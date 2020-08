EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Refuta Maki ‘a difamadores’

En un enérgico posicionamiento frente “a los difamadores de siempre”, la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, rechazó categóricamente estar involucrada en el escándalo de los sobornos del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN a legisladores para sacar adelante la Reforma energética.

“Los difamadores de siempre, ponen en una página que yo recibí dinero a cambio de votar a favor de la Reforma Energética, ¡mienten! Ni conozco al Sr. LOZOYA y niego rotundamente haber recibido algo por votar a favor o en contra de cualquier reforma o instrumento legislativo”, posteó en su espacio de redes la presidente municipal de aquella frontera.

Y es que, “los difamadores de siempre” a los que se refirió MAKI en Facebook, postearon en redes una “fake news” en la que citan una presunta declaración de LOZOYA AUSTIN que involucra a la primera autoridad de Reynosa, como parte de los legisladores que recibieron dinero a cambio de su voto a favor de la Reforma Energética.

Este es el texto difamatorio:

[-“Emilio Lozoya declaró que Maki Ortíz recibió 1.8 millones de pesos por votar a favor de la reforma cuando fue Senadora.

“El caso Lozoya sigue sacando a la luz más políticos involucrados en este escándalo de sobornos hacia los Diputados y Senadores.

“En esta ocasión la alcaldesa de esta ciudad fronteriza, resultó estar involucrada, ya que fuentes extraoficiales informaron que Emilio Lozoya, proporcionó un video de 19 minutos ante las autoridades, donde sostiene una plática con la entonces senadora y ahora presidente municipal de Reynosa, Maki Ortiz”-].

… A LA GUBERNATURA

Y es que, en realidad, la presidenta municipal MAKI ORTIZ es visualizada por propios y extraños como la “carta fuerte” del PAN para contender como candidata a la gubernatura el 2022, de ahí que enemigos emboscados y ocultos en la oscuridad del anonimato, pretendan demeritar su obra y su perfil utilizando como armas de ataque la mentira y la difamación.

Ante ese ataque artero, MAKI da la cara y expone al escrutinio público su perfil y su trayectoria, pues no es la primera vez que sus malquerientes intentan destruir su obra y su imagen con un instrumento tan blandengue como la mentira, pues detrás del mensaje cargado de venenoso rencor, se esconde el temor de que su partido la postule a la gubernatura el 2022.

Y también, -¿por qué no?- por temor a que el 2021 su voz y su opinión política resulten decisivas y determinantes para la postulación de candidatos del PAN a presidente municipal de Reynosa, diputaciones locales y diputaciones federales?

¿No lo cree usted?

CdeV, GIRA POR REYNOSA

A propósito de Reynosa, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, realizó una gira de supervisión de obras en esta frontera, en la que visitó los espacios en donde se construyen el Centro de Convenciones de la ciudad y el Centro de Alto Rendimiento para deportistas.

El Centro de Convenciones de Reynosa actualmente registra un avance de 62 por ciento y, una vez concluido, permitirá fortalecer la vocación de turismo de negocios de la ciudad y del estado, además de ampliar la oferta de espacios para la organización y celebración de eventos de talla nacional e internacional.

Esta construcción, que se encuentra ubicada junto al Parque Cultural Reynosa, se realiza con una inversión de $556 millones de pesos y se estima que estará en condiciones de operar durante el primer semestre del 2021.

Por otra parte, el Centro de Alto Rendimiento de Reynosa, que beneficiará a 3 mil deportistas de la región que requieren de instalaciones especializadas para practicar sus disciplinas, registra 64 por ciento de avance físico y contará con una pista de atletismo, cancha de futbol, baños, cisterna y estacionamiento, en lo que se invierten más de $62 millones de pesos.

GARCÍA CABEZA DE VACA también realizó un recorrido en las instalaciones de la base del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

FILTROS SANITARIOS

¡Ah, por cierto!, el Gobierno Municipal de Reynosa dio a conocer por parte del Consejo de Seguridad en Salud, que los filtros sanitarios son una medida obligatoria para ingresar a todo tipo de establecimiento que debe contar con gel antibacterial y termómetro.

La instalación de éstos es necesaria para el control de COVID-19, al ingresar a lugares de atención al público, donde el usuario también debe cumplir con el uso de cubrebocas y tener disposición para la toma de temperatura y uso del gel.

Es vital utilizar los filtros de cada negocio, oficina o lugar público, una medida obligatoria emitida por el Gobierno de Tamaulipas y que es impulsada por el Ayuntamiento, con la finalidad de contener el avance del virus SARS-CoV2.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Al mismo tiempo, el Gobierno Municipal invitó a protegerse y proteger a los demás: “¡Quédate En Casa!, la distancia social es la regla principal para evitar la propagación, contagio y fallecimientos por COVID-19”.

La distancia social significa, no visitar a nadie que no viva contigo, respetar las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud, no rompe el vínculo afectivo y si previene enfermar a los seres queridos.

De otro lado, deje compartirle que este lunes a temprana hora, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ visitó las colonias Independencia y Xochimilco, para supervisar las obras de pavimentación que se ejecutan con el apoyo del gobierno federal, en beneficio de las familias que viven en colonias marginadas.

En su visita a ese sector de la ciudad, el Presidente Municipal constató los avances de los nuevos accesos que se construye con una inversión superior a los 4 millones 400 mil pesos.

En la colonia Independencia se pavimenta la calle Insurgentes, en el tramo de Carta Magna a Declaración de Principios, obra que se ejecuta con una inversión de 2 millones 492 mil 245 pesos.

En ese sector, los vecinos salieron de sus domicilios para saludar al Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ y agradecerle la pavimentación de la calle, porque por muchos años esperaron un gobierno que atendiera sus necesidades, entre ellas la pavimentación.

Comentaron que esta colonia tiene aproximadamente cuatro décadas de que fue fundada y aún tiene calles sin pavimento, por este motivo los habitantes de la calle Insurgentes y todos los que utilizan este acceso para movilizarse están muy contentos con el trabajo que realiza el Gobierno Municipal de Matamoros.

Durante su gira de trabajo el Presidente Municipal también visitó la colonia Xochimilco para supervisar el avance de la calle Xochimilco en el tramo de Reforma Sur a Insurgentes que se ejecuta con una inversión de un millón 973 mil 380 pesos.

RIVAS ENTREGA LIBROS

Mientras que en Nuevo Laredo, con el propósito de garantizar que el alumnado de primarias y secundarias cuente con los libros de apoyo gratuitos al inicio del nuevo ciclo escolar, el gobierno municipal aceleró la distribución del material para concluir con la entrega este viernes 22 de agosto.

El compromiso es que las y los alumnos de primaria y secundaria cuenten con el material didáctico al inicio de clases, mencionó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, en el Lunes de Informe virtual.

“El gobierno municipal acelera la entrega de libros de apoyo gratuitos para que los alumnos tengan el material en tiempo y forma este próximo 24 de agosto, para cumplir con la meta tenemos solamente esta semana, no descansaremos hasta que quede cubierto hasta el último plantel”, señaló.

En este contexto, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, MIGUEL JÁUREGUI SALAZAR, reiteró el compromiso de terminar la distribución del material la tarde de este viernes 22 de agosto.

“El presidente nos ha pedido que estemos muy pendientes desde primera hora a lo largo de esta semana para hacer la entrega del cien por ciento de los libros, hasta el día de hoy se han entregado 30 mil paquetes”, dijo.

RIVAS CUÉLLAR manifestó que su gobierno apuesta a la educación, por lo que los libros de apoyo se suman al programa de Becas y a la entrega de paquetes de útiles escolares, mochilas y loncheras para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 227 nuevos casos de COVID-19, correspondientes a muestras del 15 de agosto, con los cuales el conteo oficial asciende a 21,282 positivos confirmados, de los cuales 16,184 se han recuperado y 1,492 han fallecido-].

‘CHUCHO’: MATERIAL A ESCUELAS

En Tampico, entre tanto, en beneficio de más de 160 escuelas y 44 oficinas del sector educativo, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó este lunes, la entrega de material de limpieza y desinfección a los representantes y autoridades escolares para su distribución en cada plantel con el fin de garantizar su limpieza, previo al proceso de entrega de los libros de texto correspondientes al nuevo ciclo escolar.

En una sencilla ceremonia, efectuada en la Casa de la Cultura, a la que asistieron los Diputados Locales ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN, así como representantes del sector educativo, el jefe de la comuna señaló que ante la situación de emergencia sanitaria, es importante fortalecer las acciones preventivas para reducir los riesgos de contagios, por ello afirmó que ante el inminente proceso de entrega del material didáctico, se distribuirá a cada institución escolar un completo kit de limpieza y desinfección.

«En el tema sanitario debemos estar siempre un paso adelante, por ello entregamos a todas las escuelas públicas del municipio este material; para que los maestros y padres de familia estén preparados, primero para la etapa de entrega de los libros de texto y también para cuando se dé luz verde para el regreso de los alumnos a las aulas», dijo.

CHUCHO NADER explicó que cada paquete de limpieza incluye cloro, gel antibacterial, germicidas, e insumos diversos como escobas, trapeadores y franelas para garantizar la limpieza en cada una de los más de 200 espacios educativos del sector público.

INE “ACLARA PARADAS”

De otro lado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrará la sesión de arranque formal del Proceso Electoral Federal 2020-2021 el próximo 7 de septiembre, con lo que se dará banderazo de salida a todas las actividades que harán posible la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021.

En las elecciones concurrentes de 2021, cerca de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán votar para elegir a las personas que habrán de ocupar los más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país.

A tres semanas del inicio del Proceso Electoral más grande de la historia, el Instituto Nacional Electoral continúa trabajando para garantizar condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad, así como para salvaguardar el derecho a la salud de toda la ciudadanía, tanto de las y los electores, de quienes fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla, así como de las servidoras y servidores públicos del INE.

Las y los integrantes del Consejo General del INE, rechazaron contundentemente los señalamientos que pretenden debilitar a la institución o atacar a cualquiera de sus integrantes.

Y tras rechazar “descalificaciones que incluso revisten violencia de género hacia nuestras compañeras consejeras y también contra los ataques que buscan vulnerar la honorabilidad de consejeros que han demostrado con nitidez su integridad y compromiso democrático”

Enfatizaron:

“La polarización y la desinformación degradan nuestra vida democrática y por ello, desde el INE, trabajaremos para garantizar las condiciones de contienda política que hagan posible la certeza de nuestros procesos electorales y el voto libre e informado de la ciudadanía”.

CREDENCIAL DE ELECTOR

Por cierto, a partir de ayer lunes 17 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la recepción de solicitudes en los Módulos de Atención Ciudadana para todos los trámites relacionados con la Credencial de Elector, como parte de la reapertura gradual que inició el 3 de agosto pasado.

En esta segunda etapa se abrirá el total de módulos fijos (487) para que, de manera adicional al trámite de entrega de credenciales, las personas mayores de 18 años puedan agendar una cita para tramitar su Credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos y renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia.

300 MAESTROS EXIGEN PAGO

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigió el pago de adeudos a poco más de 300 maestros de educación básica que cubrieron grupos de forma temporal por necesidades del servicio y a quienes la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros federal, se negó a autorizar.

La Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, destacó la responsabilidad y vocación de las y los maestros que comprometidos con los alumnos de nivel básica, desarrollaron bajo diferentes circunstancias el ciclo escolar, pero cuestionó el actuar de la autoridad federal y la misma USICAMM, que ahora omite el pago a los docentes.

“Estamos exigiendo el pago, ya que el USICAMM no validaba que los compañeros estaban atendiendo los grupos, por ello, demandamos el pago inmediato de esos adeudos, cuya documentación se había entregado en tiempo y forma a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que por cierto ya había hecho algunos pagos”, afirmó.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, dio por concluidas las actividades del curso-taller Diseño Instruccional y desarrollo de aprendizaje, dirigido al personal docente de la casa de estudios.

Al clausurar el programa, el Rector felicitó a los docentes participantes por el esfuerzo y dedicación al actualizarse en nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la enseñanza:

“Estoy seguro que avanzamos muchísimo; así como decimos que en la nueva normalidad hay cosas que desde ahorita serán lo cotidiano, en la docencia aplicaremos mucho más tecnologías de la información en beneficio de nuestros estudiantes”, expresó.

El curso taller forma parte del fortalecimiento de las habilidades de los profesores y facilita el proceso de adaptación hacia la modalidad mixta, aunado a las actividades llevadas a cabo desde el mes de Junio con capacitación docente y la construcción de ambientes de aprendizaje, así como en los Diálogos entre pares durante el mes de Julio.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.