Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Regeneración es partido de papel.

Si algo está claro en el caso de la reestructuración de los comités del Partido Regeneración Nacional, es que, comienzan las pugnas internas y con ello la división en cualquier dimensión, además, por todos lados hay caras largas, en lugar de que exista algarabía, porque son el partido en el poder federal.

En su visita a Tamaulipas, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien cuenta con el respaldo del Senador Ricardo Montreal Ávila, llamó a los militantes de su partido a no temer por lo que suceda en el proceso interno para el cual se postula como candidato a quedarse con la presidencia, que por ahora desempeña Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Quizá haya que comenzar por entender que ahora, el partido del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, ya no es de una persona, ahora son varios los que mandan y muchos los que actúan en espera de que, cuando llegue el momento de más elecciones, mínimo estén organizados como partido político que son.

Es sabido por todo mundo que, en las entidades del país no hay regeneracionistas, más bien son los perredistas quienes están al frente del partido que ganó las elecciones presidenciales del año pasado y que, no está preparado para generar movimientos políticos que no sean aprobados por su creador.

Ante la posibilidad de que Mario Delgado Carrillo, quien es Diputado Federal y despacha como mandamás de los legisladores de Regeneración Nacional, pueda ser el candidato del presidente López Obrador para ser dirigente del partido oficial, generó tanto la obligación de los otros que aspiran a trabajar con mayor determinación y desde luego también temor, porque en caso de que el dueño del partido diga que quiere al Legislador en lugar de Polevnsky Gurwitz, todos los demás tendrán que replegarse y esperar que los acontecimientos decanten los proyectos que tren bajo el brazo.

Rojas Díaz, está obligado a buscarle por otro lado, ya que, Senador no será, puesto que Monreal Ávila, de quien es suplente no dejará la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, y tendrá que moverse con sigilo, para evitar que en realidad lo veten y se quede fuera de la grilla, sobre todo porque la dirigencia actual está empeñada en quitarle sus derechos partidistas, porque ha criticado mucho a la encargada de la organización.

Otra cosa que también es evidente, en esto de los regeneracionistas, es que, los manejadores del partido en las entidades, no saben ni que hacer, porque, así como llega uno de la capital del país con proyectos personales deben de atenderle y después aparece otro con cartas de presentación del comité nacional, tienen que hacer lo mismo, por tanto, da la impresión de que la comunicación entre las instancias está interrumpida, rota o bien jamás ha existido.

Enrique Torres Martínez, quien aparece como dirigente estatal de Regeneración, no sabe si hace bien o mal en aparecer al lado de Rojas Díaz, pero, tiene que estar, porque se trata de alguien que vino a dar la cara por el partido en los procesos electorales pasados, incluso, los apantalló, porque trae un vocabulario de mucho ataque contra los adversarios de Regeneración y, sabedor de que está respaldado por el presidente del Senado de la República, piensa que no debe dejarlo solo, así se trate de una simple conferencia de prensa en la que se anuncia que sigue como prospecto a la dirigencia nacional.

El otro puntos es que, quiérase o no, hace mucha falta el abogado José Antonio Leal Doria, quien para desgracia de la organización del partido del presidente López Obrador, falleció el dos de junio, día de la elección para sacar a los nuevos diputados locales, ya que, fue él quien dio forma al trabajo partidista para los proceso tanto del 2018, como de este 2019 y solo él sabía el tipo de compromisos que se hicieron en todas las ciudades de la entidad para que Regeneración tuviese forma de partido.

Torres Martínez, no era el operativo de las cosas, aunque estuvo allí para avalar y respaldar al abogado, pero, de ahí a que pueda responder por la poca estructura que tienen en la entidad, es difícil, es más, hasta debería de promoverse su sustitución en el cargo y en definitiva entregarlo a alguno de los funcionarios del lopezobradurismo, para que puedan mejorarla y que tenga la capacidad de actuar en razón de los lineamientos que salgan de allá mismo.

Esto es que, sin que se vea en forma burda, pero que, el padrino del nuevo dirigente en la entidad, pueda ser el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza González, el Senador Américo Villarreal Guerra, el Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación, Rodolfo González Valderrama o de plano al delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, aunque también puede ser a alguno de los Diputados Federales de regeneración, léase Erasmo González Robledo del sur de la entidad o Armando Zertuche Zuani del norte y sus coasociados de Partido Encuentro Social.

Y es que, aunque sea difícil que lo reconozcan los dirigentes nacionales de regeneración, este es un partido de papel en las entidades del país, por tanto, para hacerlo parecer un partido de verdad, tienen que crearle estructura y establecer una base militante, ya que, los triunfos que ha obtenido en las urnas tienen más que ver con simpatizantes hacia el proyecto del presidente López Obrador, situación que ya no aplica, porque ahora el partido no puede estar descaradamente en sus manos y tiene que hacerlo operativo.

Los otros.

El secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Ariel Longoria García, lleva a cabo un recorrido por varios municipios de la entidad, para entregar a nombre del Gobierno de Tamaulipas semilla mejorada.

Se trata de 121 toneladas, que servirán para sembrar cerca de unas ocho mil hectáreas en los 12 municipios a los que ha acudido el secretario, a quien los productores han agradecido el gesto, ya que, la disponibilidad de semilla es oportuna, para aprovechar la humedad que dejan las lluvias de por estos días y, en el entendido de que, la fecha de siembra para el ciclo primavera verano de este año, podría extenderse un poco más allá del 15 de agosto.

Se supone que con muchas personas fuera de la capital de Tamaulipas, por el asunto de las vacaciones de verano, la escasez de agua no debiera de existir, sin embargo, de muchos sectores de la ciudad reportan a diario la falta del vital líquido.

Eso sí, se tienen apostado todo a que el personal técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable, resuelva en esta semana la penosa situación, porque en la que viene, las cosas estarán de nuevo normales en cuanto a actividad en las dependencias de los tres niveles de gobierno, aunque, en el caso de las escuelas, las de nivel superior serán a partir de los primeros de agosto y las del sistema público, comenzarán el 26 de agosto, conforme a lo previsto en el calendario escolar de la nueva reforma educativa, la del Lopezobradurismo, con la cual se canceló la del sexenio pasado.

Ello en virtud de que, el gerente del organismo operado, Humberto Calderón Zúñiga, hizo ver que se trabajaría para que el abasto de agua no tuviese fallas.