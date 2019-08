Tendencias

Oscar Contreras Nava

Reformas son la nueva Constitución: AMLO

Después de conocer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en reunión privada con legisladores de Morena, confirmamos que no se encuentra en sus cabales y es urgente que sus legisladores le soliciten que se haga un antidoping, un examen psiquiátrico y le pongan vigilancia médica permanente.

Y es que AMLO les dijo que las “reformas –hechas- equivalen a nueva constitución” lo que es un disparate, porque una constitución no la hace una persona, se construye con el diálogo y consenso de la sociedad, sectores productivos y sociales del país y lo que MORENA hizo en este año fueron reformas ordenas por López Obrador, quien con esta expresión vemos que se cree El Gran Legislador, El Supremo y el Omnipotente lo cual no está nada bien.

Esto nos demuestra que el ego del mandatario es más grande que México y que todo lo que hace le da una connotación de grandeza, de cambio en la historia lo cual no es real, porque estamos peor que antes y no se ve como le hará para salir de la gran crisis económica, social y política que se acerca y en la que actualmente nos encontramos.

Es por ello que seguiremos insistiendo que Andrés Manuel López Obrador no está en sus cabales, no es coherente y su visión de lo que hace no se encuentra dentro de la realidad porque sólo él y sus fanáticos que aún lo siguen, la ven viven y defienden a pesar de saber que están equivocados.

Por ejemplo, crecimiento e inversión van a la baja y la inseguridad camina a la alza. así como los migrantes centroamericanos crecen todos los días al igual que los cubanos, africanos, chinos y otros, que viajan a México para ir a la frontera e inscribirse con las autoridades norteamericanas quienes estudian cada uno de los casos.

Del sector salud ni hablamos, López Obrador no ha podido surtir de medicinas a los hospitales del sector público y su venta en el mercado negro ha crecido en todo el país, el gobierno de AMLO en pocas palabras, no ha podido gobernar a México porque no saben cómo hacerlo y él está perdiendo la coherencia, sus cabales y la visión de lo que necesita México. Así de simple.

¡Ah! por cierto, en la reunión que tuvo con los legisladores los amenazó de abandonar MORENA si este partido “se echa a perder” y les pedirá que le cambien de nombre, es decir, si no cumplen lo que dice se sale y les quita el nombre mesiánico que le puso.

Porque para él “cuándo no hay ideales, ni principios, cuando es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, cuando es buscar el cargo a como dé lugar, encolarse, cuando es así los partidos no duran, fracasan.”

¿Qué les parece?

A poco AMLO creía que los legisladores se le unieron no más para serle útil al pueblo de México. ¡Qué bárbaro! A parte de ser ingenuo, idealista ortodoxo e ignorante, ahora sabemos porque no avanza. Esto nos confirma que deben hacerle con urgencia un examen físico, psiquiátrico y en especial un antidoping. Ni más ni menos.

Punto final. El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader acaba de dar una información que dará mucho que hablar porque descubrió que las administraciones municipales del pasado habían reportado 400 calles pavimentadas y no lo hicieron.

Si las calles cuestan más de un millón de pesos el robo a los tampiqueños es de más de 500 millones de pesos por lo que se vuelve necesario que Chucho Nader dé a conocer quiénes son los alcaldes priistas que cometieron este peculado y debe denunciarlos para que le paguen a la sociedad sus abusos.

Si Chucho Nader denuncia a los expresidente es posible que la autoridad no les pueda hacer nada porque existen términos en la ley que se cumplen y esto pudiera ser un ejemplo, pero es importante que los dé a conocer porque varios de ellos andan volver a la política y esto no puede ser… ¿O sí?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/