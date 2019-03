SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RELEVO DE DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI EN BREVE

-RENUNCIA ROXANA GOMEZ A LA OFICINA FISCAL

LOS RELEVOS EN EL CEN DEL PRI, al cumplir 90 años de existencia este 4 de marzo, desataron las aspiraciones de JOSE NARRO, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud con EPN asi como de ALEJANDRO MORENO, gobernador de Campeche y de los ex gobernadores de Yucatán, IVONNE ORTEGA y ULISES RUIZ de Oaxaca.

LA SALIDA de CLAUDIA RUIZ MASSIEU está a la vuelta de la esquina y sin duda que las cosas se tornarán difíciles en este momento para contribuir a la democracia interna y a su recuperación de liderazgo nacional donde la militancia ya no aceptaría más imposiciones.

EN REYNOSA HUGO JOFFRE quien representa a los importadores de carros americanos en esta frontera, se queja de que el 31 de marzo se pueda echar abajo el decreto que permitiría avanzas en su tema para que los dueños de carros chocolate tuvieran la posibilidad de regularizar su situación legal.

Pues asegura que estos vehículos están en México porque se encuentran en buenas condiciones y no por lo contrario y con esto se cumple ampliamente una de las reglas al ser unidades motrices con posibilidades de uso.

DE LA MISMA MANERA le comentamos que en Rio Bravo, algo sucede en el sector obrero que se está viendo afectado o al menos el trabajo que realiza su dirigente cetemista, DAVID DELGADO GIL que es el secretario general de la FTRB, Federación de trabajadores de Rio Bravo y que algunos desestabilizadores y ex miembros de la CTM los calificó el propio dirigente obrero como son HUMBERTO MARTINEZ PALACIOS, CRISTINO HERNANDEZ y que ambos pasaron por la dirección del sector CTM y otros más, andan queriendo llevar agua a su molino con una nueva asociación sindical pero que contraviene los intereses del PANISMO donde ellos juegan sus canicas políticas ahora al grado de contar con el apoyo del alcalde de la ciudad que llegó por el PAN, y dicha organización contiene principios de izquierda.

SABRA ESTO EL GOBERNADOR DEL ESTADO o será otra pifia del alcalde CARLOS ULIVARRI LOPEZ pues no nos explicamos como asuman dicha responsabilidad siendo funcionarios de un gobierno de la derecha pues de coalición ya no queda nada.

RELEVOS EN DEPENDENCIAS ESTATALES DE RIO BRAVO

ROXANA GOMEZ PEREZ, dejó la oficina fiscal del estado que titulaba y se apresta para ser la candidata del PAN a la diputación local por el VIII distrito de Tamaulipas por el cual ya participó como abanderada en el 2016 sin alcanzar el éxito que aseguran curiosamente en una tarde le arrebataron.

HABRA QUE VER cuál es la estrategia de la panista al contar con un alcalde que no le ayuda mucho en Rio Bravo en la persona de CARLOS ULIVARRI LOPEZ que parece que le quedó grande la silla presidencial del gobierno local que se jactaba que al anterior alcalde de apellido de una tienda comercial nomás no la atendió y empujó al municipio al desastre del que parece que ULIVARI lo está perfeccionando con sus actitudes de prepotencia y protagonismos al pasársela en puras fiestas, tamaladas y festines desde su llegada a la presidencia municipal.

DEBERAS COMO LE PUEDEN SEGUIR LA corriente algunos medios de comunicación señalando que el señor alcalde ULIVARRI lleva a cabo una labor importante en favor del desarrollo de la ciudad cuando sabemos como le ha ido en realidad con los desplantes qu tiene además de la falta de un equipo de trabajo que le entre a los proyectos y a resolver la problemática local.

Esto aunado a que los cambios en el gobierno del estado en las dependencias pugnan el alcalde en mención para que se les releve en cada una de ellas como ITEA, ITAVU, COMAPA, entre otras como la del CREDE.

EN CUANTO A la abanderada ROXANA GOMEZ PEREZ tendrá que trabajar con mucho espíritu de lucha para incluir y recomponer políticamente lo que sucede en el PAN.

HACE DIAS recordamos como la diputada local y quien va por la reelección reventó contra HUMBERTO PRIETO HERRERA al señalarlo como quien no había trabajado ni sumado esfuerzo alguno por la dirigencia a su cargo en el comité delegacional del PAN y que su salida no era ninguna perdida política para el partido acción nacional.

AHORA que no ha sido seleccionado como candidato a diputado local parece ser que los panistas se olvidaron de el y en realidad incierto su futuro lo es.

TRUENA DIRIGENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA ASPIRANTE

ALGO LE PASA AL aspirante a diputado local RODOLFO LOPEZ en el VIII distrito electoral al ver que no conoce la estructura del partido movimiento ciudadano al llamar a MARIO RAMOS TAMEZ diputado federal plurinominal cuando el joven político victorense ganó y sudo la camiseta para ganar en las urnas y esto lo dijo la señora NEREYDA BALBOA GOMEZ dirigente del PMC Rio Bravo.

RODOLFO LOPEZ, Un elemento promocionado por DANIEL PALMILLAS MOREIRA para ser el candidato del partido naranja a la diputación local por Rio Bravo y quien le manda preguntar que es lo que hizo el aspirante cuando fue funcionario de desarrollo económico en la administración del PRI con ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ.

Y AHORA PRETENDER ser el candidato de PMC a diputado local sería negativo para que el instituto político pudiera seguir avanzando y posicionarse como lo ha marcado su dirigente estatal GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ.

HAGO un paréntesis para recordar el pasado 1 de marzo el cumpleaños de nuestra tía materna ENA GERKEN WADE DE TAKE (+).

Asi como envio mi felicitación por su cumpleaños el pasado 2 de marzo a SERGIO ZERTUCHE ZUANI, JOSE MODESTO ANDUEZA. Y recordamos este dia 3 a JUANITA ALVAREZ (+) en su onomástico.

Felicito este 3 de marzo a LUCIA MENDEZ, HECTOR SANDOVAL, destacado periodista victorense y este 4 de marzo a JAIME SANCHEZ BRAVO, ex alcalde y ex diputado local por Rio Bravo; DR. DAVID CONTRERAS FIGUEROA, JOSE VILLACAÑA, ELIDA CALVO, RODRIGO CARDENAS, HECTOR DAVID NUÑEZ SALAZAR, JOSE HERNANDEZ VILLARREAL Y CASIMIRO ORDAZ.

Y este 5 de marzo a RUBEN DUEÑAS columnista victorense, YEESICA VIVIAN, NOE URESTI, JORGE YARRITO GARZA, FELICIANO MOTA RODRIGUEZ, CESAR AUGUSTO MARTINEZ GARZA, MARIANA SALAS SALAS Y JUAN BERNAL… Y NOS VEREMOS.

