            < Refuerzos a Yahleel en plena crisis

1.- Llegan los primeros refuerzos al Comité Directivo Estatal del PRI, pero no los económicos, sino los de colaboración que anuncian la reactivación del instituto político, 2 nuevos secretarios, mientras se cocina la renovación en la central campesina y en el máximo organismo femenil.

Será a partir del 19 de noviembre cuando la Presidenta del PRI Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona inicie su recorrido por los 43 comités municipales, antes terminará de renovar las secretarías del Comité Directivo Estatal, al que por lo pronto arriban Carlos González Toral a la Secretaría de Operación Política y Benito Sáenz Barella a la de Acción Electoral, el primero originario de Altamira y el segundo de Reynosa.

También está por definirse el cambio de la presidencia del ONMPRI Tamaulipas, uno de los principales puntales del activismo político Tricolor. Eso sin menoscabo del nada fácil proceso interno de la CNC en su versión estatal, Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, donde el interinato de Jorge Camorlinga Guerra no logró sobrevivir a las presiones de sus compañeros cenecistas.

Renovados esos cuadros Yahleel estará en condiciones de hacer equipo y poner en marcha la maltrecha maquinaria tricolor, pero siempre dispuesta a dar la batalla.

Si bien Claudia Ruiz Massieu ofreció que cada semana estaría en nuestra entidad un enviado del Comité Ejecutivo Nacional, la teleconferencia sostenida este lunes entre la Presidenta Nacional y sus secretarios con el CDE que preside Abdalá Carmona, es un augurio de que habrá conexión directa entre los dos mandos, así sea a través del artificio de la tecnología.

A la par el PRI se sacude las malas vibras, nada como una buena pintada para sacudir el polvo y cambiar el ambiente. Por ahora se están recubriendo las paredes interiores que buena falta le hacía. No, no es que le sobre el dinero al partido, pero se está aprovechando personal inactivo y desde luego es un acto que de alguna manera revela que se pueden hacer muchas cosas con pocos recursos.

2.- Gracias al convenio suscrito entre (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas que beneficiará directamente a esta última institución en una relación de 10 al millar del ejercicio que se realice en infraestructura, nos enteramos que la propuesta de obras que ha presentado la administración de Francisco García Cabeza de Vaca para ser incluido en el programa de inversiones federales supera a los 20 mil millones de pesos.

Al respecto Cecilia del Alto titular de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas manifestó su confianza en que las obras solicitadas sean consideradas para el ejercicio del año próximo, el cual estará concluido y aprobado a más tardar el 31 de diciembre de este mismo año.

Por lo que respecta al convenio de colaboración firmado por el gobernador y su señora esposa, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, y el Presidente de la CMIC a nivel nacional, Eduardo Ramírez Leal es de efectos invaluables, ya que la proporción de aportar 10 pesos por cada millar por cada obra del programa institucional, aportará recursos que vendrán a fortalecer proyectos de la administración estatal, entre ellos programas y obras de ambos entes públicos.

Como para que no queden cabos sueltos también firmaron con testigos las Secretarias de Obras Públicas y la de Finanzas, que serán quienes darán seguimiento para que el convenio se cumpla a la letra.

Durante el acto de protocolización del referido convenio, el gobernador García Cabeza de Vaca agradeció “la generosidad de los constructores para que parte de los contratos que realiza el Gobierno del Estado (el 10 al millar), se vaya a un fideicomiso al que la administración estatal aportará más recursos para hacer proyectos, que nos van a permitir hacer la planificación adecuada de Tamaulipas”.

3.- El “ruido” que en la Cámara de Diputados se ha hecho en torno a la tentativa asistencia de Nicolás Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, ya debe de haber llegado al escritorio del Presidente Venezolano, motivo suficiente para que no hiciera acto de presencia. Cualquier persona con un mínimo de urbanidad política no asiste a donde, de ante mano sabe que no será bien recibido.

No hay Estado Mayor Presidencial a partir del 1º de diciembre y será el ejército el encargado de proteger a los jefes de estado que acudan a la ceremonia de referencia. Qué necesidad hay de exponer al Presidente Maduro a una eventual reprimenda del respetable.

Por otra parte, el PAN confirma su postura de real oposición a MORENA en el Congreso de la Unión, en diferentes temas ha sido la voz principal que enfrenta desde el bando opuesto al partido mayoritario, lo hizo ahora en el tema del Presidente Maduro para el que pidió se le retire la invitación a la toma de protesta de López Obrador.

Quizá sea pose, pero la bancada del PRI ni siquiera por estrategia abre la boca para contradecir a su principal oponente en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Está desperdiciando el escenario nacional que lo pudiera revindicar o cuando menos abrir camino, el de una real oposición. Las bancadas tricolores del Congreso de la Unión tienen doblada la cerviz, seguramente ese es el trato para que el gobierno saliente no tenga problemas con el Auditor Superior de la Federación.

Igualito que ocurrió en Tamaulipas.

Una lástima, porque no supieron ser gobierno y ahora no parecen tener escuela para aprender a ser oposición.