más de 42 mil metros lineales de calles en diferentes puntos de la ciudad, uno de esos puntos fue la Justo Sierra, frente al IMSS tan sólo ahí fueron 10 mil metros de pavimentación.

3.- Por otra parte, los priistas empiezan a dar color, aunque un color muy pálido en su mayoría porque son elementos muy jóvenes, otros no tanto pero desconocidos, la juventud puede ser positiva, pero con el inconveniente de que su imagen no trasciende más allá de su código postal, y eso en las condiciones de extrema dificultad que presenta el partido, no le ayuda a su recuperación.

La mayoría son candidaturas que no contribuirán ni siquiera a acumular votos para retener su registro y sobre todo para lograr prerrogativas importantes para futuros comicios. Las excepciones están en el 1º y el 5º Distrito con cabecera en Nuevo Laredo y en Cd. Victoria, y para de contar.

En Nuevo Laredo hay tres elementos, dos de ellos con presencia, es el caso de Ramiro Ramos Salinas, aunque nunca ha disputado un cargo en las urnas, presidió el Comité Directivo Estatal del Tricolor y la Junta de Coordinación Política del Congreso local y su diputación fue por la vía plurinominal. La otra opción es su esposa Antonia Mónica García Vázquez, exalcaldesa, exdiputada federal, presidenta del PRI municipal y regidora en la actual administración. El tercer elemento proviene del movimiento juvenil de PRI, Eimy Barreto.

En el caso del 5º Distrito hay dos elementos, entre los que tendrá que elegir el partido, ellos son Enrique Cárdenas del Avellano y Mariana Rodríguez Mier y Terán, que ya han presentado sendas cartas de intención. El ingeniero no necesita presentación y sobre todo acumula victorias obtenidas en condiciones difíciles, fue el caso de la alcaldía de Victoria donde tuvo la oposición del entonces gobernador Cavazos Lerma quien apoyó a Lydia Madero y está casi le gana la elección a ECA.

También fue el caso de la elección de la diputación federal por el 6º Distrito con cabecera en el Mante, también cuesta arriba y logró la victoria, en fin ECA es hombre de retos y este sería uno muy importante, no sólo porque se juega la posibilidad de convertirse en candidato a gobernador, sino porque tal como se observa el panorama podría estar compitiendo con Felipe Garza Narváez, quien ya anda en la Cd de México tramitando su posible candidatura por Morena, también por el 5º Distrito.

En fin hay muchas cosas por definir, es el caso del PAN donde por un lado tiene la opción de Arturo Soto Alemán para el 5º Distrito y por otra parte, hay una carta de intención del actual diputado Mario Alberto Ramos Tamez que se manifiesta listo para buscar la reelección en el mismo distrito. En Nuevo Laredo también no está definido el rumbo, aunque Salvador Rosas solicitó reelección, puede jugar para la alcaldía y así están muchos casos que aún no toman forma.

La realidad es que el 89.2 % de los diputados federales están solicitando reelección y no se ve factible aprobar todas, sin poner en riesgo la competitividad legislativa, se imagina usted un 90.8 % de novatos aprendiendo a las carreras la marcha del foro más importante en la toma de decisiones y conducción del país.

El espacio se agotó, cerramos el tema de los priistas con aspiraciones y que han presentado solicitud para ser candidatos, ellos son hasta ahora, Dinora Guerra por el 2º distrito de Reynosa; Martha Alicia Jiménez por el 3º de Río Bravo; Yanín García por el 4º de Matamoros; Sigfrido Peña 6º de Mante; José Barragán 7º de Madero; en el 8º de Tampico hay dos aspirantes Alejandro Rubio y Gina Barrios; en el 9º de Reynosa Ingrid Ortiz. Todos sin excepción tendrán que sostener un examen de conocimientos que necesitan aprobar para ser tomados en cuenta.