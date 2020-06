-RELEVO EN DEPENDENCIAS ANTE IRRESPONSABLE ACTUACION

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RELEVO EN DEPENDENCIAS ANTE IRRESPONSABLE ACTUACIÓN

El trabajo NEFASTO Y MEDIOCRE QUE se presentó en el hospital de PEMEX de Reynosa, dio origen para que después de un lamentable deceso de un trabajador por incompetencia, se renunció al director interino del nosocomio de nombre FAUSTO PECINA.

Siendo sustituido por el doctor CARLOS NIÑO HERNANDEZ ante la presión de trabajadores familiares y personal de la misma institución por el manejo tan irresponsable de la institución.

Cabe mencionar que las condiciones del hospital de PEMEX han sido supervisadas directamente desde la ciudad de México y donde en días pasados precisamente se recibieron ventiladores por parte del gobierno de AMLO via el canciller MARCELO EBRARD CASAUBON y su equipo de trabajo que ha estado tratando a nivel internacional para satisfacer la demanda nacional.

AVANZA MARCOS HEREDIA ATENDIENDO A REYNOSENSES

AHÍ MISMO EN REYNOSA, el arquitecto MARCOS HEREDIA MEDRANO, sigue adelante en su labor diaria por colonias populares y sectores habitacionales entregando despensas en apoyo a los mas necesitados.

MARCOS HEREDIA como operador político de la izquierda, se ha destacado ampliamente durante muchos años y en esta ocasión, le ha puesto la muestra a propios y extraños llevando la mano amiga hasta el rincón mas alejado de Reynosa.

Si bien el profesionista y luchador social quiere y aspira a un cargo de elección popular, su decisión y condición de ser humano lo ha tenido en un lugar preponderante en caso de que hoy fueran las designaciones de candidaturas en su mano tendría el voto ciudadano y la confianza.

Esta ocasión estuvo en la colonia Cañada, fraccionamiento Laureles, Rodhe y Villas del Roble, sectores que seguirá visitando en estos días en que la ciudadanía se encuentra más vulnerable además de promover en la región el tema de apoyo al pago a ex braceros por parte del gobierno federal.

El alcalde, de Miguel Alemán, Lic. SERVANDO LOPEZ MORENO continúa encabezando nuevas obras de rehabilitación e infraestructura en nuestro Municipio, prueba de ello, se presenció la mañana del día 11 de junio donde acompañado de su cabildo y demás funcionarios de la actual administración, dío el banderazo de arranque a la obra de rehabilitación de pavimentación asfáltica en el Fracc. Mezquital del Río.

Utilizando recursos de Hidrocarburos 2020, con una inversión de $ 1,337, 628.79 se estará realizando un trabajo de trazo y nivelación, cortes en pavimento, demolición de carpeta existente, acarreo de material, excavación, tratamiento de terracerías, formación de bases con caliche, barrido, riego de liga con emulsión catiónica, suministro e instalación de carpeta de concreto asfáltico caliente y re nivelación de pozo visita, se estará trabajando 1,804.35 m2 viéndose beneficiados todos los vecinos del área así como quien transite por ella.

Y el que anda haciendo mas movimientos dentro del Sector popular en el PRI en la entidad, es el matamorense que piensa en ser el candidato a a alcalde por el PRI en aquel municipio PEDRO LUIS CORONADO.

Y quien, en el municipio de Valle hermoso, designo como dirigente municipal al priista GIL LOPEZ en presencia de la dirigente municipal ROSY PECINA y el dirigente estatal del PRI, EDGFARDO MELHEM SALINAS asi como el secretario general del comité local RODOLFO ANDRADE.

Mientras que lo mismo andará haciendo en otros municipios el suspirante por la presidencia municipal de Matamoros sin mucho eco, pues el sector popular esta desecho bajo su dirigencia en el estado, un sector que lo ha convertido en una piltrafa política desde la capital del estado y andando a la sombra de MELHEM SALINAS o a las pegadillas que es lo mismo porque no se mete la mano a la bolsa el líder cenopista ni para eructar.

En cuanto a la tarea en Valle hermoso de GIL LOPEZ, se le augura un buen trabajo pues como personaje del PRI, cuenta con la posibilidad de enderezar el rumbo de este sector que se ha visto colapsado como los demás en los últimos cuatro años en que los vientos de cambio dicen que pasaron por Tamaulipas.

PROSPECTOS EN EL PAN

Siguiendo con los aspirantes a la nominación por el distrito electoral federal 1 por el Partido acción nacional, que ocupa actualmente el diputado federal SALVADOR ROSAS y que se le cuecen las habas por ser el candidato a la sucesión de ENRIQUE RIVAS, se le ve muy lejano definitivamente.

Pues el diputado ROSAS no le llega ni a los talones para lograr de momento una candidatura de empuje político.

HAY QUE MENCIONAR que el candidato a diputado federal por el distrito 1 si quiere Acción nacional ganar, tendrá que ser el alcalde en turno ENRIQUE RIVAS CUELLAR que es garantía de triunfo si asi lo quiere ver el gobernador del estado y jefe político de AN.

Mientras que en el II distrito electoral por Reynosa y sector ribereño, JUANITA SANCHEZ de no ir por la alcaldía de Reynosa podría repetir la hazaña con mejores posibilidades al igual que se suman otras personas como FRANCISCO GARZA DE COSS, JAVIER GARZA FAZ asi como el regidor DIEGO QUEZADA.

Mientras que en el distrito III ni se acuerdan de la ex candidata CARMEN PEREZ pues ni siquiera regreso al gobierno del estado, prefirió retirarse de la lucha política como que no era lo suyo.

Aquí suenan nombres como parte de municipios de este distrito como LUIS CEPEDA, actual jefe de la oficina discal del estado; ROXANA GOMEZ PEREZ, diputada local; FERNANDO GOMEZ actual director de desarrollo rural del municipio de Rio Bravo; ROGELIO ARELLANO, jefe del CREDE en Valle hermoso o FRANCISCO ELIZONDO ex dirigente estatal del PAN y actual sub secretario de planeación de la SET.

Pasando al distrito de Matamoros número IV, anote la posibilidad de que el diputado local HECTOR ESCOBAR O IVETT BERMEA tienen la oportunidad de ser los abanderados sin posibilidades de triunfo claro esta.

POR TAMPICO

Cumpliendo el compromiso con los grupos y sectores vulnerables del municipio, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, AIDA FERES DE NADER encabezó la entrega de aparatos funcionales y paquetes de pañales y medicamentos a personas con discapacidad en las instalaciones del organismo.

La entrega de las 11 sillas de ruedas, tres andadores, dos bastones y un par de muletas se llevó a cabo atendiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, por lo que los beneficiarios fueron citados en distintos horarios con el fin de evitar aglomeraciones.

Féres de Nader señaló que se continúan redoblando los esfuerzos para favorecer el traslado de las personas con discapacidad a través de la entrega de aparatos de movilidad asistida, además de medicamentos y paquetes de pañales que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

«Tenemos el propósito de apoyar al mayor número de personas con discapacidad posible, por ello estamos atendiendo, paulatinamente las peticiones que nos hace llegar la propia ciudadanía y tan solo en dos meses hemos entregado más de 120 apoyos de este tipo», explicó.

UGOCM LEVANTA LA VOZ

LA DIRIGENCIA de la UGOCM Rio Bravo que conduce RAMON TAPIA ALVAREZ, hizo un llamado a la PROFECO a nombre los trabajadores obreros y campesinos que se encentran aglutinados en la unión para que la PROFECO, y su personal correspondiente acuda a negocios, en diversos puntos de la región para que revisen los precios que se encuentran dando en muchos casos a los ciudadanos sin respetar los precios oficiales como es el del kilo de tortilla donde hasta en 20 pesos se encuentran vendiéndolo en el municipio de Rio Bravo.

Asi como también, le comento que el mismo dirigente municipal de UGOCM RAMON TAPIA, manifestó que el trabajo de señalar a los comerciantes es una dura tarea y estos parecen no estar siendo solidarios en esta pandemia de salud que se vive en el país y en Tamaulipas.

EN TAMAULIPAS, TAMBIEN HABLAN EN LA CNPA

EL TRABAJO DENTRO DE LA CNPA, Coordinadora nacional plan de Ayala que dirige MANUEL LARA en el estado de Tamaulipas, se encuentran teniendo el respaldo de su líder nacional SENADOR JOSE NARRO CESPEDES que ha sido un gestor incansable dentro de la labor social y política a favor de las mujeres y los hombres del campo.

Dijo lo anterior MANUEL LARA tras reiterar el trabajo de la coordinación en la zona norte del estado de Tamaulipas que se está llevando a cabo en la región para fortalecer los programas y las gestiones de la CNPA Tamaulipas.

MORENA Y SUS RELEVOS

EL RELEVO DE MORENA en Tamaulipas no apunta muy de inmediato que digamos, GIOVANNI BARRIOS MORENO, activista político y militante del partido levanto la mano hace algunas semanas y dijo querer dirigir el partido abriendo los espacios a los imposibles momentos por los que MORENA no acepta transitar a la democracia interna, a la inclusión.

BARRIOS MORENO se arrancó como el borras por Tamaulipas y parece que avanza en algunso espacios ganando aceptación y adeptos importantes pero no suficientes para luchar y preparar el terreno político para el 2021.

Acepta el político reynosense que no aspira a una sola posición de elección popular en lo subsecuente sino a dirigir los destinos del partido para asi preparar una estructura de territorio que no tiene ni ha formado el morena en la entidad desde su fundación.

AHORA QUE SIGUE PARA MARIO

EL DIPUTADO FEDERAL por el distrito V de Tamaulipas que le mordió la mano a GUSTAVO CARDENAS y traicionó o al menos asi se vio, MARIO RAMOS TAMEZ y quien no hemos tenido ninguna noción de que haga o se le ocurra estar haciendo para alcanzar la nominación de la candidatura a la presidencia municipal por la capital del estado y que no se ve muy en claro que le vayan a cumplir en el PAN y menos ahora que de nueva cuenta se van en coalición con muchas posibilidades PAN-MC Y PRD, se tendrá que conformar con algún cargo administrativo, pues el PAN, piensa en ganar la posición de nominar a un panista en el distrito V y no será precisamente MARIO RAMOS, pues este tendrá que bailar al mejor son que le toquen en palacio de gobierno y sino pal baile vamos.

CABE MENCIONAR, que el joven diputado parece que nomas anduvo encandilando liderazgos en el Partido Movimiento Ciudadano y los dejo colgados en dicho partido para el dar el brinco traicionero o arreglado como lo quiera ver usted amigo lector.

Hago un espacio para enviar nuestra condolencia a la familia del amigo DON REYES ANDRADE, líder social y político durante más de 40 años en la colonia Lázaro Cárdenas y donde dejo honda huella en sus familias y habitantes así como en el servicio público y la militancia del PRI donde participo activamente durante su vida y que se nos adelantó en el camino de la vida.

Cabe mencionar, que su don de gente, voluntad y entrega al trabajo lo distinguió siempre de entre otros personajes lideres de colonias y seccionales del tricolor descanse en paz el amigo REYES.

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 22 de junio a NOE GEA MEDINA, OSVALDO SOBERON TIJERINA, MARCO FLORES… Y NOS VEREMOS.