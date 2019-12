SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RENOVAN COMITÉ DE AGUA EN EJIDOS PARA CUIDAR LAS FINANZAS

RAQUEL BUENOSTRO ES LA NUEVA directora del SAT designada por el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Y QUIEN VIENE a desarrollar una amplia labor dentro de la política de trabajo del nuevo gobierno federal al cumplir un año de su asunción al poder.

Y se habla de mas cambios que pueden darse en cualquier momento una vez entrando el 2020 en el gabinete presidencial.

CAMBIAN LAS COSAS para mejorar y es el caso de lo que está sucediendo en el ejido El Rosario, municipio de Rio Bravo donde en un evento celebrado este fin de semana, se designó a la nueva directiva de administración del agua para los habitantes de este sector.

Donde se renovó el comité de agua del ejido en mención recayendo el cargo en el señor José Guadalupe Martínez Gómez como presidente y el de secretario en la persona de Leonardo Pérez asi como para tesorero del comité al maestro Isaac Vallejo Arredondo.

Cabe mencionar que dentro de las principales necesidades que tiene la nueva directiva del comité de administración del agua, es el de que ante señalamientos que hizo el señor Cayetano Sánchez de que se encuentra en bancarrota al señalársele por parte de la nueva directiva, argumentó que es porque los usuarios no pagan.

Siendo así una de las demandas mas urgentes el renovar el tinaco que se está colapsando y que es un peligro al mismo tiempo que una emergencia para renovar dicha situación que brinda servicios a los habitantes del ejido El Rosario señaló el tesorero de la nueva directiva Isaac Vallejo Arredondo.

PANISTAS DE DIAZ ORDAZ

BERENICE CHAVEZ DE TUEME, quien es la secretaria general del comité municipal del PAN, en el municipio de Diaz Ordaz, esta demostrando que esta hecha para realizar una labor de fortalecimiento, una labor de inclusión y unidad en torno a su instituto político donde como secretaria general tiene una labor muy amplia para invitar y cuidar la política interior y exterior de su partido acción nacional.

POR OTRO LADO, le comento que el flamante diputado local suplente y ex alcalde, RAMIRO CORTEZ BARRERA, cuenta con una importante comisión dentro del gobierno del estado en la secretaria de gobierno y desde donde coadyuba con los funcionarios del gobierno del estado de Tamaulipas de la zona ribereña.

CARMEN LILIA CANTUROSAS, diputada local por MORENA y coordinadora de la fracción parlamentaria en el congreso tamaulipeco, ha tenido fuertes aciertos en el palacio legislativo, pero también en su natal Nuevo Laredo, realiza una labor social importante que la podría llevar a contener el apoyo de la comunidad y sus correligionarios para lo que se pueda ofrecer.

Dice que su encomienda es en el partido MORENA y en el congreso del estado para defender al pueblo tamaulipeco de las barbaridades que quieren inventar en contra del bolsillo de los tamaulipecos.

PRIISTAS PREPARAN SU POSADA

CARLOS VAZQUEZ PADRON, dirigentes del PRI municipal, invito este sábado a las 10 de la mañana a la posada del Partido Revolucionario institucional con su dirigente estatal EDGARDO MELHEM SALINAS que visitará Reynosa seguramente acompañado de parte de su directiva donde sobresale el secretario de organización del comité estatal, CARLOS SOLIS GOMEZ, ex diputado local y ex otras cosas más que lo fortalecen para el 2021.

El dirigente municipal invitó a dirigentes de sectores, organizaciones y demás personajes del priismo local que deberían responder después de haber vivido y enriquecido de la ubre que el PRI les permitió convirtiéndolos en senadores, diputados locales, federales, regidores, funcionarios, ex alcaldes entre otras cosas y no nadamas andarse moneando en los cafés como hace días estaban OSCAR LUEBBERT, RAMIRO RESENDEZ y otros personajes de la política priista en un lugar de postín de la ciudad Reynosa cuando su partido se esta cayendo a pedazos.

EN EL SNTE, le comentamos que la secretaria de previsión social de la sección XXX es itinerante y en su labor de resguardar y velar por los intereses de los trabajadores de la educación asi como los jubilados y pensionados, ha sido uno de los méritos de NAIF HAMSCHO IBARRA que trabaja día a dia con los funcionarios del ISSSTE Tamaulipas como es el caso de llevar una buena relación con el delegado del ISSSTE ARIEL GOMEZ CRUZ y EL sub delegado médico, TOFIC SALUM FARES.

Con quienes dijo el directivo del magisterio del estado que “se está buscando que se siga trabajando con sinergia para las gestiones que mejoren nuestro sistema de salud que tiene tantas carencias y No dejaré nunca de tocar puertas y buscar la colectividad que beneficie a nuestros compañeros Trabajadores de la Educación saludos y que pasen una excelente noche bendiciones”.

La diputada local por el VIII distrito electoral, ROXANA GOMEZ PEREZ, se reunió con los comunicadores de su municipio este fin de semana para compartir el pan y la sal con motivo de las fiestas decembrinas y donde deseo lo mejor para sus familias en el año venidero 2020.

Cabe mencionar que la legisladora, dentro del PAN, es un fuerte prospecto de su partido para lo que se pueda ofrecer en la elección del 2021.

Y en lo que concierne al fulanito este que le hace de dirigente estatal del PAN, LUIS CANTU originario de Reynosa, ya lo ubican como quien se traslada en una camioneta blindada y que, si se le ocurre pasar por los municipios ribereños, sus correligionarios desean mejor no lo haga pues aun recuerdan la empinada que les dio políticamente en procesos electorales anteriores donde dijo que el era el estratega y coordinaría los trabajos de operación política.

En pocas palabras no mas no lo quieren al tal sujeto que solamente con elementos de seguridad es como puede entrar en aquella región que nomás el sabrá por cual o tal motivo asi lo tiene que hacer.

YA ENCAMINADOS EN LA RIBEREÑA, no hay duda que la alcaldesa de Camargo, DRA.LETICIA PEÑA VILLARREAL, no pinta para la reelección dada su nula labor como alcaldesa de aquel municipio fronterizo donde su propio cabildo la señala como quien no ha cumplido con la encomienda de atender al pueblo que la eligió.

Sus propios compañeros de partido la señalan como quien le quedo grande el sillón de presidente municipal y por ello ya buscan quien pueda ser su sustituto.

EN La UGOCM, zona centro, el coordinador regional, GUADALUPE LEAL RODRIGUEZ, viene impulsando fuerte el trabajo de territorio y no hay que perderlo de vista, pues su trabajo político y social desde hace muchos años habla por si solo, por lo que su posicionamiento político lo podría llevar a tener una buena oportunidad para un cargo de elección popular y sino pal baile vamos.

Y no políticos nagualones que andan saludando con sombrero ajeno, que no tienen gente y que ya en las urnas demostraron de que y para que están hechos, no cabe duda que para esto de la política hay que tenerlo y hacerlo, no solamente andar llevando piquetes de ojo.

Hacemos un espacio para recordar un aniversario mas de su deceso del amigo ALFREDO ROCHA en la capital del estado, un luchador social desde su juventud y amigo que se nos adelantó en el camino de la vida.

Un victorense que destacó ampliamente en la política juvenil asi como en el servicio público donde a pesar de su juventud, tuvo encomiendas dentro del aparato gubernamental victorense y del estado que siempre llevó con honestidad y transparencia.

De La misma manera, queremos enviar nuestra condolencia y solidario abrazo a la familia del amigo LUIS FERNANDO CASTORENA por la irreparable pérdida de su persona que se nos adelanta en el camino de la vida, joven deportista acaecido en días pasados.

Para su familia nuestro abrazo fraterno.

Hago un espacio para enviar nuestra felicitación por su cumpleaños este 19 de diciembre al amigo LIC. ANTONIO MARTINEZ TORRES, Ex diputado local y federal tamaulipeco; asi como este 20 de diciembre al dirigente de la UGOCM Rio Bravo, RAMON TAPIA ALVAREZ; asi como a LUIS TORRES, MARTIN ERNESTO GARZA, CARLOS DURAN, RUBI ACEBO SALMAN, JOSE LUIS VIVIAN GONZALEZ, JORGE IVAN MATA, ENCARNACION PEÑA, JESUS BAUTISTA y MARIBEL ORDUÑA y nos veremos.