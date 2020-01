Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Regeneracionistas no son felices

Muchas piedras en el camino hubo para la realización del VI Congreso Nacional Extraordinario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la última de ellas, la negativa de la dirigencia para que, la señora Bertha Luján de Alcalde, contara con los recursos necesarios para el evento, en el cual se tomarían acuerdos sobre el futuro de ese partido oficial.

En forma paulatina el camino se medió limpió y el evento pudo llevarse a cabo, no con la cantidad esperada de consejeros de todo el país, pero, sí los suficientes para que el quórum permitiera el desarrollo de los trabajos, que concluyeron con el desconocimiento de Yeidckol Polevnsky Gurwitz como presidenta de partido que llevó a la presidencia de la República a don Andrés López Obrador.

Nombraron en sustitución de la mujer del nombre extranjero, al Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los izquierdistas que mejor pueden hacer la chamba para reencausar las actividades de esa organización a la cual, su fundador, parece haber volteado la espalda, para evitar que su mano se vea en las decisiones para su reconfiguración.

En un escenario estropeado por las afirmaciones de uno de los Diputados Federales que se supone más influyentes con el presidente de la República, Porfirio Muñoz Ledo, al urgir la resolución de conflictos internos, el VI Congreso Nacional no podría suspenderse, por tanto, sin la presencia de los seguidores de la señora Polevnsky Gurwitz, quien de inmediato desconoció la realización del Congreso y podría mantener su pleito en contra de los grupos que no la quieren, por la vía de la judicialización en los Tribunales Electorales del país.

El Diputado Ramírez Cuéllar, es el presidente provisional del PMRN y tendrá a su cargo la realización de un proceso interno de altura, para que, en las elecciones venideras, el partido del Gobierno de la República pueda mejorar su competitividad, en el entendido de que, existen entidades como Tamaulipas, en las cuales ni siquiera tienen estructura y en el 2021 llevarán a cabo elecciones en los 43 municipios y las 22 diputaciones locales y al año siguiente, deberán de presentar candidato a gobernador, sin que haya estructura que pueda respaldarles.

Entre los meses de noviembre y diciembre, el ahora presidente interino de este partido político que logró 30 millones de votos en la sucesión presidencial del 2018, fue uno de los Legisladores más asediados, porque tiene la responsabilidad de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y su desempeño fue determinante para que se cumplieran las instrucciones del presidente López Obrador sobre cada parte del presupuesto de egresos de la federación que se destinará a las actividades oficiales en este 2020.

Las corrientes al interior del partido presidencial están representadas por la propia dirigente desplazada, el líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, la presidenta del Consejo Nacional, doña Bertha Luján de Alcalde y el presunto enviado del Senador Ricardo Monreal Ávila a Tamaulipas, Alejandro Rojas Díaz, de manera que no hubo nada para ninguno de los cuatro y el acuerdo fue sobre un presidente interino que trabajará para conciliar y reorganizar.

Mucho movimiento regeneracionista en la Ciudad de México, pero, cero cosas que hacer en Tamaulipas, de manera, que, cualquiera puede pensar que, la llegada provisional del Diputado Ramírez Cuéllar impactaría en estas tierras, pero, la realidad es que, sin dirigencia representativa en la entidad y con militantes enojados con sus compañeros y con ellos mismos y pseudomilitantes que se llevan cargos públicos de la administración federal, por el solo hecho de haber renunciado a sus partidos y aparecer en las filas del partido del gobierno federal.

Es probable que se percaten de que, las promesas del enviado de Monreal Ávila, de fortalecer la estructura de Tamaulipas, ya no se logre, porque eso de convertirse en dirigente nacional de Regeneración, ya no le funcionará al tomar en cuenta que Ramírez Cuéllar si tiene comunicación directa con el presidente de la República y, sí llegó a encargarse del partido creado por López Obrador, será para dejarlo en manos seguras y no en aventureros de la grilla como Rojas Díaz.

Los desorganizados regeneracionistas de Tamaulipas tienen que pensar muy en serio sobre una o dos personas que se conviertan en verdaderas alternativas para la dirigencia, porque con el que tienen, profesor Enrique Torres Mendoza, las dificultades se agrandan, de entrada, porque traen de cabeza el comité estatal en materia de finanzas y allí todo mundo anda enojado, cuándo debería de ser al revés, con una sonrisa permanente, por el hecho de estar en el poder Federal.

Alguien dijo que deberían mostrar felicidad, aunque en realidad no la tienen, al estar enojados por todo y con todos, incluido y como número uno, el Delegado del gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, porque no tiene tacto para tratar y entender a los regeneracionistas que se la jugaron desde hace varios años y en la calle con el ahora presidente Andrés López Obrador.

Los otros.

Frases para destacar y que deben de tenerse en cuenta sobre la democracia mexicana y las instituciones responsables de que la haya.

En las democracias las minorías tienen derecho a volverse mayoría, como sucedió con la izquierda mexicana que se agrupó en el partido formado a partir del lópezobradorismo.

La eliminación de la alternativa plurinominal sería atentar contra la pluralidad, que es la esencia de la democracia en México.

La democracia necesita defensores y esos están en la sociedad, organizaciones, universidades y el periodismo libre, ya que, es muy difícil que los haya en el poder público.

Si la democracia se extravía y los derechos de los ciudadanos son confrontados, algunos serán culpables, pero, todos serán responsables.

Cuatro elocuentes frases sobre la importancia de defender entre todos cada logro obtenido durante la evolución de la democracia en el país, porque su impacto es positivo en todos los sentidos, en especial, al no existir conflictos postelectorales que generen riesgo a la estabilidad del país.

Frases concluyentes extraídas de las conclusiones que deja el libro presentado en esta capital la semana pasada por el Ciro Murayama Rendón, Consejero del Instituto Nacional Electoral, denominado, La Democracia a Prueba, Elecciones de la Postverdad.