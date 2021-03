Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Regeneración, corrupción de encuestas…

El cuento de las encuestas que lleva a cabo el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, funcionó para las candidaturas a gobernadores que debieron de establecer hace cosa de un mes. Más bien medio funcionó, porque hubo infinidad de desacuerdos entre los grupos que ese partido tiene en las entidades.

Al trasladar el método de presuntas encuestas a las designaciones de candidatos a las presidencias municipales y las diputaciones locales, el resultado es de grandes broncas, desacuerdos, protestas, marchas, rechazo en las designaciones, denuncias y reclamos a las dirigencias estatales porque se dejan manipular por los Delegados que mandó el presidente del comité nacional, Mario Delgado Carrillo. Esto es, la corrupción está presente en las encuestas para designar candidatos.

El peor ejemplo de la manipulación del proceso interno se vivió hace unos días con la determinación que tomó el PMRN para favorecer a Félix Salgado Macedonio con la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, a la que llegó con calzador, por el gran rechazo de las mujeres ya que sus antecedentes en contra de ellas son funestos y aún así el dirigente nacional del partido oficial, tuvo que aguantar las protestas, para cumplir con la instrucción de que, el Senador con licencia fuera encumbrado como candidato.

Respecto a los municipios, el caso más complicado es el de Chihuahua, entidad en la que los militantes verdaderos del PMRN, rechazaron la designación de los candidatos a las alcaldías de la capital del Estado, de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Cruz Pérez Cuéllar, Marco Adán Quezada y Guadalupe Pérez Domínguez, de manera respectiva, rechazo al que se sumaron los regeneracionistas de Delicias, que también están inconformes con el método de encuestas, porque de manera paradójica, de entre los militantes inconformes, que son miles, nadie conoce a alguno que fuera encuestado.

Se mantiene la idea entre la base de invalidar los el procedimiento realizado por el Delegado José Ramón Enríquez Herrera, quien fue alcalde de Durango por el PRI y el PAN y ahora es Senador de Regeneración Nacional de primera minoría, pero, es un panista recalcitrante vestido de guinda.

De ahí la explicación sobre el hecho de que, varios de los candidatos que destapó a principios de este mes de marzo, fueron rechazados por su origen panista, situación que motivó el reclamo de la militancia regeneracionista, porque se percataron de que las encuestas fueron ganadas por precandidatos externos a sabiendas de que, el PMRN, tiene prospectos preparados y calificados para hacer buenas campañas y ganar la elecciones.

La razón de abordar el caso de los chihuahuenses, tiene que ver con los resultados de las encuestas que maneja el Delegado de Mario Delgado Carrillo en Tamaulipas, Lucio Palacios Cordero y que serán dados a conocer esta semana, la última para la nominación de candidatos, porque, desde sábado en adelante será el registro de los seleccionados por todos los partidos ante el Instituto Electoral de la entidad, mismo que revisará que todos los documentos estén conforme a la Ley, para que, de el visto bueno y puedan iniciar las campañas proselitistas después de la primera semana de abril.

Por lo pronto aunque todavía no se tienen los resultados para vista del público, en el grupo de colaboradores que tiene el empresario expriísta, Eduardo Gattás Báez, salió la afirmación de que es el ganador de las encuestas, por tanto entre martes y miércoles será ungido como candidato y no tanto porque fue el primero en enlistarse y trabajar las bases para mejorar las preferencias entre los militantes.

Solo hay que recordar que la capital de Tamaulipas es la que más precandidatos de regeneración tiene para la alcaldía, con decir que hasta Ismael Valdez Álvarez que estuvo en el PRI como responsable del área de Deportes, resultó interesado en ser candidato por regeneración, del mismo modo, el Diputado Roque Hernández Cardona, el empresario de izquierda Enrique Yáñez Reyes y Luis Torre Aliyán, éste último al parecer es quien lleva los números más bajos de la encuesta realizada entre victorenses.

Obvio, es poco creíble y si el resultado es así, debe considerarse como el elemento base para el desacuerdo, porque, con tanta publicidad de anuncios en las calles de Ciudad Victoria, declaraciones y posicionamiento de todo y en todos los sentidos, así como, el respaldo del Senador Ricardo Monreal Ávila deberían ser suficientes para que el profesionista del derecho obtenga más adeptos en la encuesta que Valdez Álvarez y el Diputado con licencia Hernández Cardona, quienes llegaron en la etapa final de la precampaña.

De que habrá inconformidades con el resultado de las encuestas que de a conocer el Delegado Palacios Cordero, serán suficientes para creer que mínimo las bases que reclamarán la exhibición de las encuestas pidan la destitución del representante de Mario Delgado Carrillo, porque obvio que será quien cantee los nombramientos a favor de las personas que serán impuestas desde otras instancias.

Es más el hecho de que este fin de semana el presidente nacional del PMRN, haya aparecido en redes sociales con Carlos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa de Reynosa y lo señale como prospecto a la candidatura para la presidencia municipal de aquella ciudad fronteriza, dejará muy molestos a los otros que buscan esa nominación, en especial el diputado con licencia, Rigoberto Ramos Ordoñez o el diputado federal con licencia que Armando Zertuche Zuani, quien muy confiado en las encuestas a su favor, pidió licencia en la Cámara de Diputados, en lugar de aceptar la propuesta del Partido del Trabajo para que se reeligiera en la curul Federal.

A este habrá de poderle mucho, porque se quedará sin una ni otra chamba y eso que vive uno de los mejores momentos de su carrera política, misma que no le alcanzó para obtener buenos cargos de elección con el PRI del que se sirvió durante muchos años para tener trabajos bien remunerados y de poca responsabilidad.

En Nuevo Laredo también podrían darse casos como los de Chihuahua, si es que no se respalda la designación de la hija de Carlos Enrique Cantú Rosas, Lilia, quien pidió licencia de Diputada, con la seguridad de tener la designación de Regeneración Nacional en la bolsa.

Ahora bien, la situación que priva en Chihuahua y a la cual enfila Tamaulipas tienen una sola raíz, la falta de liderazgos estales que haga valer la condición de militantes que tienen los izquierdistas que dejaron al PRD y otras organizaciones para sumarse al proyecto lópezobradorista que ya está convertido en Gobierno y despacha en el Palacio Nacional.

También se debe a que, los izquierdistas de las entidades más productivas del país, las de norte, no son tan sumisos como los del Distrito Federal o aquellos del sureste, que hacen con ellos, todo aquello que es conveniente para la dirigencia nacional y para los dueños del partido oficial, en tanto que, los del norte del país, no se deja intimidar y protesta, no le hace que sean los menos, es decir, aquellos que llegaron a Regeneración en calidad de fundadores y que tienen todo el derecho de señalar los resultados extraños de las encuestas.

Esta semana es decisiva para la designación de los candidatos del partido del gobierno Federal, no hay apuestas cruzadas de ninguna índole, porque huele a manipulación y al rechazo de proyectos personales y de algunos grupos que llegaron a pensar que eran convenientes para ese partido, sin embargo, al final de cuentas no la hicieron.