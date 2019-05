Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Relanzamientos.

Por los mismos rumbos donde se cavó la tumba del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas aparece ahora la salvación.

En su visita al sur de la entidad, el exdirigente nacional de ese instituto político, Jesús Zambrano Grijalva, para relanzarlo en esta entidad, bajo la premisa de que Tamaulipas fue una entidad donde la izquierda de antes obtuvo bueno resultados.

Allá mismo en la tierra por la que ahora, los perredistas surgidos del sindicalismo petrolero se convirtieron en panistas, hubo capacidad de convocatoria para una reunión en la que ya no aparecieron quienes se apoderaron del PRD para obtener unos cuántos cargos y desplazar a quienes sí hicieron la chamba para ampliar la militancia y asegurar una cantidad respetable de posiciones plurinominales.

En la historia del perredismo se observa que de manera permanente su fuerza política se perdía, aunque sucedió con más intensidad luego de que, uno de sus principales activistas nacionales, decidió salirse, el actual presidente de la República don Andrés López Obrador.

Esta situación pudo constatarse en la visita al sur de la entidad de Zambrano Grijalva, porque el hombre hizo ver que a partir de ello la izquierda comenzó a dividirse y a menguar su poder por exhibiciones como la de René Bejarano, quien fuera funcionario en el Gobierno del Distrito Federal en la era del lopezobradurismo.

Para el exdirigente nacional del PRD, la izquierda se fracturó generándose mil y una discrepancias con resultados dolorosos, como el resultado de las elecciones federales del año pasado, en las que, el alcance político les dejó fuera de la jugada.

Es por ello que, los perredistas luchones andan en plan de relanzamiento y quieren que entidades como Tamaulipas, donde la respuesta de la sociedad fue aceptable, le entren a la propuesta.

Será un relanzamiento en el que no habrá alianzas ni con Andrés López Obrador, presidente de México, ni con su partido y aunque no quieren que le vaya mal como titular del Poder Ejecutivo, sí ven que las cosas en el país no funcionan en forma adecuada.

Quizá lo critico para los relanzadores del PRD, es que, las personas, cientos o quizá miles de quienes formaron la izquierda de antes, militan en la nueva izquierda del lopezobradurismo, muchos ocupan cargos Legislativos, otros tanto están en la administración federales o se fueron al Partido Regeneración Nacional, pero, fuera de sus órganos de dirección.

Es más, los hay como los últimos manipuladores de la dirigencia estatal del PRD en Tamaulipas, Jorge Valdez Vargas, Cuitláhuac Ortega Maldonado y Alberto Sánchez Neri, a quienes no les dejaron entrar al partido en el Gobierno Federal, por tanto, se quedaron sin membrete, aunque tienen la esperanza de que, con la intervención de uno de sus amigos, el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Villarreal, puedan hacerse de algún espacio.

Los tres esperarán en forma paciente que la hermana de quien quiso ser candidato a la Gubernatura de la entidad y se quedó con las ganas, se haga de un sitio en Regeneración para agarrarse de ahí y en menos que canta un gallo, estar listos para fletarse en el partido del presidente López Obrador.

Que el PRD se relance, es una posibilidad para que recupere el sitio que ocupó en la política nacional durante más de dos décadas.

El asunto es que, además del PRD, hay otros partidos políticos que tienen que hacer lo mismo, ya que, aunque están vigentes para las autoridades electorales, en el ámbito ciudadano parecen tener problemas serios y en Tamaulipas habrá datos reales de su situación, porque participarán en las urnas como hace mucho tiempo no lo hacían, solos.

Es el caso del Partido del Trabajo, mismo que a nivel nacional estuvo a punto de perder el registro, pero, se agarró de Regeneración Nacional y ahora tiene infinidad de curules y escaños en el Congreso de la Unión.

También se verá la suerte Partido Movimiento Ciudadano, que, sin su alianza con el PAN y la ausencia en el activismo del exdiputado Federal Adolfo Cárdenas Gutiérrez, deja ver la pobreza política en la que ha caído.

También deben de pensar en relanzamiento los del partido Verde Ecologista de México y quizá hasta los del Revolucionario Institucional, es decir, cinco de los siete partidos que contienden en las elecciones legislativas locales de Tamaulipas.

Los otros.

Hay una foto en redes sociales que ha dado la vuelta al país con infinidad de comentarios desagradables porque el dinero que el Gobierno de la República otorga a los jóvenes, se lo juegan a las cartas, en lugar de usarlo para resolver su futuro, como era de esperarse.

Las críticas son en el sentido de que, los impuestos de quienes sí trabajan a favor del país, van a parar en jugada de baraja entre los jóvenes a quienes la administración lópezobradorista apuesta mucho, sólo por su condición juvenil.

A pesar de que el gerente de la Comisión de Agua Potable de Victoria, Humberto Calderón Zúñiga está metido en su oficina para resolver la escasez del vital líquido, hay demasiadas muestras de desesperación en las colonias de la periferia debido a la falta de agua.

Desde luego, los más beneficiados son los procesadores de agua purificada, porque la demanda en sus negocios ha crecido, incluso, para atender la demanda tienen que abastecer sus depósitos con pipas, cuándo, de manera recular lo hacían de las mismas redes de distribución.

Porque es un problema social, el agua es un tema obligado en las campañas de los candidatos a diputados locales y los hay que, como Alejandro Etienne Llano, ha dicho que sí tiene solución y que requiere de inversión, misma que él gestionaría. También el panista Arturo Soto Alemán, hizo ver que le entraría a la búsqueda de soluciones.