PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Regidores flojos y faltistas

Qué manera de ensalzar la alcaldesa Maki Ortiz a la gente de Mission, Mc Allen y puntos circunvecinos, a calificando como “tierra de valientes y de libertad” a estos lugares, era tal la enjundia de la edil reynosense que hizo enojar a quienes se supone debería estar primero que la gente radicada en Texas.

Pues bien la alcaldesa siempre ha sido señalada de vivir en Mission, mientras gobierna Reynosa y que es precisamente ese motivo por el cual su desempeño no ha sido el esperado, dado a que no padece lo mismo que los reynosenses, y pues con estas recientes declaraciones de la edil causó el enojo en más de un de los residentes de ese municipio fronterizo, sobre todo aquellos que padecieron durante días las consecuencias de la tormenta que azotó a la región hace más de una semana, ante la cual se solicitó fuera declarada zona de emergencia.

Claro que las palabras de la edil calaron hondo en los reynosenses, que se sintieron olvidados e ignorados por su quien debería pensar primero en ellos y nada más que en ellos, para lo cual buscó ganar la presidencia municipal y ser relegida.

Por otro lado en el municipio de Matamoros, vaya indignación causó la irresponsabilidad de los integrantes del cabildo al faltar a la sesión extraordinaria, convocada para la tarde del jueves, en la que se estaría abordando el presupuesto para el programa 20 millones de pesos para las luminarias, que es uno de los principales clamores ciudadanos, pero que ante la falta de cuórum pues se tuvo que suspender.

Pues los regidores además de que se la han pasado de flojos y cobrando su buen salario sin mover un solo dedo, y cuando los convocan a sesión de cabildo no quieren ir, según cuentan las malas lenguas este berrinche es porque buscan obligar a las autoridades municipales a que les autoricen recursos (caja chica) para que estos lo manejen, ¿pero cómo? si en lo que va de administración solo se paran en la presidencia cuando hay sesiones de cabildo y los cumpleaños, porque eso si a esos no faltan y ¿quieren más dinero? Aunado que para ello existen las dependencias correspondientes para esa atención a la ciudadanía.

Cuando van los ciudadanos a preguntar por cualquier de los integrantes del cabildo, pues corre con suerte si se encuentra con alguno ya que en la mayoría de las veces estos andan disque en comisiones (descansando en su casa, comiendo en algún restaurante, visitando a los cuates, etc., etc., etc.), pero de las comisiones nadie, pero nadie sabe nada, porque no hay trabajo por ningún lado.

En la pasada administración hubo aquellos integrantes del cabildo que se la pasaron subiendo fotos a las redes sociales de cuanta obra y calle visitaron, por lo cual eran duramente criticadas, pero en el actual cabildo, pues ni a fotos llegan ¿será porque simplemente no trabajan?

Es lamentable que personajes como lo que actualmente ocupan una silla en el cabildo, se han olvidado que el compromiso es principalmente con la ciudadanía matamorense, la que no se merece tener semejantes representantes.

Cuentan las malas lenguas que la cabeza de esta rebelión injustificada, para presionar para que les autoricen dicho recurso, es el mal afamado Iván Puente, un personaje que durante mucho tiempo gozo del presupuesto a través de becas para su hija, la cual ahora ocupa un espacio en el cabildo, la cual por cierto sin el menor recato se ha ausentado de sus obligaciones, con la complicidad de su padre Iván Puente, el cual además ha buscado meter más parentela a la nómina municipal, y ante la negativa de las autoridades pues se han encargado de andar poniendo piedritas en el zapato ¿qué tal?

Pues bien luego de que los regidores sin el menor recato incumplieron con su obligación, porque es su obligación asistir a las sesiones de cabildo, los regidores como su fueran “puente” de mayo pues le siguieron de largo y no se dejaron ver en el palacio municipal la mañana del viernes, cuando los chicos de la prensa se apersonaron en el área de síndicos y regidores, se encontraron con que ninguno no habían asistido, disque porque andaban en comisiones, resultaron flojos, faltistas y mentirosos, que no les importo que un proyecto tan importante y demandado por la ciudadanía se frene por estas chiflazones.

Pero también hay buenas noticias en el municipio, luego de la visita que realizo el director general del INSUS José Antonio Iracheta, quien vino a firmar con el alcalde Mario López, un convenio para dar certeza jurídica a familias que viven en terrenos sin legalizar, colonias consideradas de pobreza extrema.

Con dicho convenio se mejorara la infraestructura urbana, mejoramiento de vivienda y desde luego la certeza jurídica, que siempre han demandado quienes habitan estas colonias irregulares, con lo que mejoraran sus condiciones de vida.

Según el alcalde Mario López personal del INSUS previamente estuvieron en Matamoros para realizar los censos y determinar el número de personas con derecho a estos beneficios, ya que Matamoros está dentro de las 15 municipios donde se combatirá la pobreza extrema, con una inversión de 320 millones de pesos para obras de infraestructura y 200 millones de pesos para programa de vivienda.

Por otro lado aún son muchos los priistas que se siguen preguntado ¿quien es al que la dirigente estatal del PRI Yahleel Abdala le entrego el nombramiento como presidente interino del Comité Municipal del PRI en Matamoros? ya que la mayoría asegura no conocerlo, rechazando el proceder de la neolaredense, la cual asigno a un personaje carente de liderazgo.

Fue el pasado miércoles cuando Gerardo de la Cruz, ante medios de comunicación informo que declinaba a la dirigencia municipal del PRI, argumentando motivos personales, aunque las malas lenguas aseguraban que era por la dificultad de seguir al frente de un partido sin recursos, aunado a la grilla que protagonizaban diversos grupos que peleaban la dirigencia municipal.

Ante los reporteros Gerardo enfatizo que su trabajo al frente del PRI concluye, pero no así entre la militancia y la sociedad, ya que buscara aparecer en la boleta del proceso electoral del 2020, sin especificar algún cargo en especial.

Esta conferencia de prensa fue en horas de la mañana y ese mismo día por la noche, la dirigente estatal Yahleel Abdala ya tenía el revelo en un personajes de apellido Rodríguez, según un militante priista, el nuevo dirigente municipal fue funcionario en el trienio de Homar Zamorano y ha desempeñado cargos dentro del partido, pero aun así sigue siendo un personaje desconocido para quienes deberá dirigir, cosa que hará más difícil dicha encomienda.