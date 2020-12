PUNTO DE VISTA…!

Por Guadalupe E. González

REGIDOR DE MORENA EN LAREDO, CONVERTIDO EN AMENAZA PARA LA DIPUTADA CARMEN LILIA….!

QUIEN En el municipio de Nuevo Laredo, se ha convertido “en una seria amenaza política” para la Diputada Local “de tómbola” CARMEN LILIA CANTUROSAS, es nada menos que el regidor de Morena SERGIO OJEDA CASTILLO, de quien me dicen, “cuenta con múltiples adeptos a su favor” y a quien allá, en la ciudad de los palacios “lo ven con buenos ojos”, porque este integrante del cabildo Neolaredense, es de los que no andan perdiendo el tiempo, “enfrascado en guerras estériles”, porque más que hacer eso, Ojeda, está dedicado en cuerpo y alma “a trabajar a carta cabal” para, buscar la candidatura de Morena, a la alcaldía de aquel puerto fronterizo.

LO ANTERIOR, deja muy en claro que la legisladora (ex panista hoy de Morena), Carmen Lilia Canturosas, más que ejercer acciones favorables para las familias de Nuevo Laredo, anda más interesada en que, “la cúpula nacional de Morena” LA HAGA ABANDERADA de ese partido, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL” de esa ciudad, pero dada la mala reputación de la que gozan “Los Canturosas”, gracias al ex alcalde prófugo CCR, esto, ha generado que, el contexto ciudadano de aquella población, esté pensando en mejor tributarle el apoyo a quien si trabaja, y por este motivo, ya se habla con marcado encono del regidor SERGIO OJEDA CASTILLO, porque a ciencia cierta, éste edil por sus acciones de trabajo y servicio, se ha venido ganando el cariño de quienes militan en este partido político.

EL REFERIDO regidor Ojeda Castillo, de acuerdo a lo que se dice de él, en los corrillos políticos de Nuevo Laredo, “es un hombre mucho mejor pieza” que la hermana del presunto fugitivo. Porque, aducen que la respetable señora Carmen Lilia Canturosas, por más esfuerzos que haga, para destacar y sobresalir, “la gente no le responde como ella quisiera”, así lo puntualizaron mismos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, los que incluso comentaron que, en esta vez, podremos decir que, “es mejor proyectar” para la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, a un candidato que no cuente en su habar “con delicados pecadillos” y, naturalmente, “NO SEA UN CARTUCHO QUEMADO”.

AYER el regidor Sergio Ojeda Castillo, en México, se reunió con el Senador Ricardo Monreal Ávila, intercambiando impresiones sobre temas políticos de la frontera, específicamente de Nuevo Laredo, al menos eso me hicieron saber, quienes se dieron cuenta de la gira de Ojeda a la ciudad de los palacios y que incluso, Morenal le obsequió un libro al citado prospecto político, libro en el que se data, sobre Francisco I. Madero y la forma de cómo la Prensa, lo trató y mal trató.

PERO lo preocupante “para los Canturosas en este escenario” es que, el Regidor Sergio Ojeda Castillo, como dije al principio “ya está convertido en una amenaza latente”, para la legisladora plurinominal Carmen Lilia Canturosas, cuya dama, a ciencia cierta, “más que avanzar”, se le ha venido observando un claro retroceso político, los hechos, así lo muestran en el pueblo, porque apuntan que la damita, “podrá tener los recursos necesarios para hacer una campaña electoral”, pero “el regidor Ojeda, “es quien a la vista de todo mundo, tiene a la gente de su lado”. Pero en fin como reza el adagio que, “el tiempo es el que para todo o da la razón”.

TAMBIÉN se comenta con mucho entusiasmo entre los seguidores del regidor Sergio Ojeda Castillo, que éste, sigue teniendo cada día más adeptos, porque la gente de todos los estratos sociales, coinciden en que, “para la alcaldía de Nuevo Laredo, desean tener a un abanderado sin manchas” y no a quien proviene de un equipo político que, ha dejado indignas huellas de trabajo en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, porque subrayan que, si el ex alcalde Carlos Enrique Canturosas Villarreal, “trae orden de aprehensión y anda huyendo de la ley”, NO HA DE SER POR SANTO, sino porque dejó cuentas públicas con claras observaciones financieras y por eso “AHÍ ESTÁ EL DETALLE”, como dijera el otrora inolvidable artista del cine Mexicano, “el siempre bien recordado y querido don Mario Moreno Cantinflas”.

Y PARA CONCLUIR, es importante hacer hincapié para señalar que, “nada de lo malo que hagas en el pasado”, se puede dejar en el olvido. Y por ende, los presuntos saqueos millonarios que hubo en el Gobierno Municipal del ex alcalde Carlos Enrique Canturosas, es lo que he venido truncándole el camino político a la hermana del prófugo de la ley, Diputada Local de “tómbola” CARMEN LILIA CANTUROSAS.

